Cum îi păstrăm pe seniori parte activă din comunitate?

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De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice , 700 de de copii, tineri și seniori iau parte la un eveniment maraton în șase județe

Pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, pentru al doilea an consecutiv, Asociația POT SĂ AJUT organizează maratonul național „Zile cu Sens – Artă în Mișcare”, o inițiativă care folosește arta și întâlnirea dintre generații pentru a menține seniorii activi, conectați și implicați în comunitate

Aproximativ unul din patru vârstnici este afectat de izolarea socială, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Odată cu înaintarea în vârstă, diminuarea relațiilor sociale poate însemna și pierderea sentimentului de apartenență, a ocaziilor de a contribui și a contextelor în care experiența acumulată de-a lungul vieții este valorizată.

De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, Asociația POT SĂ AJUT aduce în prim-plan o întrebare esențială: cum îi păstrăm pe seniori parte activă din viața comunității?

Joi, 1 octombrie, peste 700 de copii, tineri și seniori participă simultan la șase evenimente în județele Timiș, Alba, Sibiu, Bacău, Prahova și Ilfov, în cadrul celei de-a doua ediții a maratonului național „Zile cu Sens – Artă în Miașcare”, organizat de Asociația POT SĂ AJUT cu sprijinul Asociației Provident pentru Educație și Provident Financial România.

Teatrul, dansul, pictura și muzica devin instrumente prin care se creează contexte de participare, relaționare și apartenență. Anul acesta, prezența copiilor și a tinerilor adaugă o dimensiune importantă programului: relația directă și schimbul dintre generații.

În Timiș, seniorii merg la teatru, în Alba dansează, iar în Sibiu, tineri liceeni urcă pe scenă cu piese pregătite pentru copii și seniori. În Bacău, copiii și bunicii pictează împreună, în Prahova, pictura și muzica aduc generațiile împreună, iar la Cornetu, în județul Ilfov, copiii și bunicii dansează sub îndrumarea lui Petrișor Ruge.

În spatele acestor activități se află aceeași miză: seniorii să rămână prezenți în viața comunității, să se simtă văzuți și apreciați, să construiască relații și să aibă în continuare contexte în care pot învăța, contribui și transmite mai departe ceea ce știu.

„Izolarea socială a seniorilor este o problemă care are nevoie de intervenții constante și de soluții construite cât mai aproape de comunitate. Prin Zile cu Sens ne-am propus să susținem contexte în care oamenii rămân activi, conectați și cât mai autonomi, fie că vorbim despre acces la educație digitală și financiară, activități culturale sau oportunități de socializare și implicare. Pentru noi este important ca astfel de inițiative să aibă continuitate și să ajungă în cât mai multe comunități, pentru că incluziunea înseamnă și să ai acces la resurse, relații și oportunități de participare, indiferent de vârstă”, declară Ciprian Sandu, coordonatorul programelor de investiții în comunitate ale Provident Financial România.

Un model de participare care continuă dincolo de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Maratonul din 1 octombrie este cea mai amplă acțiune simultană din cadrul Zile cu Sens, program prin care Asociația POT SĂ AJUT dezvoltă contexte recurente de participare pentru seniori.

În 2025, la prima ediție a maratonului, peste 800 de seniori au participat la activități de dans, muzică, pictură, aerobic, teatru și film de artă. În 2026, experiența acumulată este dusă mai departe printr-o componentă intergenerațională mai puternică și prin extinderea programului în comunități diferite.

Direcția urmărită de Asociația POT SĂ AJUT este dezvoltarea unui model de intervenție comunitară care poate fi adaptat și replicat local, pornind de la resursele fiecărei comunități. Arta creează contextul de întâlnire, relațiile construiesc încredere, iar participarea constantă consolidează sentimentul de apartenență.

„Cred că una dintre marile provocări legate de îmbătrânire este să continuăm să le oferim seniorilor un loc real în viața comunității. Să fii activ înseamnă să fii printre oameni, să fii ascultat, să poți învăța și să poți da mai departe. Prin Zile cu Sens vrem ca seniorii să rămână conectați, autonomi și implicați, iar întâlnirea cu generațiile mai tinere este încă un mod prin care putem crea aceste legături. Astăzi este însă, înainte de toate, despre ei. Le spunem La mulți ani tuturor seniorilor și ne dorim să știe că experiența lor contează, că au în continuare enorm de multe lucruri de oferit și că locul lor este aici, în mijlocul comunității, alături de noi”, declară Gabriela Stoian, președinta Asociației POT SĂ AJUT.

Despre Zile cu Sens

Zile cu Sens este programul Asociației POT SĂ AJUT dedicat participării active a seniorilor în comunitate. Asociația POT SĂ AJUT a dezvoltat până acum activități și evenimente pentru seniori în mai multe comunități din țară, de la alfabetizare digitală și educație financiară la teatru, dans, muzică, pictură, mișcare și experiențe intergeneraționale. Programul urmărește dezvoltarea unor intervenții recurente și replicabile local, prin care seniorii își pot păstra autonomia, relațiile sociale și sentimentul de apartenență.

Mai multe informații despre proiectele și inițiativele POT SĂ AJUT, dar și despre cum putem să facem #FapteBuneÎmpreună, pot fi găsite pe www.potsaajut.ro.

Despre Asociația POT SĂ AJUT

Asociația POT SĂ AJUT dezvoltă din 2016 proiecte de educație prin artă pentru copii, tineri, familii monoparentale și seniori, folosind muzica, teatrul, pictura și dansul ca instrumente de educație, conectare și participare socială. Inițiativele asociației includ și educație financiară și alfabetizare digitală și urmăresc să creeze oportunități de învățare și participare pentru comunități diverse.

În cei 10 ani de activitate, POT SĂ AJUT a ajuns la peste 22.000 de beneficiari din 20 de județe, cu implicarea a peste 500 de voluntari. În ultimii trei ani, peste 6.500 de persoane au participat la proiectele asociației, dintre care peste 5.000 din familii monoparentale. Pentru mai multe informații despre proiectele Asociației POT SĂ AJUT, accesați www.potsaajut.ro.

Despre PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA

Provident Financial România face parte din grupul britanic International Personal Finance (IPF), cel mai mare furnizor de credite la domiciliu din Europa. Grupul are 1,7 milioane de clienți în 9 țări din Europa, precum şi în Mexic și Australia. IPF este unul dintre cei mai mari angajatori britanici din Europa Centrală și de Sud-Est și deținut de BasePoint, o companie americană specializată în soluții de finanțare garantată cu active pentru instituții financiare, companii fintech și furnizori de credite de consum. Din 2006, Provident a investit în România peste 553 de milioane de euro și a contribuit la bugetul de stat cu taxe în valoare de peste 273 de milioane de euro. Cu peste 2.000 de angajaţi, compania este al doilea cel mai mare angajator britanic din România.

Provident dezvoltă și susține proiecte de responsabilitate socială – programe de educație financiară, dezvoltarea tinerelor talente, sprijinirea grupurilor defavorizate – în care a investit până acum peste 2 milioane de euro. Cu misiunea clară de a susține incluziunea financiară și socială, proiectele de investiție în comunitate se desfășoară sub umbrela Asociației Provident pentru Educație.

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