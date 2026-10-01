  MENIU  
Home > Advertorial > Cum îi păstrăm pe seniori parte activă din comunitate?

Cum îi păstrăm pe seniori parte activă din comunitate?

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 05.10.2026, 11:23
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice , 700 de de copii, tineri și seniori iau parte la un eveniment maraton în șase județe 

Pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, pentru al doilea an consecutiv, Asociația POT SĂ AJUT organizează maratonul național „Zile cu Sens – Artă în Mișcare”, o inițiativă care folosește arta și întâlnirea dintre generații pentru a menține seniorii activi, conectați și implicați în comunitate

Aproximativ unul din patru vârstnici este afectat de izolarea socială, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Odată cu înaintarea în vârstă, diminuarea relațiilor sociale poate însemna și pierderea sentimentului de apartenență, a ocaziilor de a contribui și a contextelor în care experiența acumulată de-a lungul vieții este valorizată.

De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, Asociația POT SĂ AJUT aduce în prim-plan o întrebare esențială: cum îi păstrăm pe seniori parte activă din viața comunității?

Joi, 1 octombrie, peste 700 de copii, tineri și seniori participă simultan la șase evenimente în județele Timiș, Alba, Sibiu, Bacău, Prahova și Ilfov, în cadrul celei de-a doua ediții a maratonului național „Zile cu Sens – Artă în Miașcare”, organizat de Asociația POT SĂ AJUT cu sprijinul Asociației Provident pentru Educație și Provident Financial România.

„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști?
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști?
Recomandarea zilei

Teatrul, dansul, pictura și muzica devin instrumente prin care se creează contexte de participare, relaționare și apartenență. Anul acesta, prezența copiilor și a tinerilor adaugă o dimensiune importantă programului: relația directă și schimbul dintre generații.

În Timiș, seniorii merg la teatru, în Alba dansează, iar în Sibiu, tineri liceeni urcă pe scenă cu piese pregătite pentru copii și seniori. În Bacău, copiii și bunicii pictează împreună, în Prahova, pictura și muzica aduc generațiile împreună, iar la Cornetu, în județul Ilfov, copiii și bunicii dansează sub îndrumarea lui Petrișor Ruge.

Șah-mat la George Simion! Cu doar câteva cuvinte, Nicușor Dan l-a lăsat fără replică pe liderul AUR. Șeful statului a făcut un anunț clar, neașteptat. Toată lumea vorbește acum despre asta!
Șah-mat la George Simion! Cu doar câteva cuvinte, Nicușor Dan l-a lăsat fără replică pe liderul AUR. Șeful statului a făcut un anunț clar, neașteptat. Toată lumea vorbește acum despre asta!
Recomandarea zilei

În spatele acestor activități se află aceeași miză: seniorii să rămână prezenți în viața comunității, să se simtă văzuți și apreciați, să construiască relații și să aibă în continuare contexte în care pot învăța, contribui și transmite mai departe ceea ce știu.

„Izolarea socială a seniorilor este o problemă care are nevoie de intervenții constante și de soluții construite cât mai aproape de comunitate. Prin Zile cu Sens ne-am propus să susținem contexte în care oamenii rămân activi, conectați și cât mai autonomi, fie că vorbim despre acces la educație digitală și financiară, activități culturale sau oportunități de socializare și implicare. Pentru noi este important ca astfel de inițiative să aibă continuitate și să ajungă în cât mai multe comunități, pentru că incluziunea înseamnă și să ai acces la resurse, relații și oportunități de participare, indiferent de vârstă”, declară Ciprian Sandu, coordonatorul programelor de investiții în comunitate ale Provident Financial România.

Un model de participare care continuă dincolo de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Maratonul din 1 octombrie este cea mai amplă acțiune simultană din cadrul Zile cu Sens, program prin care Asociația POT SĂ AJUT dezvoltă contexte recurente de participare pentru seniori.

În 2025, la prima ediție a maratonului, peste 800 de seniori au participat la activități de dans, muzică, pictură, aerobic, teatru și film de artă. În 2026, experiența acumulată este dusă mai departe printr-o componentă intergenerațională mai puternică și prin extinderea programului în comunități diferite.

Direcția urmărită de Asociația POT SĂ AJUT este dezvoltarea unui model de intervenție comunitară care poate fi adaptat și replicat local, pornind de la resursele fiecărei comunități. Arta creează contextul de întâlnire, relațiile construiesc încredere, iar participarea constantă consolidează sentimentul de apartenență.

„Cred că una dintre marile provocări legate de îmbătrânire este să continuăm să le oferim seniorilor un loc real în viața comunității. Să fii activ înseamnă să fii printre oameni, să fii ascultat, să poți învăța și să poți da mai departe. Prin Zile cu Sens vrem ca seniorii să rămână conectați, autonomi și implicați, iar întâlnirea cu generațiile mai tinere este încă un mod prin care putem crea aceste legături. Astăzi este însă, înainte de toate, despre ei. Le spunem La mulți ani tuturor seniorilor și ne dorim să știe că experiența lor contează, că au în continuare enorm de multe lucruri de oferit și că locul lor este aici, în mijlocul comunității, alături de noi”, declară Gabriela Stoian, președinta Asociației POT SĂ AJUT.

Despre Zile cu Sens

Zile cu Sens este programul Asociației POT SĂ AJUT dedicat participării active a seniorilor în comunitate. Asociația POT SĂ AJUT a dezvoltat până acum activități și evenimente pentru seniori în mai multe comunități din țară, de la alfabetizare digitală și educație financiară la teatru, dans, muzică, pictură, mișcare și experiențe intergeneraționale. Programul urmărește dezvoltarea unor intervenții recurente și replicabile local, prin care seniorii își pot păstra autonomia, relațiile sociale și sentimentul de apartenență.

Mai multe informații despre proiectele și inițiativele POT SĂ AJUT, dar și despre cum putem să facem #FapteBuneÎmpreună, pot fi găsite pe www.potsaajut.ro

Despre Asociația POT SĂ AJUT

Asociația POT SĂ AJUT dezvoltă din 2016 proiecte de educație prin artă pentru copii, tineri, familii monoparentale și seniori, folosind muzica, teatrul, pictura și dansul ca instrumente de educație, conectare și participare socială. Inițiativele asociației includ și educație financiară și alfabetizare digitală și urmăresc să creeze oportunități de învățare și participare pentru comunități diverse.

În cei 10 ani de activitate, POT SĂ AJUT a ajuns la peste 22.000 de beneficiari din 20 de județe, cu implicarea a peste 500 de voluntari. În ultimii trei ani, peste 6.500 de persoane au participat la proiectele asociației, dintre care peste 5.000 din familii monoparentale. Pentru mai multe informații despre proiectele Asociației POT SĂ AJUT, accesați www.potsaajut.ro.

Despre PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA

Provident Financial România face parte din grupul britanic International Personal Finance (IPF), cel mai mare furnizor de credite la domiciliu din Europa. Grupul are 1,7 milioane de clienți în 9 țări din Europa, precum şi în Mexic și Australia. IPF este unul dintre cei mai mari angajatori britanici din Europa Centrală și de Sud-Est și deținut de BasePoint, o companie americană specializată în soluții de finanțare garantată cu active pentru instituții financiare, companii fintech și furnizori de credite de consum. Din 2006, Provident a investit în România peste 553 de milioane de euro și a contribuit la bugetul de stat cu taxe în valoare de peste 273 de milioane de euro. Cu peste 2.000 de angajaţi, compania este al doilea cel mai mare angajator britanic din România.  

Provident dezvoltă și susține proiecte de responsabilitate socială – programe de educație financiară, dezvoltarea tinerelor talente, sprijinirea grupurilor defavorizate – în care a investit până acum peste 2 milioane de euro. Cu misiunea clară de a susține incluziunea financiară și socială, proiectele de investiție în comunitate se desfășoară sub umbrela Asociației Provident pentru Educație. 

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ian, plasat sub control judiciar, după ce a urinat pe scenă în timpul unui concert
Ian, plasat sub control judiciar, după ce a urinat pe scenă în timpul unui concert
Cum arăta ispita Frankie de la Insula Iubirii 2026 înainte de intervențiile estetice
Cum arăta ispita Frankie de la Insula Iubirii 2026 înainte de intervențiile estetice
Proiecte speciale
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Libertatea.ro
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Avantaje
A încălcat protocolul sau nu? Nu doar românii, toată planeta a văzut-o! Mirabela Grădinaru, gest fără precedent în delegația de la Praga. S-a aplecat brusc și a încep...Vezi tot
A încălcat protocolul sau nu? Nu doar românii, toată planeta a văzut-o! Mirabela Grădinaru, gest fără precedent în delegația de la Praga. S-a aplecat brusc și a încep...Vezi tot
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Imagini cu Lorenzo alături de copiii lui. Cum a apărut concurentul de la Insula Iubirii împreună cu cei 3 băieți
Imagini cu Lorenzo alături de copiii lui. Cum a apărut concurentul de la Insula Iubirii împreună cu cei 3 băieți
Lidia Buble a avut un majorat „de neuitat”. Cum a pedepsit-o mama ei: „Nu mi-am serbat ziua niciodată”
Lidia Buble a avut un majorat „de neuitat”. Cum a pedepsit-o mama ei: „Nu mi-am serbat ziua niciodată”
 Monica Bârlădeanu, mesaj emoționant pentru Valeriu Gheorghiță, la doi ani de la nuntă: „Viață lungă împreună, până la capăt”
 Monica Bârlădeanu, mesaj emoționant pentru Valeriu Gheorghiță, la doi ani de la nuntă: „Viață lungă împreună, până la capăt”
Constantin Enceanu, despre cel mai mare regret legat de fiica lui. Ce regulă i-a impus soției: „Mă despart de tine” 
Constantin Enceanu, despre cel mai mare regret legat de fiica lui. Ce regulă i-a impus soției: „Mă despart de tine” 
De ce refuză Cheloo să își expună familia în fața publicului: „Sunt de modă veche”
De ce refuză Cheloo să își expună familia în fața publicului: „Sunt de modă veche”
Observator News
Asistent medical din Bicaz, găsit mort la serviciu chiar de către colegi. Octav avea doar 35 de ani
Asistent medical din Bicaz, găsit mort la serviciu chiar de către colegi. Octav avea doar 35 de ani
Libertatea pentru Femei
Cristela revine în forță și face asta fix după arestarea lui Călin Georgescu! Cum a fost surprinsă de paparazzi. AU apărut imaginile despre care vorbește toată lumea
Cristela revine în forță și face asta fix după arestarea lui Călin Georgescu! Cum a fost surprinsă de paparazzi. AU apărut imaginile despre care vorbește toată lumea
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Viva.ro
Ce a putut face Ian la o zi după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane, i-a revoltat și mai rău pe toți: „Doamne ferește". A apărut totul pe filmare! Reacții peste reacții după gestul lui
Ce a putut face Ian la o zi după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane, i-a revoltat și mai rău pe toți: „Doamne ferește". A apărut totul pe filmare! Reacții peste reacții după gestul lui
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce s-a aflat și ce imagini uluitoare au apărut, iar în prezent doar despre asta se vorbește. E real! Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după bomba care a ieșit la iveală
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce s-a aflat și ce imagini uluitoare au apărut, iar în prezent doar despre asta se vorbește. E real! Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după bomba care a ieșit la iveală
În plin scandal cu fosta soție, Valentin Sanfira n-a mai rezistat și a rupt tăcerea! Artistul i-a transmis un avertisment dur Codruței Filip, după ce ea a vorbit deschis despre divorțul lor: ”Te știe Dumnezeu...”
În plin scandal cu fosta soție, Valentin Sanfira n-a mai rezistat și a rupt tăcerea! Artistul i-a transmis un avertisment dur Codruței Filip, după ce ea a vorbit deschis despre divorțul lor: ”Te știe Dumnezeu...”
Redactia.ro
ULTIMA ORA. Tatal Cristelei Georgescu....E vestea momentului
ULTIMA ORA. Tatal Cristelei Georgescu....E vestea momentului
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Vaccinul antigripal: De ce este recomandată vaccinarea în octombrie și cine îl poate face gratuit
Vaccinul antigripal: De ce este recomandată vaccinarea în octombrie și cine îl poate face gratuit
Nobelul pentru Medicină 2026. Descoperirea care permite controlarea celulelor nervoase cu ajutorul luminii
Nobelul pentru Medicină 2026. Descoperirea care permite controlarea celulelor nervoase cu ajutorul luminii
Noi vești despre Bruce Willis. Soția actorului a făcut un anunț emoționant despre viața lui
Noi vești despre Bruce Willis. Soția actorului a făcut un anunț emoționant despre viața lui
Horoscop 5-11 octombrie, cu Cristina Demetrescu. Zodia care își recuperează banii și cea care trebuie să se ferească de o iubire periculoasă
Horoscop 5-11 octombrie, cu Cristina Demetrescu. Zodia care își recuperează banii și cea care trebuie să se ferească de o iubire periculoasă
TV Mania
S-a afișat cu burtica de gravidă la 40 de ani! Vedeta PRO TV Ramona Păun este însărcinată pentru prima dată: Primele imagini [FOTO]
S-a afișat cu burtica de gravidă la 40 de ani! Vedeta PRO TV Ramona Păun este însărcinată pentru prima dată: Primele imagini [FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Valerie Lungu trăiește ca-n reviste! Cum arată vila cu stil parizian a vedetei de la Asia Express
Valerie Lungu trăiește ca-n reviste! Cum arată vila cu stil parizian a vedetei de la Asia Express
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
CSID.ro
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Bianca Rus este de nerecunoscut! După ce a slăbit 70 kg, vedeta a avut probleme serioase de sănătate: „Mă hrănesc prin perfuzii”
Bianca Rus este de nerecunoscut! După ce a slăbit 70 kg, vedeta a avut probleme serioase de sănătate: „Mă hrănesc prin perfuzii”
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
Libertatea
Corina Caragea, aventură la peste 2.000 de metri altitudine în Canada: „Nu aveam nici apă, nici echipament adecvat, nici sprayul de urs”
Corina Caragea, aventură la peste 2.000 de metri altitudine în Canada: „Nu aveam nici apă, nici echipament adecvat, nici sprayul de urs”
Aproape jumătate dintre români se tem de sărăcie, iar îngrijorările lor sunt mult peste cele din Uniunea Europeană
Aproape jumătate dintre români se tem de sărăcie, iar îngrijorările lor sunt mult peste cele din Uniunea Europeană
Irina Fodor, apariție spectaculoasă la petrecerea lui Richard Abou Zaki, în Italia. Rochia ei transparentă a atras toate privirile
Irina Fodor, apariție spectaculoasă la petrecerea lui Richard Abou Zaki, în Italia. Rochia ei transparentă a atras toate privirile
Patru țări europene au renunțat definitiv la schimbarea orei. Decizia de a elimina ora de vară și iarnă este blocată în UE
Patru țări europene au renunțat definitiv la schimbarea orei. Decizia de a elimina ora de vară și iarnă este blocată în UE
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton