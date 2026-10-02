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Cea mai bună emisiune de business revine la TV. Noul sezon Temerarii, cu Marta Ușurelu, intră sâmbătă în sezonul 5

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.  Actualizat 02.10.2026, 14:08
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Emisiunea care arată că totul este posibil prin ambiție, perseverență și talent revine la TV cu un nou sezon. Marta Ușurelu aduce în fiecare sâmbătă, de la ora 18:30, la Digi24, al cincilea sezon al emisiunii Temerarii.  „Visurile se îndeplinesc când le dai aripi!”, crede Marta Ușurelu, care aduce în susținerea acestui crez personalități emblematice din domenii variate, cu lecții valoroase de viață. Desemnată cea mai bună emisiune de business de cititorii  TV Mania, Temerarii depășește granițele afacerilor convenționale și arată cum se aplică principiile de leadership în toate domeniile.

„Temerarii oferă întâlniri cu antreprenori, lideri puternici din business, sportivi, persoane care se remarcă printr-un talent aparte sau personalități ale vieții publice, fiecare având puterea să ne inspire. Într-o mare de nesiguranță, Temerarii arată că picătură cu picătură putem umple un ocean de bine și putem aduce prosperitate, dar este important să vedem și ascultăm pe cei care fac schimbările posibile și aleg să se implice în societate”, declară Marta Ușurelu.

Prima ediție Temerarii din Sezonul 5 îl aduce sâmbătă, de la ora 18:30, la Digi24, pe unul dintre cei mai puternici și vizionari antreprenori din România. A venit în România proaspăt ieșită din comunism cu spirit antreprenorial, idei și, mai ales, pasiune nu doar pentru a face business, ci pentru a construi branduri și lucruri care să dureze. Dialogul lui Jean Valvis cu Marta Ușurelu dezvăluie, în cel mai concret mod posibil, un tablou al dezvoltării României și al modului în care succesul se naște cu viziune, ambiție și se construiește în jurul unor valori sănătoase.  

Cea mai bună emisiune de business revine la TV. Noul sezon Temerarii, cu Marta Ușurelu, intră sâmbătă în sezonul 5

Printre invitații noului sezon Temerarii se vor mai afla Nadia Comăneci, Prințesa Sophia Wolkonsky, Elisabeta Moraru, Ileana Bădiu, Oana Lungu, Diana Buzoianu, Vlad Iftime, Radu Moldovan, Cristian Rădulescu, Radu Georgescu și Cătălin Chiș.

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Înregistrările tuturor edițiilor sunt disponibile și online pe site-ul www.temerarii.ro, iar comunitatea Temerarii are un cont de Instagram, cu momentele memorabile din fiecare ediție. 

Noul sezon Temerarii este inspirat de AQUA Carpatica, cu parteneri Kaufland România, UniCredit Bank și STIL Diamonds, dar și susținerea RUVIX.

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Marta Ușurelu a reușit să devină unul dintre cei mai puternici antreprenori din media românească, după ce a impus prin inovație și pasiune brandul Biz, care a împlinește anul acesta 27 de ani de la lansare.  

Cea mai bună emisiune de business revine la TV. Noul sezon Temerarii, cu Marta Ușurelu, intră sâmbătă în sezonul 5

Marta Ușurelu de la Biz este un manifest anticonvenție. Este antreprenorul care a construit în media românească un business de succes, atunci când nimeni nu credea că este posibil. Este jurnalistul care a redefinit descrierea unui job, pentru că l-a reinventat. Este omul care a luptat și a învins un diagnostic pe care mulți nu îl pot pronunța.  Și totodată persoana care iubește cel mai mult viața! Marta a visat să facă lucruri extraordinare și a uimit o lume întreagă, reușind să impună prin inovație și pasiune brandul Biz, fiind in fiecare zi o explozie de culoare si de bucurie. Este cea care face ca excepționalul să fie cotidian și insuflă bucuria de a lupta pentru fiecare vis, oricărei persoane cu care se intersectează. Povestea ei este împărtășită și în cartea “Marta de la Biz”.

Parteneriat Ringier Romania – BIZ

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