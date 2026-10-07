Checklist de iarnă pentru mașina familiei, înainte de primul îngheț

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Primul îngheț nu anunță din timp, iar într-o dimineață de noiembrie te poți trezi cu parbrizul alb și cu copiii deja îmbrăcați la ușă. Cea mai simplă apărare e o listă bifată cu o săptămână înainte: anvelope, baterie, lichide, vizibilitate, portbagaj și, la final, locurile celor mici. Ai mai jos lista, împărțită pe categorii, ca s-o poți lua pe bucăți într-o după-amiază de weekend.

Mașina familiei duce iarna altfel de drumuri decât una folosită doar pentru birou. Sunt dimineți la grădiniță, cumpărături mari înainte de sărbători și, de cele mai multe ori, drumul lung la bunici, cu portbagajul plin.

Anvelopele: ce verifici înainte de primul drum cu toată familia?

Anvelopele sunt primul punct de pe listă, pentru că sunt singura parte a mașinii care atinge asfaltul. Potrivit Codului rutier (OUG 195/2002), anvelopele de iarnă sunt obligatorii când drumul e acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, nu de la o dată fixă din calendar. Cine circulă fără ele pe un asemenea drum riscă o amendă din clasa a IV-a și reținerea certificatului de înmatriculare.

Caută pe flancul anvelopei marcajul M+S sau, mai bine, simbolul cu fulg de zăpadă pe munte (3PMSF), semn că modelul a fost testat pe zăpadă.

Măsoară profilul: limita legală e de 1,6 milimetri, dar pentru zăpadă și noroi se recomandă în jur de 4 milimetri.

Citește codul DOT: ultimele patru cifre arată săptămâna și anul fabricației, deci cât de „tânăr” e cauciucul.

Verifică presiunea la rece, cu mașina încărcată ca pentru drum lung, după valorile de pe eticheta din ușă.

Un exemplu des întâlnit la familii este Škoda Octavia III break, care rulează pe 205/55 R16. La începutul lunii octombrie 2026, oferta de cauciucuri iarna 205 55 r16 de la Marvin Auto pornea de la circa 230 de lei bucata. Variantele de mijloc erau între 340 și 480 de lei, iar mărcile premium ajungeau la circa 590–690 de lei pe bucată.

Pentru drumuri mai mult prin oraș, un model economic cu marcaj 3PMSF e de multe ori suficient. Cine urcă des la munte câștigă mai mult de la o anvelopă din zona de mijloc.

Bateria și lichidele: ce poate lăsa mașina fără pornire într-o dimineață geroasă?

Bateria cedează de obicei în prima dimineață cu adevărat rece, exact când toată familia e gata de plecare. Un test de cinci minute la service sau la vulcanizare îți spune dacă mai rezistă o iarnă.

Testează bateria, mai ales dacă a trecut de patru sau cinci ani.

Curăță bornele de depunerile albe sau verzui.

Verifică antigelul: nivelul între MIN și MAX și concentrația potrivită pentru gerurile din zona ta.

Înlocuiește lichidul de parbriz de vară cu unul de iarnă și citește pe etichetă până la ce temperatură rezistă.

Ține rezervorul cel puțin pe jumătate plin, ca să poți sta la cald dacă rămâi blocat într-o coloană.

Cum te asiguri că vezi și ești văzut când zilele se scurtează?

În sezonul rece ajungi acasă de la școală sau de la grădiniță pe întuneric, deci vizibilitatea contează la fel de mult ca aderența. Geamurile aburite de respirația a patru oameni sunt o problemă tipică pentru mașinile de familie.

Schimbă lamelele ștergătoarelor dacă lasă dâre sau scârțâie.

Pornește dezaburirea față și spate și verifică dacă ambele funcționează.

Testează farurile, stopurile și semnalizările, cu ajutorul unui copil mai mare care strigă ce vede din spate.

Curăță geamurile pe interior, unde pelicula de grăsime face aburul mai greu de îndepărtat.

Ce pui în portbagaj pentru drumul la bunici?

Portbagajul de iarnă al unei familii are două părți: trusa obligatorie a mașinii și o „geantă de așteptare” pentru copii. Trusa medicală, stingătorul și cele două triunghiuri reflectorizante sunt cerute de lege tot anul, așa că merită verificate valabilitatea și locul în care stau.

Lopată mică, racletă, perie pentru zăpadă și cabluri de pornire.

Lanțuri antiderapante potrivite dimensiunii anvelopelor, dacă mergeți la munte.

Lanternă, vestă reflectorizantă pentru fiecare adult și un power bank încărcat.

O pătură groasă pentru fiecare copil, mănuși și căciuli de rezervă.

Apă, gustări care nu se strică, scutece sau haine de schimb pentru cei mici.

Bagajele grele se pun jos, lângă spătarul banchetei, ca să nu devină proiectile la o frânare bruscă.

Cum îi așezi pe copii în scaun când poartă haine groase?

Geaca pufoasă și centurile scaunului auto nu se împacă, iar asta e partea pe care multe liste de iarnă o uită. Codul rutier cere ca orice copil cu înălțimea sub 135 de centimetri să călătorească într-un dispozitiv de reținere omologat. Iarna, problema nu e scaunul, ci ce poartă copilul în el.

Fă testul ciupiturii: dacă poți prinde între degete chinga centurii la nivelul umărului, e prea largă.

Încălzește mașina înainte, așază copilul în haine de interior, strânge centurile și abia apoi pune geaca sau pătura peste el.

Ține scoica bebelușului în casă peste noapte, ca să nu-l așezi într-un scaun înghețat.

Nu adăuga perne, huse sau saci de iarnă sub centuri dacă nu sunt aprobate de producătorul scaunului.

Asociația americană a pediatrilor (American Academy of Pediatrics) recomandă aceeași regulă: între copil și centuri nu stă nimic gros. La o oprire pe drum, copilul se scoate din scaun doar cu mașina parcată într-un loc sigur.

Seara dinaintea plecării: ultimele bife

Cu o seară înainte de drumul lung, verifică starea drumurilor pe traseu, de exemplu în informările Centrului Infotrafic al Poliției Române. Încarcă telefoanele, pune geanta copiilor la îndemână, nu în fundul portbagajului, și stabilește o oră de plecare care să nu vă grăbească pe întuneric.

Dacă nu ai timp pentru toată lista dintr-odată, începe chiar weekendul acesta cu anvelopele și bateria, apoi bifează restul pe rând, până la primul îngheț.

Foto: Marvin Auto

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