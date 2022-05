Ce cadou sa-i faci persoanei iubite pentru a-i arata ca iti pasa?

Un exemplu de produs perfect pentru a celebra aniversarea unor indragostiti este un tablou canvas personalizat. Pe langa numele celor doi, un alt detaliu ce poate fi adaugat este o data importanta din relatia lor: ziua in care au facut cunosinta unul cu celalalt, prima intalnire romantica, data care a marcat inceputul relatiei etc.

Cei carora le este dificil sa-si exteriorizeze sentimentele se pot folosi de un astfel de produs pentru a-i comunica persoanei iubite toate lucrurile pe care nu i le pot spune in mod direct. Nu toata lumea isi exprima iubirea si afectiunea in acelasi fel, asa ca este important sa existe gesturi care ii vor transmite unei persoane ca este iubita indiferent de situatie.

De ce sa alegi un tablou canvas personalizat?

Sunt foarte usor de obtinut: o persoana trebuie doar sa aleaga o fotografie care ii place alaturi de persoana iubita si dupa, o rama. Un exemplu de tablou care arata atat dedicatie, cat si creativitate este tabloul canvas personalizat in care este scris te iubesc in toate limbile. Modelul este disponibil in trei dimensiuni, iar textul ce apare pe el poate fi modificat cu usurinta.

Toata cadourile sunt speciale – nimic gresit aici. Dar, atunci cand o persoana alege un produs personalizat arata un nivel de dedicatie mai mare fata del care alege un produs aleatoriu de pe un raft pentru a-l da cadou mai departe. Nu strica o atingere personala asupra cadourilor oferite cu ocazia zilelor de nastere sau a aniversarilor.

Este posibil ca persoana care achizitioneaza tablouri canvas personalizate sa vada in fiecare zi pozele, asa ca ele trebuie sa fie alese cu atentie. Pe de alta parte, nu trebuie sa fie doar pe placul clientului, ci si pe cel al persoanei care urmeaza sa primeasca acel cadou -daca este cazul.

Cum faci ca tabloul achizitionat sa se potriveasca in locuinta ta?

Un tablou nu este realizat pentru a fi ascuns de oameni, asa ca cel mai probabil, el va sfarsi pe peretele din camera de zi a cuplului sau pe cel din dormitor. De aceea, cel care il cumpara se poate gandi la el ca la o investitie pe termen lung, nu un obiect pe care-l cumpara pentru a-l folosi o singura data inainte de a-l arunca.

In plus, deoarece sunt personalizate, se pot potrivi cu incaperea in care sunt asezate, indiferent de stil. Exista mai multe dimensiuni pentru acelasi model, asa ca daca nu este suficient spatiu intr-o camera pentru a pozitiona un tablou mare, clientul poate alege acelasi model, dar cu o dimensiune mai mica.

In acelasi timp, daca intr-o incapere este mult spatiu ce trebuie umplut, clientul poate sa aleaga tabloul cu dimensiunea cea mai mare, sau, de ce nu, sa cumpere mai multe tablouri personalizate, doar ca in loc de poze de cuplu, sa foloseasca fotografii din diferitele excursii in care au mers cei doi. Cu cat mai multe, cu atat mai bine.

Prin urmare, cei care doresc sa-i arate persoanei iubite ca tin la ea pot sa investeasca intr-un tablou canvas personalizat.