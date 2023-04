Cât de importantă este îngrijirea personalizată a tenului. Cum poți obține rezultate mult mai eficiente cu rutina ta

În prezent, rutina de îngrijire a pielii este tot mai importantă. Poluarea, stresul, alimentația nepotrivită, stilul de viață tot mai aglomerat, toate aceste lucruri își pun amprenta asupra organismului. Din fericire, trăim în era în care accesul la produsele potrivite pentru fiecare tip de problemă dermatologică este mult mai facil. De asemenea, tehnologia actuală îți permite să utilizezi niște produse care folosesc la maximum beneficiile pe care ți le oferă plantele și care te ajută să îți menții o piele fermă, curată și sănătoasă.

Primul pas pe care trebuie să îl faci înainte să îți alegi rutina potrivită pentru îngrijirea pielii este să îți cunoști tipul de ten. Poți alege acum produse pentru orice tip, inclusiv pentru cel sensibil. Dacă ai probleme cu ridurile, cu cearcănele, ți se pare că pielea nu mai este atât de fermă și de elastică, atunci trebuie să vii în ajutorul organismului tău cu o rutină completă, ca să tratezi, dar și ca să previi alte probleme care pot apărea pe viitor.

Cum poți să îți alegi rutina potrivită pentru îngrijirea tenului și a pielii tale

Dincolo de un stil de viață sănătos, mișcare și o alimentație potrivită, care să îți ofere nutrienții de care corpul tău are nevoie, este neapărat nevoie să îți creezi o rutină personalizată de îngrijire. Am intrat într-o nouă eră a îngrijirii personalizate a pielii și poți alege produsele care să se plieze perfect pe tipul tău de ten.

Acest lucru este extrem de important deoarece fiecare ten (gras, mixt, uscat, sensibil), are particularitățile proprii când vine vorba despre îngrijirea personală. De aceea, ai nevoie de niște produse care să nu fie agresive cu pielea, să fie de încredere și create de o companie care să țină cont de nevoile utilizatorilor.

Alege o rutină personalizată de îngrijire a pielii pentru a beneficia de o performanță totală a pielii, cu rezultate dovedite clinic care durează. Pe site-ul Oriflame există un test de diagnoză facială care poate recomanda rutina personalizată perfectă pentru tine. Dă click aici și află ce pași trebuie să respecți ca să ai un ten impecabil.

Produsele Novage+ Bio Activating Skincare sunt cu adevărat revoluționare în domeniul anti-îmbătrânire și îți oferă o performanță cosmeceutică superioară.

Sunt delicate cu pielea și cu natura, oferindu-ți posibilitatea să alegi o formulă potrivită pentru orice tip de piele, iar gamele Novage combină cu succes tehnologia avansată cu beneficiile aduse de extractele de tulpini de plante selectate de specialiști, vizând semnele specifice de îmbătrânire ale pielii.

Novage+ acționează cu eficacitate, blândețe și precizie

Novage+ este un brand de îngrijire a tenului cu activare biologică. Îți oferă o îngrijire cosmeceutică, fiind deopotrivă blând cu pielea şi cu natura, datorită tehnologiilor speciale de activare biologică. Acestea acţionează într-o sincronizare perfectă cu funcţiile biologice proprii ale pielii, dar și între ele.

Specialiștii au abordat și au creat într-un mod responsabil formulele, ținând cont de toate particularitățile dermatologice ale fiecărui timp de ten. Mai mult decât atât, s-a prioritizat și impactul pe care îl au aceste produse asupra mediului. Ambalajele sunt mai ecologice, iar formulele ce necesită clătire sunt biodegradabile.

Serurile şi cremele din gama NovAge+ sunt dezvoltate cu tehnologii de activare biologică ce reactivează şi reglează funcţiile biologice proprii ale pielii pentru a combate problemele specifice legate de îmbătrânirea pielii. Îngrijire cosmeceutică cu blândeţe pentru piele.

Rutina Novage+: îngrijire completă a tenului în 4 pași

Tehnologiile avansate folosite de specialiști pentru crearea rutinelor Novage+ de îngrijire a pielii duc stratificarea produselor la nivelul următor, ca să ofere cât mai multe beneficii pielii tale.

Fiecare produs este gândit, creat și dezvoltat ca să sporească efectele următorului pe care îl aplici pe ten, cu ajutorul unor tehnologii puternice de activare biologică, inspirate din natură, care acţionează în sincronizare perfectă cu pielea ta. Ca să ai un ten impecabil, trebuie să respecți neapărat cei patru pași de mai jos în rutina de îngrijire personală.

Curăţare – Pregătirea absorbţiei

Gelul de curăţare Novage+ este conceput pentru toate tipurile de ten! Îndepărtează impurităţile şi protejează lipidele pielii, susţinând bariera cutanată, şi pregăteşte pielea pentru o bună absorbţie a ingredientelor active în etapele următoare.

Îngrijire ochi

Cremele pentru ochi Novage+ sunt concepute cu precizie, cu tehnologii puternice, dar blânde, Tehnologii de Activare Biologică şi alte ingrediente active pentru a combate îmbătrânirea pielii şi semnele de oboseală în zona delicată a ochilor.

Stimulare şi Amplificare

Serurile Novage+ sunt motorul rutinei tale, fiind dezvoltate cu tehnologii puternice de activare biologică şi cu alte ingrediente active care vizează probleme specifice ale tenului.

Hidratare

Formulele cu acţiune multiplă au efecte puternice anti-îmbătrânire, în timp ce reţin în piele umiditatea şi ingredientele din ser. Zi: ajută la întărirea şi protejarea barierei cutanate. Noapte: ajută la stimularea proceselor de refacere şi reînnoire a pielii în timp ce dormi.

Tot ce trebuie să știi despre fiecare gamă de produse Novage+

Dacă aplici produsele din gama potrivită pentru îngrijirea personalizată a tenului tău de 2 ori pe zi timp de 2 minute, ai parte de rezultate de 7 ori mai bune! Rutinele personalizate se potrivesc nevoilor tale specifice, iar noul instrument de diagnosticare digitală a pielii te ghidează în doar în câteva minute către rutina ta personală Novage+.

După ce afli ce anume este recomandat pentru tine, poți alege setul de produse de îngrijire care să te ajute să rezolvi problemele tenului tău. Indiferent de setul pe care îl utilizezi, trebuie neapărat să știi că aceste tehnologii de bioactivare precum Bioaspartolift, Oripeptide 3 și Biolumilock au rezultate cel puțin la fel de bune precum ingredientele cheie din industria cosmetică actuală, respectiv retinolul, vitamina C și acidul kojic, dar cu o acțiune mult mai blândă și mai puțin iritantă pentru ten.

Mai mult decât atât, toate cremele de zi conțin tehnologia Bio Rebarrier (cu rezultate cel puțin la fel de bune ca niacinamidele, dar mai rapide și mai blânde) pentru o barieră sănătoasă a pielii, iar cele de noapte conțin ceramide pentru a repara tenul pe parcursul somnului.

Rutina completă cu textură mixtă NovAge+ Wrinkle Smooth

Rutina Novage+ Wrinkle Smooth reduce semnificativ ridurile și liniile fine, îmbunătățind în același timp fermitatea. Concepută pentru a oferi pielii performanțe superioare, lăsând pielea plină, strălucitoare și mai tânără.

Îmbunătățește vizibil aspectul pielii încă de la prima utilizare, îți face o piele mai netedă, mai fermă și mai hidratată în doar câteva zile. Este dezvoltată pentru a reduce semnele multiple de îmbătrânire.

NovAge+ Wrinkle Smooth

Rutina completă cu textură bogată NovAge+ Lift + Firm

Rutina Novage+ Lift + Firm îți îmbunătățește semnificativ fermitatea și elasticitatea pielii, redefinind contururile feței și oferind efect vizibil de lifting. Este concepută pentru a oferi performanțe superioare pielii în patru pași.

Ridică, netezește, întinde pielea lăsată. Îmbunătățește vizibil aspectul pielii încă de la prima utilizare și oferă contururi faciale mai ferme și mai definite în doar câteva săptămâni.

Rutina completă cu textură mixtă Novage+ Bright Intense

Rutina Novage+ Bright Intense reduce vizibil hiperpigmentarea, ameliorând în același timp semnele de îmbătrânire. Este o rutină de îngrijire concepută pentru a oferi performanțe superioare pielii în patru pași, pentru o piele mai luminoasă, cu aspect mai tânăr.

Amplifică strălucirea și uniformizează nuanța pielii în doar câteva săptămâni. Îți face o piele mai fină, mai fermă și mai hidratată. Este concepută pentru a îmbunătăți elasticitatea pielii, a reduce liniile fine și ridurile.

NovAge+ Bright Intense

Rutina completă cu textură lejeră Novage+ Blemish + Age Defy

Rutina Novage+ Blemish + Age Defy îți îmbunătățește pielea îmbătrânită și vizează coşurile și porii înfundați, ajutând pielea să arate mai fermă, mai netedă, cu aspect mai sănătos și mai tânăr.

NovAge+ Blemish+Age Defy

Reduce semnele vizibile de îmbătrânire, inclusiv ridurile și liniile fine. Reduce formarea petelor, înfundarea porilor și vizibilitatea cicatricilor. Ajută la prevenirea viitoarelor erupții înainte ca acestea să se formeze.

Rezultate before and after cu Rutina NovAge+ Bright Intense

Rezultate before and after cu rutina NovAge+ Wrinkle Smooth