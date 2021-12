Cadouri inspirate de sărbători – Ce surprize au pregătit vedetele pentru cei dragi?

Perioada sărbătorilor de iarnă este perioada surprizelor, a momentelor frumoase petrecute cu cei dragi și a cadourilor atent alese. De aceea, anul acesta Beauty One a pregătit cadourile perfecte – pachete cu produse profesionale de skincare, make up și îngrijire a părului, care au fost și în atenția unor vedete importante din România. Pachetele au fost sursa de inspirație pentru cei dornici să ofere un cadou special cu produse profesionale ce au la bază ingrediente atent selecționate. Surpriza de anul acesta constă în faptul că unele pachete sunt ritualuri personalizate de îngrijire, adaptate mai multor tipuri de păr și sunt realizate împreună cu hairstilistul Capet.

Mai exact, pachetele conțin produse profesionale de îngrijire a părului, de la label.m by TONI&GUY ce tratează, îngrijesc, hidratează și oferă strălucire părului. În plus, acestea vin într-un ambalaj elegant, perfect pentru orice ocazie specială. Carmen Brumă, Anca Ciota, și Amna sunt doar o parte din vedetele ce au ales și anul acesta produsele premium Beauty One, ce provin de la branduri precum label.m, Pevonia, Bruno Vassari, Paese și Elgon.

Frumoasa prezentatoare Anca Ciota ne-a împărtășit câteva detalii despre rutina ei zilnică de îngrijire a tenului și a părului și ne-a vorbit despre produsele preferate în materie de hairstyling. Mai exact, despre produsele label.m – Sea Salt Spray,Heat Protection Mist și Diamond Dust Leave-in, care fac parte dintr-un ritual personalizat de îngrijire a părului, realizat de hairstilistrul Capet. Produsele o ajută să obțină aspectul mult dorit și îi oferă părului ei hidratarea și strălucirea de care are nevoie. Uleiul de cocos, vitamina B5 și tehnologia Enviroshield sunt o parte din ingredientele produselor label.m ce repară și îngrijesc atent firul de păr.

Carmen Brumă, un exemplu pentru femeile din România, a ales pachetul Kianty, de la Bruno Vassari, ce conține două produse best seller – Crema Vita Vite Kianty și serul anti-bătrânire Eye Lift Ox. Ambele reprezintă un tratament complet împotriva tuturor tipurilor de riduri. Rezultatele devin vizibile în primele 30 de zile de tratament. De asemenea, ambele produse au beneficii multiple, precum efecte anti-imbătrânire, hidratare, activarea micro-circulației, reducerea cearcănelor și a umflăturilor de sub ochi, acțiune contra radicalilor liberi sau efect asemănător toxinei botulinice. În plus, gama Curl Define pentru îngrijirea părului, aleasă de Carmen Brumă ajută la controlarea, îngrijirea și aranjarea buclelor, oferind părului hidratarea necesară.

Și cunoscuta cântăreață Amna a ales produsele Beauty One pentru îngrijirea completă a părului. Mai exact, Amna folosește produse profesionale de la brandul Elgon, ce sunt ideale pentru părul vopsit și refac structura firului de păr. Spuma tratament Luminoil actionează ca un boost de strălucire, restrabilește nivelul optim de hidratare și oferă un aspect sănătos părului, iar șamponul și masca din gama Re-animation redau elasticitatea părului, îl lasă ușor de pieptănat și hidratează în profunzime.

“Fetelor, părul meu blond necesită foarte multă atenție dar cu ajutorul prietenilor de la @beautyoneromania am descoperit tratamentul @elgonromania, care reface fibra capilară, fortifică și hidratează firul de păr INSTANT😍

Cei 4 pași ai tratamentului îi găsiți aici pe beautyoneshop.ro.”



Găsești și tu pachetele menționate mai sus și multe alte produsele de skincare, make up și îngrijirea părului pe beautyoneshop.ro. Te așteptăm pe site!