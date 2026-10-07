  MENIU  
Home > Advertorial > 5 idei de cadouri practice pentru el în funcție de personalitate  

5 idei de cadouri practice pentru el în funcție de personalitate  

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Alegerea unui cadou pentru un bărbat pare simplă la început, dar se complică repede. Parfumul și cravata au fost deja oferite de prea multe ori, iar multe obiecte ajung uitate într-un sertar după câteva zile. Un cadou practic, pe care îl folosește des, are mai multe șanse să fie apreciat decât unul spectaculos, dar fără utilitate reală.

Cel mai simplu mod de a alege corect este să pornești de la personalitatea lui și de la felul în care își petrece timpul. Un bărbat sportiv are alte nevoi decât unul care preferă serile liniștite acasă. Mai jos găsești cinci idei de cadouri practice, împărțite pe tipuri de personalitate, potrivite pentru partener, tată, frate, prieten sau coleg.

1. Pentru cel care iubește confortul de acasă

Unii bărbați preferă o seară liniștită pe canapea, cu un film sau un meci, în locul ieșirilor în oraș. Pentru ei, cele mai bune cadouri sunt lucrurile care fac timpul petrecut acasă mai comod. O pătură moale, o pereche de papuci de casă de calitate sau o cană termică pentru cafeaua de dimineață sunt alegeri sigure.

Un cadou pe care mulți nu și-l cumpără singuri este o pijama nouă. Majoritatea bărbaților poartă acasă tricouri vechi sau pantaloni de trening uzați. Modelele de pijamale pentru bărbați din bumbac sunt plăcute la purtare și ușor de întreținut. Pentru sezonul rece, alege variante cu mânecă lungă, iar pentru vară, seturi cu pantaloni scurți. Verifică mărimea înainte de comandă, ca să nu fie nevoie de schimb.

Trecutul neștiut al lui Maurice Munteanu a ieșit la iveală. Ce s-a aflat acum despre familia lui
Trecutul neștiut al lui Maurice Munteanu a ieșit la iveală. Ce s-a aflat acum despre familia lui
Recomandarea zilei

2. Pentru cel pasionat de sport

Un bărbat care merge la sală, aleargă sau joacă fotbal cu prietenii va aprecia orice cadou care îi face antrenamentele mai ușoare. Un ceas sport sau o brățară de fitness îi arată pașii, pulsul și caloriile consumate. O sticlă de apă termică, un rucsac de sport încăpător sau un prosop din microfibră, care se usucă repede, sunt alte variante utile.

Echipamentul de antrenament se uzează repede, așa că un set nou este mereu binevenit. Poți alege tricouri tehnice, șosete pentru alergare sau o geacă ușoară pentru ieșirile din sezonul rece. Pentru antrenamentele de acasă, o saltea de exerciții, benzi elastice sau o pereche de gantere reglabile îi permit să lucreze fără să meargă la sală. Alege culori neutre, ușor de combinat.

„Sunt Irina Moldovan, soția lui Gheorghe Moldovan, care și-a pus capăt zilelor în fața mea și a copiilor noștri. Mi-a dat flori și după s-a împușcat”. Văduva fostului arbitru Gheorghe Moldovan rupe tăcerea după moartea lui. E cutremurător ce a povestit
„Sunt Irina Moldovan, soția lui Gheorghe Moldovan, care și-a pus capăt zilelor în fața mea și a copiilor noștri. Mi-a dat flori și după s-a împușcat”. Văduva fostului arbitru Gheorghe Moldovan rupe tăcerea după moartea lui. E cutremurător ce a povestit
Recomandarea zilei

3. Pentru pasionatul de tehnologie

Bărbații pasionați de gadgeturi au de obicei deja telefonul, laptopul și consola preferată. Cadourile cele mai utile pentru ei sunt accesoriile care completează aceste dispozitive. O baterie externă de capacitate mare, un încărcător wireless sau un hub USB pentru birou sunt lucruri pe care le va folosi zilnic, acasă sau la serviciu. Alege produse de la producători cunoscuți, cu garanție.

Căștile wireless sunt o altă alegere sigură, mai ales pentru cel care face naveta sau lucrează în birouri zgomotoase. Modelele cu anulare activă a zgomotului sunt mai scumpe, dar fac o diferență mare. Pentru biroul de acasă, o lampă LED reglabilă, un mouse ergonomic sau un suport pentru laptop fac orele lungi de lucru mai comode.

4. Pentrut tipul organizat

Unii bărbați își planifică totul și țin la ordine, de la birou până la mașină. Pentru ei, un portofel subțire din piele, cu loc pentru carduri și protecție RFID, este un cadou practic și elegant. La fel de util este un organizator pentru cabluri și accesorii, care ține totul la locul lui în geantă sau în rucsac.

Pentru cel care lucrează mult la birou, o agendă de calitate, un pix bun sau un set de birou din lemn sunt alegeri potrivite. Pentru mașină, poți alege un organizator pentru portbagaj, un suport de telefon stabil sau un aspirator auto mic. Sunt lucruri pe care rar le cumpără singur, dar pe care le folosește în fiecare zi.

5. Pentru călătorul cu multe planuri 

Bărbatul care pleacă des în delegații sau în vacanțe are nevoie de lucruri care îi fac drumul mai simplu. Un troler de cabină ușor, cu roți bune, sau un rucsac pentru laptop cu multe compartimente sunt cadouri pe care le va folosi la fiecare plecare. O pernă de călătorie pentru gât îi face zborurile și drumurile lungi mai comode.

Accesoriile mici sunt la fel de utile. Un set de recipiente pentru cosmetice, o trusă de toaletă impermeabilă sau o husă pentru documente și pașaport îl ajută să aibă totul la îndemână. Un adaptor universal de priză este indispensabil în călătoriile în străinătate. Poți combina două-trei astfel de obiecte într-un pachet complet, pentru un cadou mai consistent.

Un cadou practic nu trebuie să fie scump sau complicat, ci potrivit pentru omul care îl primește. Gândește-te la ce face în timpul liber, la obiceiurile lui zilnice și la lucrurile pe care le folosește des. Fie că alegi o pijama comodă, un accesoriu de sport sau un gadget util, cadoul va fi folosit, nu uitat într-un sertar.

Foto: freepik.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ce spune Andreea Esca despre prietenia cu Mihaela Geoană: „Este foarte determinată”
Ce spune Andreea Esca despre prietenia cu Mihaela Geoană: „Este foarte determinată”
George Fenton, legendarul compozitor nominalizat la cinci premii Oscar, a murit la 76 de ani
George Fenton, legendarul compozitor nominalizat la cinci premii Oscar, a murit la 76 de ani
Proiecte speciale
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Libertatea.ro
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Avantaje
A avut sau nu dreptate Traian Băsescu? Mirabela Grădinaru pare că se pregătește să candideze: unde s-a afișat acum și cum s-a îmbrăcat. Detaliul observat de toată lumea
A avut sau nu dreptate Traian Băsescu? Mirabela Grădinaru pare că se pregătește să candideze: unde s-a afișat acum și cum s-a îmbrăcat. Detaliul observat de toată lumea
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Michael Douglas dezvăluie că a slăbit 18 kilograme. Prin ce a trecut actorul: „Eram într-o situație gravă”
Michael Douglas dezvăluie că a slăbit 18 kilograme. Prin ce a trecut actorul: „Eram într-o situație gravă”
Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu din închirierea de garsoniere pe litoral în vara lui 2026
Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu din închirierea de garsoniere pe litoral în vara lui 2026
Dan Negru, reacție virală după ce a văzut cât costă un covrig în aeroport: „Îți vine să îi iei de aici și să îi vinzi acolo”
Dan Negru, reacție virală după ce a văzut cât costă un covrig în aeroport: „Îți vine să îi iei de aici și să îi vinzi acolo”
Eva Măruță a semnat cu PRO TV. Filmările la noul serial au început deja: „Povestea merge mai departe” 
Eva Măruță a semnat cu PRO TV. Filmările la noul serial au început deja: „Povestea merge mai departe” 
Flavia Mihășan, taxată de Mircea Badea după intervenția la nas: "Nu există operație pentru asta!"
Flavia Mihășan, taxată de Mircea Badea după intervenția la nas: "Nu există operație pentru asta!"
Observator News
Dedeman a dat în judecată statul român, după ce a primit 5 lei/mp pentru un teren. Cât cer fraţii Pavăl
Dedeman a dat în judecată statul român, după ce a primit 5 lei/mp pentru un teren. Cât cer fraţii Pavăl
Libertatea pentru Femei
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Breaking tragic! Nu, nu și ea! A murit artista atât atât de adorată, lumea e în șoc, nu știam că e bolnavă! soțul ei, o legendă vie, îngenuncheat de durere, a făcut anunțul trist
Breaking tragic! Nu, nu și ea! A murit artista atât atât de adorată, lumea e în șoc, nu știam că e bolnavă! soțul ei, o legendă vie, îngenuncheat de durere, a făcut anunțul trist
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Viva.ro
Ce a putut face Ian la o zi după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane, i-a revoltat și mai rău pe toți: „Doamne ferește". A apărut totul pe filmare! Reacții peste reacții după gestul lui
Ce a putut face Ian la o zi după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane, i-a revoltat și mai rău pe toți: „Doamne ferește". A apărut totul pe filmare! Reacții peste reacții după gestul lui
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
ULTIMA ORA. Tatal Cristelei Georgescu....E vestea momentului🖤Am mai pierdut o actrita. Anuntul a venit acum si nimeni nu se astepta. Odihna vesnica 🖤
ULTIMA ORA. Tatal Cristelei Georgescu....E vestea momentului🖤Am mai pierdut o actrita. Anuntul a venit acum si nimeni nu se astepta. Odihna vesnica 🖤
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce se poate întâmpla în organism dacă bei suc de roșii timp de două luni. Studiile arată efecte asupra inimii și colesterolului
Ce se poate întâmpla în organism dacă bei suc de roșii timp de două luni. Studiile arată efecte asupra inimii și colesterolului
Ateroscleroza poate începe cu 30 de ani înainte de debut. Ce se întâmplă în artere fără să simți
Ateroscleroza poate începe cu 30 de ani înainte de debut. Ce se întâmplă în artere fără să simți
Povestea de viață a unei vedete TV care a scăpat de cancer. Mesajul transmis bărbaților
Povestea de viață a unei vedete TV care a scăpat de cancer. Mesajul transmis bărbaților
5 medicamente care pot interacționa cu magneziul. Greșeala pe care o fac mulți
5 medicamente care pot interacționa cu magneziul. Greșeala pe care o fac mulți
TV Mania
S-a afișat cu burtica de gravidă la 40 de ani! Vedeta PRO TV Ramona Păun este însărcinată pentru prima dată: Primele imagini [FOTO]
S-a afișat cu burtica de gravidă la 40 de ani! Vedeta PRO TV Ramona Păun este însărcinată pentru prima dată: Primele imagini [FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Valerie Lungu trăiește ca-n reviste! Cum arată vila cu stil parizian a vedetei de la Asia Express
Valerie Lungu trăiește ca-n reviste! Cum arată vila cu stil parizian a vedetei de la Asia Express
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
CSID.ro
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
Victoria Principal, imagine rară din tinerețe. Cum arăta Pamela din „Dallas” în costum de baie și ce face actrița la 76 de ani
Victoria Principal, imagine rară din tinerețe. Cum arăta Pamela din „Dallas” în costum de baie și ce face actrița la 76 de ani
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Libertatea
Un urs s-a zbenguit în sufragerie, după ce a intrat într-o casă din Colorado: „7 ore cu mine”
Un urs s-a zbenguit în sufragerie, după ce a intrat într-o casă din Colorado: „7 ore cu mine”
Cine și-o mai amintește pe Cristina Rus de la trupa Blondy? Imagine rară cu vedeta care a dispărut din showbiz
Cine și-o mai amintește pe Cristina Rus de la trupa Blondy? Imagine rară cu vedeta care a dispărut din showbiz
„Nu am mai văzut așa ceva”. Un șofer și-a parcat dimineața mașina pe loc gratuit, iar după câteva ore a găsit marcaje albastre și amendă în parbriz
„Nu am mai văzut așa ceva”. Un șofer și-a parcat dimineața mașina pe loc gratuit, iar după câteva ore a găsit marcaje albastre și amendă în parbriz
Cine este angajatul din TVR care vine la serviciu cu un Porsche. Sorina Matei, șefa interimară: „Are mai multe rude angajate pe bani publici”
Cine este angajatul din TVR care vine la serviciu cu un Porsche. Sorina Matei, șefa interimară: „Are mai multe rude angajate pe bani publici”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton