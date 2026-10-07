5 idei de cadouri practice pentru el în funcție de personalitate  

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Alegerea unui cadou pentru un bărbat pare simplă la început, dar se complică repede. Parfumul și cravata au fost deja oferite de prea multe ori, iar multe obiecte ajung uitate într-un sertar după câteva zile. Un cadou practic, pe care îl folosește des, are mai multe șanse să fie apreciat decât unul spectaculos, dar fără utilitate reală.

Cel mai simplu mod de a alege corect este să pornești de la personalitatea lui și de la felul în care își petrece timpul. Un bărbat sportiv are alte nevoi decât unul care preferă serile liniștite acasă. Mai jos găsești cinci idei de cadouri practice, împărțite pe tipuri de personalitate, potrivite pentru partener, tată, frate, prieten sau coleg.

1. Pentru cel care iubește confortul de acasă

Unii bărbați preferă o seară liniștită pe canapea, cu un film sau un meci, în locul ieșirilor în oraș. Pentru ei, cele mai bune cadouri sunt lucrurile care fac timpul petrecut acasă mai comod. O pătură moale, o pereche de papuci de casă de calitate sau o cană termică pentru cafeaua de dimineață sunt alegeri sigure.

Un cadou pe care mulți nu și-l cumpără singuri este o pijama nouă. Majoritatea bărbaților poartă acasă tricouri vechi sau pantaloni de trening uzați. Modelele de pijamale pentru bărbați din bumbac sunt plăcute la purtare și ușor de întreținut. Pentru sezonul rece, alege variante cu mânecă lungă, iar pentru vară, seturi cu pantaloni scurți. Verifică mărimea înainte de comandă, ca să nu fie nevoie de schimb.

2. Pentru cel pasionat de sport

Un bărbat care merge la sală, aleargă sau joacă fotbal cu prietenii va aprecia orice cadou care îi face antrenamentele mai ușoare. Un ceas sport sau o brățară de fitness îi arată pașii, pulsul și caloriile consumate. O sticlă de apă termică, un rucsac de sport încăpător sau un prosop din microfibră, care se usucă repede, sunt alte variante utile.

Echipamentul de antrenament se uzează repede, așa că un set nou este mereu binevenit. Poți alege tricouri tehnice, șosete pentru alergare sau o geacă ușoară pentru ieșirile din sezonul rece. Pentru antrenamentele de acasă, o saltea de exerciții, benzi elastice sau o pereche de gantere reglabile îi permit să lucreze fără să meargă la sală. Alege culori neutre, ușor de combinat.

3. Pentru pasionatul de tehnologie

Bărbații pasionați de gadgeturi au de obicei deja telefonul, laptopul și consola preferată. Cadourile cele mai utile pentru ei sunt accesoriile care completează aceste dispozitive. O baterie externă de capacitate mare, un încărcător wireless sau un hub USB pentru birou sunt lucruri pe care le va folosi zilnic, acasă sau la serviciu. Alege produse de la producători cunoscuți, cu garanție.

Căștile wireless sunt o altă alegere sigură, mai ales pentru cel care face naveta sau lucrează în birouri zgomotoase. Modelele cu anulare activă a zgomotului sunt mai scumpe, dar fac o diferență mare. Pentru biroul de acasă, o lampă LED reglabilă, un mouse ergonomic sau un suport pentru laptop fac orele lungi de lucru mai comode.

4. Pentrut tipul organizat

Unii bărbați își planifică totul și țin la ordine, de la birou până la mașină. Pentru ei, un portofel subțire din piele, cu loc pentru carduri și protecție RFID, este un cadou practic și elegant. La fel de util este un organizator pentru cabluri și accesorii, care ține totul la locul lui în geantă sau în rucsac.

Pentru cel care lucrează mult la birou, o agendă de calitate, un pix bun sau un set de birou din lemn sunt alegeri potrivite. Pentru mașină, poți alege un organizator pentru portbagaj, un suport de telefon stabil sau un aspirator auto mic. Sunt lucruri pe care rar le cumpără singur, dar pe care le folosește în fiecare zi.

5. Pentru călătorul cu multe planuri

Bărbatul care pleacă des în delegații sau în vacanțe are nevoie de lucruri care îi fac drumul mai simplu. Un troler de cabină ușor, cu roți bune, sau un rucsac pentru laptop cu multe compartimente sunt cadouri pe care le va folosi la fiecare plecare. O pernă de călătorie pentru gât îi face zborurile și drumurile lungi mai comode.

Accesoriile mici sunt la fel de utile. Un set de recipiente pentru cosmetice, o trusă de toaletă impermeabilă sau o husă pentru documente și pașaport îl ajută să aibă totul la îndemână. Un adaptor universal de priză este indispensabil în călătoriile în străinătate. Poți combina două-trei astfel de obiecte într-un pachet complet, pentru un cadou mai consistent.

Un cadou practic nu trebuie să fie scump sau complicat, ci potrivit pentru omul care îl primește. Gândește-te la ce face în timpul liber, la obiceiurile lui zilnice și la lucrurile pe care le folosește des. Fie că alegi o pijama comodă, un accesoriu de sport sau un gadget util, cadoul va fi folosit, nu uitat într-un sertar.

Foto: freepik.com

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