26  de ani de Cronica Cârcotașilor: sezonul 53 începe din 22 aprilie

După mai bine de un sfert de secol de umor, ironie și satiră la adresa televiziunii și a societății românești, Cronica Cârcotașilor revine pe micile ecrane cu un nou sezon. Începând de miercuri, 22 aprilie, de la ora 20:00, telespectatorii Prima TV vor urmări unul dintre cele mai longevive și îndrăgite formate de divertisment din România: sezonul cu numărul 53 al Cronicii Cârcotașilor.

Lansată la începutul anilor 2000, Cronica a devenit rapid un fenomen media. Emisiunea a reușit să transforme comentariul acid și parodia într-un stil propriu, recunoscut imediat de public. De-a lungul celor 26 de ani de difuzare la Prima TV, Cronica a rămas un reper al umorului televizat, analizând cu ironie gafele și momentele memorabile din televiziune și din spațiul public. În tot acest timp, emisiunea a evoluat, dar a rămas fidelă ideii de bază: să privească realitatea prin lentila umorului inteligent. „Acum 26 de ani, fix în această zi, pe 14 aprilie, Cronica Cârcotașului, o emisiune ce începuse în 1996 la Radio 21, venea la televizor. Am ajuns la Prima TV, am primit niște casete cu Striscia la notizia și mi s-a spus că așa trebuie să arate viitoarea Cronică a cârcotașului, varianta TV. Și, după 26 de ani începem sezonul cu numărul 53. Hai să fie într-un ceas bun. Ne vedem miercuri, 22 aprilie, începând cu ora 20.00, pe Prima TV.”, spune Șerban Huidu, creatorul și unul dintre prezentatorii emblematici ai emisiunii.

Pentru echipa Cronicii Cârcotașilor, revenirea cu un nou sezon este mai mult decât o simplă premieră, este continuarea unei povești care a crescut odată cu generații întregi de telespectatori. Emisiunea a însemnat mereu libertatea de a spune lucrurilor pe nume, dar cu umor. După atâția ani, publicul încă așteaptă acea doză de ironie sănătoasă și asta ne motivează să mergem mai departe”, spune Codruț Kegheș. „Faptul că ajungem la sezonul 53 după 26 de ani este o performanță rară în televiziune. Este meritul unei echipe care a crezut în proiect și, mai ales, al publicului care ne-a rămas alături.”, spune și Gabriela Marin, co-prezentator.

Noul sezon promite aceeași combinație de umor, observație fină și momente memorabile care au consacrat Cronica Cârcotașilor. Telespectatorii vor regăsi spiritul critic și energia care au făcut din această emisiune una dintre cele mai longevive producții de divertisment din România.Emisiune prezentată de Gabriela Marin, Codruț Kegheș (Dezbrăcatu) și Serban Huidu începe un nou sezon, cel cu numărul 53, de miercuri, 22 aprilie, de la ora 20:00.

