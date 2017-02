Andreea Bănică îl prezintă în premieră pe fiul ei, Noah (3 luni)

În numărul de martie al revistei Unica, pe piață din 24 februarie, cântăreața Andreea Bănică ni-l prezintă pe fiul ei în vârstă de trei luni, Noah Andrei. Astfel, micuțul își face debutul oficial în lume, într-un pictorial emoționant alături de părinții și sora lui mai mare, Sofia. (Foto: Marius Bărăgan/UNICA)



Andreea arată foarte bine după naștere și e foarte hotărâtă să revină în forță pe scenă. Pe lângă viața bogată de familie, acum că este mama a doi copii, ea pregătește piese noi atât pentru publicul din România, cât și pentru cel din străinătate.

Am discutat pe îndelete cu Andreea Bănică despre cum percepe ea viața acum, la 38 de ani, iar ea a fost foarte sinceră și față de unele dintre cele mai intime subiecte din viața unei femei – copii, carieră, soț, părinți etc. Ea recunoaște că a doilea copil nici nu a fost planificat în viața ei și a soțului ei, Lucian Mitrea, dar acum se bucură că-l au pe cel mic, și adaugă ca a doua sarcină a fost cu mult mai grea decât prima.

„Noah nu era nici măcar în gândurile noastre! Nu ne gândeam că vom mai avea vreodată un copil, și mai ales un băiețel! Din cauză că eu am avut niște probleme hormonale, am urmat un tratament foarte puternic despre care nu știam că, reglându-mi nivelul prolactinei, aș putea să rămân însărcinată. La un moment dat, eram la un salon de întreținere corporală și mi s-a făcut rău. Observasem că în luna aceea nu-mi venise nici menstruația și mi-am zis: „N-oi fi rămas însărcinată? Sper că n-am rămas însărcinată!“ Mi-am luat un test de sarcină, l-am făcut și n-a ieșit foarte clar pozitiv. I l-am arătat și lui Lucian și am mai făcut unul, la fel! Doctorul mi-a confirmat că aștept un copil, iar, la scurt timp, am fost anunțată că o să avem un băiețel sănătos. Eu, cu o noapte înainte să aflu, visasem că o să am un fiu. Nu am acordat niciodată o însemnătate mare unor astfel de lucruri , dar uite că de data asta s-a nimerit. Am fost foarte fericiți și eu, și Lucian. E un băiețel foarte cuminte, foarte liniștit, sănătos, frumos“, se destăinuie Andreea și adaugă: „A doua sarcină a fost cu mult mai grea, am avut toate stările specifice. Acestea au trecut și au apărut altele de sufocare, bebelușul mă apăsa foarte tare pe diafragmă. Nu prea am putut să fac mișcare în timpul sarcinii, am înotat toată vara, cât am fost la mare, ceea ce m-a ajutat foarte mult. Noah Andrei s-a născut pe 16 noiembrie, la 6 dimineața. “

