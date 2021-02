Vlad Gherman, după despărțirea de Cristina Ciobănașu: „Mă duc la psiholog. Părinților nu le mai răspund!”

La începutul lunii februarie, actorii Cristina Ciobănașu (24 de ani) și Vlad Gherman (27 de ani) au anunțat că se despart.

După nouă ani de relație, ci doi au decis să o ia pe drumuri separate și au explicat fanilor, printr-un mesaj postat pe rețelele sociale, că nu mai pot funcționa ca un cuplu.

„Cris și cu mine ne-am despărțit. Am decis împreună că este mai bine să o luăm pe drumuri separate, dar rămânem prieteni. O să ne avem spatele unul celuilalt. Este greu, de trei săptămâni plângem într-una, am perpelit decizia aceasta pe toate părțile și am ajuns la concluzia că este cel mai corect lucru pe care îl putem face pentru noi ca indivizi. Ce trebuie să înțelegeți este că 2020 și-a lăsat amprenta și asupra relației noastre. Am avut foarte mult timp la dispoziție în care am stat împreună și nu am mai lucrat foarte mult. Am avut timp să discutăm și ne-am dat seama că suntem foarte diferiți, că ne dorim lucruri diferite și că ne aflăm în pucnte diferite ale evoluției noastre. Ce-am arătat până acum, ce am lăsat să se vadă, ce am postat a fost 100% real și sincer și toate momentele pe care le-am trăit în cei nouă ani au fost extrem de frumoase. Au fost nouă ani în care am trăit, probabil, cât alții trăiesc într-o viață, doar că, așa cum este în viață, am avut și momente grele pe care am preferat să le ținem pentru noi și am lăsat să se vadă doar părțile fericite și multă iubire. Eu (n.r. – Cristina) am fost cea care am inițiat discuția. Eu (n.r. – Vlad) nu aș fi avut curaj să inițiez această discuție chiar dacă știam că ajunsesem să nu mai funcționăm”, au spus cei doi, într-un clip pe Instagram.

Vestea despărțirii celor doi a venit ca un șoc nu numai pentru public, dar și pentru familiile acestora care încă mai speră într-o împăcare. Vlad Gherman a mărturisit că părinții lui nu vor să accepte faptul că el nu mai este împreună cu Cristina.

„Părinții, vai Doamne. Săracii, eu îi înțeleg. Tot pun întrebări. Dar de ce, de ce, de ce? Este obositor. Am ajuns, sincer, să nu le mai răspund. Sau le răspund la câteva zile. Deci, mama, tata, vă iubesc, știți asta. E mai bine să vorbim mai rar. În rest da, am stat toată perioada asta ba la sora mea, ba la vărul meu, mă duc la psiholog”, a mărturisit actorul, pe canalul său de YouTube.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu spun că motivul despărțirii ar fi faptul că au uitat să mai fie atenți la nevoile lor individuale: „Niciodată nu ești pregătit să ieși din zona de confort. Și cred că asta a fost problema – am mers amândoi pe ideea că o să fim bine toată viața, că nevoile noatre nu mai contează cât timp satisfacem nevoile celuilalt. Dar nici măcar asta nu făceam, probabil acesta a fost cel ami grav lucru. Noi când ne-am cunoscut eram foarte tineri și din acel moment am făcut cam totul împreună. Am lucrat și jucat împreună, iar undeva pe drum am uitat să mai fim atenți la nevoile noastre la ce ne doream noi ca indivizi. Cea mai mare greșeala pe care o poți face este să te uiți pe tine, să uiți că ai alte nevoi și aspirații față de partener și căți dorești alte lucuri de la viață.”

