Victor Ciutacu și soția sa au împlinit 21 de ani de căsnicie. Ce anunț a făcut jurnalistul

Victor Ciutacu și soția sa, Mana, sărbătoresc 21 de ani de căsnicie.

Jurnalistul, în vârstă de 52 de ani, s-a îndrăgostit de soția sa în timpul facultății, iar de atunci au fost de nedespărțit. Imediat după examenul de licență, Victor și Mana au făcut cununia civilă, iar nunta religioasă a venit mult mai târziu, după nașterea băiatului.

„Se întâmpla fix acum 21 de ani. Împreună cu (deja de 6 ani) doamna Ciutacu și cu tânărul (de 4 ani) Vlad, după niște drumuri chinuitoare București-Segarcea și retur, plus dureri atroce de burtă și policlinici în regim de urgență, ne-am prezentat regulamentar la Mănăstirea Plumbuita. Ca să ne luăm și în fața Domnului. Ceea ce am și făcut și, dacă tot veni vorba, bine am făcut.