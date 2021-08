Un celebru cântăreț a fost șofer pentru vedete: „Nu a fost niciodată o problemă, chiar dacă nu au plătit”

Acum mai bine de 20 de ani, artistul Florin Maxineanu împreună cu comediantul Daniel Ilie au creat trupa Terles Berles, care ulterior s-a numit formația Varză.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Stai să zic eu”, cu Dragoș Mușat (Tetelu) și Cosmin Natanticu, Florin Maxineanu a povestit câteva întâmplări din viața sa dinainte să fie în lumina reflectoarelor. Până să ajungă să cânte pe scenă, artistul a lucrat ca taximetrist.

„Când mai luam și noi câte o vedetă așa, zic mă nu trebuie să fim și noi vedete? Dar ce trebuie să facem? (…). Sunt foarte multe tipologii de vedete și de clienți de taxi. Nu a fost niciodată o problemă, chiar dacă nu au plătit. Fie ne schimbam numerele de telefon, începusem să ne cunoaștem, că noi eram pe caterincă. De obicei, se așezau în spate, iar în față când mergeau în gașcă”, a mărturisit el.

Cum fiecare meserie implică și riscuri, artistul și-a amintit o scenă bizară.

„M-am trezit în mijlocul unei bătăi și nu aveam nicio treabă. Eram pe o stradă din Ferentari, ca să o iau pe o doamnă, cu un copil în brațe, mi-a făcut semn, am oprit. A venit doamna și, în două minute, a ieșit un individ, mort de beat, din casă și a crezut că sunt amantul femeii. Abia am scăpat de pe strada aia, lăsasem taxiul, ieșisem pe ușa cealaltă, am sărit la cineva în curte, cu un pechinez de gambă și nu știam unde mă duc. Am avut noroc că trecuse un echipaj de poliție și i-am explicat de la om din curte, de după gard, cu pechinezul lângă mine, care e situația. S-au calmat spiritele, am dus-o și pe doamna (…)”, a mai continuat Florin Maxineanu.

