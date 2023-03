Tora Vasilescu, devastată după ce și-a pierdut sora mai mică. „A sfârșit prin a lua o bacterie din spital”

Tora Vasilescu a împlinit pe 22 martie onorabila vârstă de 72 de ani. Celebra actriță, care și-a încântat publicul timp de mai bine de patru decenii și jumătate cu aparițiile sale de excepție pe scena teatrelor sau pe micile ecrane, are o poveste de viață emoționantă de care, probabil, puțină lume știe.

Tora Vasilescu s-a născut în Constanța, într-o familie cu multe lipsuri și a crescut în Tulcea și a fost îngrijită de bunici, mama ei fiind singura care putea asigura traiul familiei.

Actrița și-a pierdut tatăl în primii ani de viață. Mama ei s-a recăsătorit și i-a mai făcut trei frați, doi băieți gemeni și o soră.

„Mamei i-au murit toți cei trei soți cu care a făcut patru copii. Și nu vreau să-i provoc alte suferințe întrebînd-o despre tată. Ea, muncitoare, frumoasă foc, a lucrat cîțiva ani cît a fost singură, după ce a murit tatăl meu, iar pe mine m-a dus pentru o perioada la bunici. S-a căsătorit apoi de încă două ori. Lui Wagner, cel de-al doilea soț, îi făceam eu morfină, cînd aveam 14-15 ani, dar uneori mai uităm și eu, și apoi alergăm înnebunită pe la farmacii să iau rețeta.

Câteodată mi-e milă de mine ce copilărie am avut… Am fost un copil drăguț. Am făcut tot ce-am putut. Am plecat de foarte departe, dintr-o familie foarte săracă. Și poate trebuia să învăț mai mult, la mintea bună pe care am avut-o, în perioada de îndrăgosteala și fugareala hormonala.“ – a dezvăluit ea acum câțiva ani, pentru revista Tango.

Diferența de vârstă dintre Tora Vasilescu și frații ei, gemeni, e de 22 de ani. Iar sora ei era mai mică cu 13 ani. Din păcate, sora ei a murit din cauza unei boli genetice moștenite din partea tatălui.

„Sora mea avea o boală foarte gravă, moștenită pe linie paternă. Am mers la toți doctorii împreună. Acum am strâns bani din serial că să mergem în Brazilia, pentru că medicină clasică nu prea are soluții pentru ea, fiind sub tratament cu cortizon și scazindu-i imunitatea. Iar soții mamei, unul a murit pe stradă din cauza unui infarct, altul, de cancer.“ – a adăugat ea, în trecut.

Din păcate, moartea surorii a afectat-o extrem de mult. Recent, Tora Vasilescu s-a declarat mâhnită și dezamăgită de sistemul medical din România și de faptul că medicii nu au putut să-i salveze viața.

„Ce mi-aș dori, de ziua mea? Să pot uita durerea pierderii surorii mele mai mici, Hermini. Sau măcar să pot să accept ceea ce nu pot schimba! Era diagnosticată cu o boală autoimună, ținută sub control, se simțea foarte bine până la vaccin.

După un an de suferințe, două operații, a sfârșit prin a lua o bacterie din spital, binecunoscutele nosocomiale, din cauza cărora și Ion Caramitru și-a găsit sfârșitul, după cum am citit în presă. Sunt plină de mânie și revoltă pentru “lobby-știi” protocolului de turmă!” – a declarat ea, pentru fanatik.ro, cu ocazia împlinirii a 72 de ani.

Foto – Facebook