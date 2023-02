11 vedete care suferă de anxietate: „Îți dai seama că mori și că nu poți să faci nimic”

Top 11 vedete care suferă de anxietate. Anxietatea este una dintre cele mai întâlnite afecțiuni, iar tot mai multe vedete par să o experimenteze. Printre vedele autohtone care au dezvăluit că se luptă cu anxietatea se numără Adela Popescu, Mihai Bobonete, Delia și Anca Țurcașiu.

Nici starurile internaționale nu sunt ferite de această tulburare. Nume mari precum Adele, Lady Gaga sau Chris Evans nu s-au ferit să vorbească despre problemele pe care le-au avut din cauza anxietății.

Top 11 vedete care suferă de anxietate

Din grupul tulburărilor anxioase fac parte atacul de panică și tulburarea de panică. Iar acestea sunt cel mai des întâlnite în rândul vedetelor care suferă de această afecțiune.

Se spune că depresia este boala secolului, însă anxietatea este o tulburare destul de greu de controlat. Iar, într-o lume în care vedetele sunt tot mai des criticate, acestea au dat dovadă de curaj și au povestit despre situația dificilă în care se află din cauza anxietății.

Vedete românești care suferă de anxietate

Câteva vedete din România și-au luat inima în dinți și au decis să își expună trăirile, în speranța că astfel îi vor putea ajuta și pe ceilalți oameni care se confruntă cu anxietatea.

Top 11 vedete care suferă de anxietate – Anca Țurcașiu

Anul trecut, Anca Țurcașiu a povestit cum i-a fost afectată viața de către atacurile de panică.

„Simți că mori într-un atac de panică, indiferent de ce natură este el. Îți activezi o frică puternică… de avion și așa mai departe. E frica de moarte, de fapt, în toate atacurile de panică. Îți dai seama că mori și că nu poți să faci nimic”, a afirmat artista, citată de SpyNews.

Anca Țurcașiu a dezvăluit și cum reușește ea să își controleze atacurile de panică și anxietatea.

„E bine să te relaxezi. Așa am învățat eu. Totul ține de tine. Poți să faci terapie, poți să faci o grămadă de lucruri, dacă tu nu te ajuți și nu vine o putere din tine să depășești aceste emoții, e foarte complicat”, a precizat artista.

Mihai Bobonete a suferit de depresie și anxietate

Simpaticul actor a dezvăluit că s-a confruntat atât cu depresia, cât și cu anxietatea. Dar, spune Bobonete, această afecțiune este des întâlnită în rândul comedianților.

„Da, m-am confruntat cu depresia și cu anxietatea! Cine a zis că am depășit? Oricum depresia comediantului e din naștere la noi”, a spus Mihai Bobonete râzând, într-un interviu acordat Pro TV.

Delia, despre lupta cu anxietatea: „Nu-mi face plăcere”

Deși este cea mai bine cotată artistă din România, Delia nu a scăpat de problemele pe care i le aduc stările de anxietate. Anul trecut, cântăreața a dezvăluit că s-a confruntat de mai multe ori cu această boală.

„Dispare și reapare, nu e o chestie pe care s-o pot controla foarte mult. Nu pot să spun că am avut niște probleme, niște drame, dar am faze în care mă cuprinde anxietatea. Pot fi minute în care simt o stare care nu mi-este foarte confortabilă și poate fi legată de un mic detaliu, poate fi provocată de o ieșire în public pe care nu o pot controla sau care nu-mi face plăcere”, a explicat Delia Matache, potrivit Libertatea.

Top 11 vedete care suferă de anxietate – Adela Popescu

Acum este o femeie realizată pe toate planurile, însă, în urmă cu câțiva ani, Adela Popescu a suferit câteva atacuri de panică grave. Vedeta a vorbit deschis despre acest subiect în podcastul „Pâine și sare”, moderat de Părintele Visarion Alexa.

„Eu vorbind, îmi dau seama de mine. Așa că am emoții (…) Am descoperit, în timp că, de fapt, erau niște atacuri de panică, pe care le aveam deseori în somn. Totul era foarte mult. Nu puteam să cuprind tot ceea ce mi se întâmpla. Jucam enorm atunci, zile întregi, cu pauză de masă în care nu știai dacă să mănânci sau să dormi”, a afirmat Adela Popescu.

„Eu am avut și ghinionul să am personaje extrem de pregnante. De regulă, eram protagonistă, asta însemna că filmam tot timpul. Nu prea existau secvențe fără mine. Asta însemna ca trebuia să țin minte extrem de mult text și să-mi schimb stările foarte ușor”, a explicat soția lui Radu Vâlcan.

Diana Sar are atacuri de anxietate în relație

Actrița Diana Sar a mărturisit că și ea s-a confruntat cu anxietatea. Acestea atacuri sunt asemănătoare cu atacurile de panică.

„Uneori am un comportament anxios și am impresia că nu mai pot să respir cum trebuie. Mă gândesc că persoana cealaltă mă înșală, nu mă mai place sau s-a plictisit de mine. Devine o presiune și trebuie să mă relaxez, să mă adun și să meditez”, a afirmat actrița, citată de Fanatik.

Giulia Nahmany, una dintre vedetele care se confruntă cu anxietatea

Giulia Nahmani a mărturisit că a cunoscut atacurile de panică și anxietatea după moartea mamei sale. Însă, cu puțin ajutor, a reușit să treacă peste momentele dificile.

„După ce am pierdut-o pe mama, eu am avut atacuri de panică, anxietate și a fost greu. Mereu căutam răspunsurile în exterior, dar toate erau de fapt înăuntrul meu. Asta am văzut prin practică și prin foarte multă cunoaștere”, a declarat actrița pentru SpyNews.

De asemenea, Giulia a explicat că o persoană poate depăși aceste momente.

„Trebuie să începem prin recunoștință. Știu că poate sună clișeic, dar în momentul în care avem acest sentiment de recunoștință pentru ceea ce avem deja, abia atunci ne ridicăm frecvența de vibrație. Trebuie să facem fapte bune și să avem mare grijă la gândurile noastre”, a subliniat actrița.

Vedete internaționale care se confruntă cu anxietatea

Mari nume din industria de divertisment de peste Ocean au făcut public faptul că se luptă cu anxietatea. Deși par să aibă totul și nicio grijă pe această lume, celebritățile demonstrează că viața lor nu este atât de simplă pe cât pare la televizor.

Adele și stările de anxietate

Adele a vorbit deschis despre lupta ei cu anxietatea. Artista a mărturisit că stările ei sunt atât de grave, încât, înaintea unui concert vomită. Anxietatea cântăreței britanice este la un nivel atât de ridicat încât aceasta refuză să cânte la festivaluri deoarece un public mare îi sporește anxietatea și se teme că va anula concertul în ultima clipă.

Totuși, Adele a găsit o metodă prin care reușește să își controleze această afecțiune – încercând să își distragă atenția de la gândurile negative cu ajutorul umorului.

Cel mai rău a fost când s-a aflat de divorțul de Simon Konecki, în 2019. Artista a povestit că în acel moment s-a simțit „devastată și rușinată”.

„Am avut cele mai terifiante atacuri de anxietate când am divorțat. M-au paralizat complet și am devenit foarte confuză într-atât încât nu mai puteam deține controlul asupra corpului meu”, a povestit Adele, citată de NME.com

Top 11 vedete care suferă de anxietate – Lady Gaga

Lady Gaga și-a deschis sufletul pentru prima dată în anul 2015, atunci când a vorbit despre sănătatea ei mintală. Artista în vârstă de 36 de ani a dezvăluit că se confruntă cu anxietatea și cu depresia încă din adolescență.

„Am suferit de depresie și anxietate întreaga viață, încă mă lupt cu ele în fiecare zi”, spunea Lady Gaga pentru Billboard.

Taylor Swift, despre lupta cu anxietatea

Taylor Swift este una dintre artistele cu cele mai bine vândute albume, are case luxoase și tot ce și-ar putea dori. Dar asta nu înseamnă că este imună la problemele de sănătate mintală. Cântăreața a vorbit în anul 2019 despre experiența ei cu anxietatea.

„Vitaminele mă ajută să mă simt mult mai bine. De asemenea iau magneziu pentru sănătatea musculară și pentru un surplus de energie”, a afirmat Taylor Swift, conform Cosmopolitan.

„Se simte, câteodată, cum anxietatea ia ce este mai bun din tine, te face să simți că toată lumea se așteaptă să o dai în bară, iar apoi vei rămâne singur”, a precizat artista.

Chris Evans: „Ascultăm zgomotul din creier”

Nici Chris Evans nu este străin de trăirile date de anxietate. Îndrăgitul actor, care a fost desemnat cel mai sexy bărbat în viață al anului 2022 de către revista People, a povestit cum a reușit să treacă peste clipele în care anxietatea părea să pună stăpânire pe el.

„Cred că sursa suferinţei noastre este că ascultăm zgomotul din creier şi ne identificăm cu el. Dar e doar zgomotul pe care-l face creierul. Şi, de cele mai multe ori, nici nu are multe de zis în ajutorul tău. M-am simţit cel mai bine în momentele în care am putut să îl scot din priză şi să îmi spun shh, shh. Nu e vorba de a renunţa, de a ceda, ci de a controla gândul. Am petrecut prea mult timp suferind din cauza zgomotelor din capul meu, am irosit timp. De aceea îmi spun shhh”, a precizat Chris Evans, în urmă cu 10 ani.

Jennifer Lawrence a cunoscut anxietatea încă din adolescență

Jennifer Lawrence, una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la Hollywood, a mărturisit că se confruntă cu anxietatea încă din adolescență.

„Când îmi povestea mama despre copilăria mea, mereu amintea că era o scânteie în mine, care mă inspira constant. Dar când am început şcoala, luminiţa s-a stins. Nu se ştie de ce, a apărut o anxietate socială. AM mers la psiholog, dar nimic nu a funcționat”, a afirmat Lawrence, citată de ABC News.

Însă, Jennifer a găsit o modalitate de a-și depăși stările de anxietate: actoria.

„Într-o zi mi-am implorat părinții să mă ducă la un casting. Am plecat la New York și atunci mi-am început cariera. Când eram pe scenă, mama mea a văzut cum se petrecea schimbarea în mine. A văzut cum îmi dispare anxietatea. De aceea mama mea a luptat atât de mult pentru ca eu să devin actriță”, a explicat Jennifer Lawrence.

