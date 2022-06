Tom Mann, fost concurent X Factor SUA, și-a pierdut logodnica în ziua nunții lor

Tom Mann (28 de ani), fost concurent X Factor SUA, și-a pierdut logodnica, Dani Hampson (34 de ani), în ziua nunții lor.

„Nu pot să cred că scriu aceste rânduri, dar draga mea Dani, cea mai bună prietenă a mea, întregul și dragostea vieții mele, s-a stins din viață în primele ore ale zilei de sâmbătă (n.red.: 18 iunie 2022)”, a scris Tom în mediul online.

„Ar fi trebuit să fie cea mai frumoasă zi din viețile noastre, însă s-a sfârșit cu inimi frânte ireversibil. Mă simt de parcă am plâns un ocean. Nu am ajuns la altar, nu am apucat să ne rostim jurămintele și nici dansul mirilor, dar știu că știi că ai fost lumea mea și cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată, Danielle”, a continuat.