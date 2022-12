Ți-l mai amintești pe fratele Cleopatrei Stratan? Cum arată Cezar astăzi, la 14 ani. Galerie foto

Este zi specială în familia Stratan. Cezar, fiul cel mic al lui Pavel Stratan, își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Cleopatra a ținut să îl felicite și a postat o imagine cu ei doi. Iată cum arată fratele cântăreței acum!

Familia Stratan are motive de sărbătoare astăzi! Cezar Stratan a împlinit 14 ani, iar cu ocazia acestei zile speciale, sora sa, celebra Cleopatra, a postat pe contul ei de Instagram o poză emoționantă, în care îl ține în brațe și sunt îmbrăcați la fel.

Cum arată Cezar Stratan, fratele Cleopatrei, la 14 ani

Cleopatra Stratan are o familie extrem de frumoasă și unită. Artista se mândrește de fiecare dată cu părinții și fratele ei, persoane pe care le iubește nespus. De ziua mezinului familiei, fata cea mare a lui Pavel Stratan a ținut să-i transmită un mesaj pe social media și să îi spună cât de mult îl iubește.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

„La mulț ani frățiorul meu iubit! Nici nu-mi vine să cred cât de mare ești deja și sunt foarte mândră de tine! Să fii sănătos și să ai parte doar de momente unice și speciale în viața ta! Te iubesc mult și să știi că voi fi mereu aici pentru tine”, a scris Cleopatra Stratan pe Instagram.

Cezar este băiatul mai mic al cântărețului moldovean Pavel Stratan. La fel de talentat precum sora și tatăl lui, fratele Cleopatrei Stran și-a făcut debutul în muzică la doar patru ani. Ulterior, Cezar a lansat alături de sora sa, melodia „Mami”, care s-a bucurat de un real succes în Republica Moldova.

Cleopatra Stratan s-a căsătorit cu Edward Sanda

Cleopatra și artistul Edward Sanda trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 3 ani. Cei doi artiști și-au unit destinele anul trecut, într-un cadru de poveste, alături de familie și apropiații celor doi. Cuplul a uimit multă lume prin această decizie, mai ales că artista avea doar 19 ani când a îmbrăcat rochia de mireasă. Sigură că Edward Sanda este bărbatul vieții ei, artista nu a avut nicio teamă de a se căsători de foarte tânără.

“Părinții mei au făcut anul acesta 20 de ani de la căsătorie. Mama mea avea 21 de ani când s-a căsătorit cu tata, care avea atunci vreo 31 de ani, chestia asta a fost din generații. Și bunica mea din partea tatălui s-a căsătorit tot la 18 ani, mătușa mea tot la 18 ani, mama mea a făcut pasul acesta un pic mai târziu, dar tot pe acolo și cumva am continuat eu, am fost a treia generație care am mers mai departe”, a declarat anul trecut, pentru Unica.ro, Cleopatra Stratan.

Sursa Foto: Instagram