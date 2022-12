Theo Rose, tradiții de Anul Nou: „Îmi pun lenjerie roșie”. Ce nu va face niciodată artista de Revelion / Exclusiv

Theo Rose a devenit una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, multe din piesele ei ajungând rapid pe radio. Cântăreața, care va putea fi văzută la PROTEVELION 2023, a povestit pentru Unica.ro cum a petrecut Crăciunul și ce planuri are pentru noul an.

Noaptea dintre ani este înconjurată de tradiții și superstiții: de la sărutul sub vâsc, la bani puși în buzunar sau deschisul ușii pentru ca anul vechi să plece, iar cel nou să intre. Așadar, am întrebat-o pe Theo Rose ce tradiții respectă de Revelion și ce rezoluții are pentru anul 2023.

Ce tradiții de Anul Nou respectă Theo Rose

Ce tradiții de Anul Nou respecți cu sfințenie? Dar care sunt tradițiile pe care le știi, dar nu le respecți?

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

În fiecare an, de Revelion, îmi pun lenjerie roșie și bani în buzunar, dar nu mă pup sub vâsc. Asta n-am făcut niciodată și nici nu am de gând, nu am nevoie.

Cum arată sărbătorile ideale pentru tine?

Sărbătorile ideale sunt în familie, așa arată ceva perfect pentru mine.

Cum ai sărbătorit Crăciunul? Dar de Revelion ce planuri ai anul acesta?

De Crăciun, cu familia, pentru că asta e tradiția noastră în fiecare an. De Revelion, ca de obicei, voi fi pe scenă, fiindcă am câteva evenimente.



Îți pregătești rezoluții pentru 2023? Dacă da, care sunt acestea?

Nu pot spune care sunt acestea, dar în fiecare an mi-am făcut o listă de dorințe pentru următorul an. Așa că, asta voi face și acum. S-au îndeplinit toate până în prezent, iar asta îmi dă curajul să fac de fiecare dată la fel.

Citește și: Theo Rose și Anghel Damian au dezvăluit sexul copilului: „De data asta aflați de la noi” / Video spectaculos

Citește și: Theo Rose, despre separarea de Alex Leonte și cum a ajuns jurat la Vocea României: „Pe lângă mine am oameni care mă vând”

Citește și: Theo Rose vorbește despre fața nevăzută a celebrității: „Artiști mari au sfârșit prin a se sinucide. De ce? Pentru că așa e treaba”

Întâmplarea de sărbători pe care artista nu o va putea uita niciodată: „N-am apucat să ducem sarcina la bun sfârșit”

Povestește-ne, te rog, o întâmplare amuzantă de care ai avut parte în preajma sărbătorilor.

De sărbători, scoatem țuica din butoaie și o punem în recipiente speciale. Acum câțiva ani, în preajma Crăciunului, eu și prietena mea cea mai bună am primit sarcina asta, pe care n-am apucat să o ducem la bun sfârșit, pentru că ne-am cherchelit.

Te rog să transmiți un gând pentru cei de acasă în legătură cu anul care vine.

Sănătate, fericire și minuni în viața lor! Să fim mai buni și să ne vedem mai mult de treburile noastre.

Theo Rose, la PROTELEVION 2023

Theo Rose va putea fi văzută la PROTEVELION 2023, cea mai tare petrecere de final de an, prezentată de Pavel Bartoș și Raluka la Pro TV, azi, de la ora 21. Show-ul se va construi în jurul celebrului dans popular perinița, iar în noaptea dintre ani, vedetele se vor provoca la dans, muzică, voie bună și momente inedite.

La PROTELEVION 2023 vor mai putea fi văzuți mari artiști precum Andra, Irina Rimes, Smiley, Denis The Motans, Amalia Enache, CRBL, Anna Lesko, Emil Rengle, Lidia Buble și mulți alții.

Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu Theo Rose

Sursă foto: Instagram