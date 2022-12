Tavi Colen a fost operat la picior după ce a căzut de pe un yacht. Cum se simte acum artistul

Tavi Colen a suferit o intervenție chirurgicală după ce a căzut de pe un yacht. Artistul a ajuns de urgență pe mânile medicilor, care l-au operat la picior.

Invitat în emisiunea Xtra Night Show, Colen a dezvăluit că a căzut de pe un yacht în timp ce se afla în vacanță, iar în urma acestui accident a suferit o ruptură de ligament.

Artistul în vârstă de 55 de ani a afirmat că nu mai putea călca, astfel că a fost nevoit să meargă la urgențe.

Tavi Colen a povestit că a alunecat de pe scara unui yacht și a căzut în apă. Cântărețul nu a fost singurul accidentat. Nașul său a suferit și el o întindere de ligament în momentul în care a încercat să îl ajute să iasă din apă.

„Mi-am rupt și eu piciorul. Magician (n.r. medicul), deci n-am știut când m-a operat. După trei ore zice ”ia ridică-te și du-te acasă că ții patul ocupat”. Să îi dea Dumnezeu sănătate, deci minuni. Nu mai puteam călca în el. Ruptură de ligament”, a spus Tavi Colen în emisiunea lui Dan Capatos.

El a povestit și cum a avut loc accidentul.

„Am alunecat pe o scară de pe un yacht și am căzut în apă, peste bord. M-am întors așa, 180 de grade în jurul piciorului. Faza e că s-a mai ales și nașul meu cu o întindere de ligemant, nu mai ridică mâna. Trăgeau să mă ridice din apă, unul a căzut în apă”, a dezvăluit artistul.

Cum se simte acum artistul

După câteva zile de la operație, Tavi Colen a început să meargă normal. Totuși, el nu are voie să urce scările.

„După câteva zile am început să merg normal. Nu am voie să urc scări. Cea mai mișto întâmplare a fost când m-am dus să mă consult. Mi-a făcut o injecție și am mai mers două săptămâni. Magician, să îi dea Dumnezeu sănătate”, a povestit cântărețul.

„Sunt ok, merg, nu mă mai urc pe yacht vreo trei ani, așa. Ăștia râdeau de mine. (…) Norocul meu că mașina e cu cutie automată și am mers doar cu piciorul drept până acasă”, a mai spus Tavi Colen.

Sursă foto: Captură Youtube, Facebook