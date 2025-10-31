Tatăl Andreei Esca, probleme medicale. Ce i-a transmis știrista la cei 87 de ani: „Mulțumesc medicilor și la mulți ani, tata!”

Tatăl Andreei Esca a trecut prin momente dificile. Știrista a transmis astăzi un mesaj emoționant cu ocazia aniversării tatălui ei, care a împlinit 87 de ani. Prezentatoarea Știrilor Pro Tv a împărtășit cu fanii ei că tatăl său a trecut prin momente delicate.

Tatăl Andreei Esca a împlinit 87 de ani

Tatăl Andreei Esca a împlinit 87 de ani, iar prezentatoarea Știrilor Pro Tv i-a făcut o urare emoționantă și a dezvăluit că acesta a trecut printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical, în ultimele luni. Ea nu a vrut să vorbească despre detaliile privind diagnosticul tatălui ei, însă a ținut să le mulțumească medicilor.

„Azi e ziua celui mai cel Moș:)! Șeriful nostru, Domnul Esca, zis și Titi sau Giovani! Care împlinește 87 de ani! Și chiar dacă ultimele luni l-au cam pus la încercare… el e un Scorpion:)! Le mulțumesc pe această cale medicilor și întregului personal medical de la @sanador.românia și Spitalul Bagdasar Arseni! Dar și tuturor celor care îl iubesc sau îl admira și care îi transmit mereu gânduri bune! ❣️❤️ La mulți ani, TATĂ!”, a scris vedeta.

Fanii au reacționat imediat cu urări frumoase pentru Dumitru Esca, urări de sănătate și aprecieri pentru întreaga familie.

Tatăl Andreei Esca nu a fost de acord cu cariera aleasă de fiica lui

Andreea Esca este una dintre cele mai cunoscute știriste din România și printre cele mai îndrăgite. Totuși, tatăl acesteia nu și-a dorit ca Esca să se facă jurnalistă. Dumitru Esca voia ca fiica lui să dea la Academia de Studii Economice din București, la Economie.

Totuși, Andreea Esca nu a reușit să intre, așa că a trebuit să găsească o altă facultate.Dumitru Esca a vorbit despre acest lucru într-un interviu trecut.

„Ei, am dibuit-o să văd ce îi place. Și am văzut că nu prea îi plac multe. Atunci tocmai venise Revoluția și zic «Du-te la economiști acolo, la ASE». Și s-a dus!

S-a dus unde i-am spus, dar nu a intrat. Am fost supărat până am văzut că și-a făcut loc după aia la o facultate de jurnalism. Nu eram încântat. Mai erau și alte secții pe acolo și am crezut că se duce la altă secție. Ea s-a dus unde a vrut și după aia am susținut-o”, a spus tatăl Andreei Esca.

