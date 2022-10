Tania Popa, probleme de sănătate după „Sunt celebru, scoate-mă de aici!“: „Trebuie să mă operez“

Tania Popa a povestit că s-a ales cu probleme serioase de sănătate după participarea la reality show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!“, difuzat de Pro TV.

Tania Popa, în vârstă de 49 de ani, a fost una dintre concurentele emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici!“. Actrița a rezistat mai multe săptămâni în jungla din Republica Dominicană, însă s-a întors în țară cu probleme de sănătate destul de serioase. Aceasta și-a dislocat umărul și va suferi o intervenție chirurgicală.

Mă rog, mi-am revenit, dar trebuie să mă operez, pentru că a ieşit prea rău. Eu, de regulă, mi-l puneam singură la loc. Dar acolo prea nasol a fost şi nu s-a putut decât cu anestezie generală, la spital. Am fost la spital şi când au văzut, în radiografie, ce am acolo, au zis: „Neh, s-a terminat!”, a povestit actrița într-un interviu pentru click.ro.

Tania Popa a slăbit 8 kilograme în Republica Dominicană

Tania Popa a mai dezvăluit că a reușit să slăbească 8 kilograme pe parcursul competiției din Republica Dominicană. Însă, i-a fost extrem de greu fără familie.

Sunt extrem de încântată că am slăbit, nu reușeam altfel. Am slăbit 8 kilograme acum și de când m-am întors încă mă mențin. M-am reapucat mai intens de sport, pentru că în emisiune făceam ca să nu înnebunesc. Am realizat că doar familia îmi lipsește, nimic altceva. Soțul meu a slăbit 10 kilograme cât am fost plecată. S-a scurs pur și simplu pe picioare. Lui, ca și mie, i-a fost foarte greu. Copii se descurcă departe de mine. Noi suntem extrem de legați și mie fără familie mi-a fost cel mai greu, a dezvăluit ea pentru spectacola.ro.

Tania Popa, despre show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!“: „Genul ăsta nu aș mai vrea să-l repet niciodată“

Deși a fost o experiență interesantă, în care și-a testat limitele și s-a confruntat cu cele mai mari frici ale sale, Tania Popa recunoaște că nu ar mai participa niciodată la un astfel de show.

Mie îmi plac provocările, reality-urile, mă testez și văd cât pot să duc, dar genul ăsta nu aș mai vrea să-l repet niciodată. Din cauza oamenilor, la probe m-aș mai băga, a fost adrenalină pură, nu am crezut că o să pun mâna pe un șarpe, pentru că eu leșin, simt că mă ia salvarea, dar acolo am făcut-o. Acolo nu aveam ce să fac dacă nu-mi convenea de cineva, nu aveam unde să mă duc, pur și simplu zăceam, a mai povestit actrița.

Tania Popa, la un pas de moarte în copilărie

Actrița a dezvăluit că a fost la un pas de moarte de două ori în copilăria sa. Actrița s-a născut în Căușeni, Republica Moldova, unde a locuit până la 17 ani, alături de părinți și de cele două surori ale sale.

Am avut două accidente, șocuri foarte puternice, cerebrale. Prima dată la 9 luni. Nașul meu, care era foarte înalt, m-a scăpat pe ciment. Atunci am avut prima comoție cerebrală. Mai grav a fost la 3 ani, când am căzut într-o pădure, într-un cuib de viespi sălbatici. Am căzut cu fundul în cuib și am fost înțepată până am intrat în comă. Am stat trei luni în comă. M-am făcut ca o minge rotundă roșie, a dezvăluit ea.

Aceasta s-a confruntat și cu alte probleme de sănătatea la o vârstă fragedă.

Eram prea mică, nu știam să-mi controlez, să-mi gestionez furia. Aveam crize, eram în stare să sparg ușa. În România am și fost internată câteva săptămâni bune pentru că-mi explodase psoriazisul, de acolo am căpătat boala, totul este pe sistem nervos. Ușor, ușor am reușit să mă controlez, nu mă mai poate scoate nimeni din sărite acum, a mai povestit vedeta.

Tatăl actriței a murit otrăvit cu antigel

Un alt moment dureros a fost pierderea tatălui său, care a murit otrăvit, din greșeală.

Tatăl meu, atlet, sportiv, cu un corp de invidiat, s-a otrăvit din greșeală. Era daltonist, a făcut o confuzie. A dat o dușcă de antigel pe care l-a confundat cu un vin cu tărie în el, care e dulceag la gust (n.red.: la fel ca antigelul). S-a culcat, asta a fost marea greșeală. Când s-a trezit a fost prea târziu. S-a stins foarte repede. Eram cu primul soț, la Tulcea. M-am prelins pe perete, am început să urlu, n-am putut să gestionez momentul. Mi-aș fi dorit să mă vadă actriță, atât. Chit că ei nu au vrut. Tata a fost foarte mândru, în culmea fericirii, când i-am trimis ziarul în care apărea că am luat premiul de debut, a mai spus Tania Popa.

Tania Popa a trecut prin două divorțuri

Nici viața sentimentală a actriței nu a fost una ușoară. S-a căsătorit prima oară la 18 ani.

Era un coleg de facultate. A fost prima îndrăgosteală de asta mai serioasă și-mi era frică să devin fată bătrână. Am divorțat prietenos, ținându-ne de mână. În ultimii 2 ani nu mai mergea deloc. El era un actor foarte bun, dar s-a dus la Bivolaru. Mi s-a pus condiție, ori fac acel tip de yoga cu ei, ori ne despărțim, a povestit ea.

La 25 de ani s-a căsătorit din nou și a venit pe lume fiica ei, Daria. Divorțul de cel de-a doilea soț a fost unul foarte urât, după cum a povestit actrița.

Terminase liceul militar. Nu mi-am dorit căsnicie, nu mi-am dorit relație. Aveam 25 de ani și îmi doream enorm copil. Ne-am căsătorit și am divorțat enorm de repede, nu era ce trebuie. Nu am vrut nici pensie alimentară pentru Daria. A fost un divorț foarte urât. A făcut niște ilegalități, a ajuns la pușcărie. Am fost foarte calomniată, se spuneau lucruri foarte urâte despre mine. A fost o greșeală imensă, să duc copilul la pușcărie, a povestit Tania Popa pentru Fanatik, în urmă cu câteva luni.

De mai bine de 13 ani trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Veaceslav Damian, împreună cu care are un fiu, Slavic Damian.

