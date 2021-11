Surpriza Alessandrei Stoicescu pentru soțul său cu ocazia zilei de naștere: „La noi așa a fost mereu!”

Alessandra Stoicescu (45 de ani) se află împreună cu familia în Maldive. Îndrăgita jurnalistă a ales această destinație exotică și minunată cu ocazia zilei de naștere a soțului ei, Sergiu Constantinescu care a împlinit vârsta de 50 de ani. Alessandra și Sergiu au împreună o fetiță adorabilă, Sara, în vârstă de doi ani și patru luni.

Prezentatoarea de televiziune spune că sărbatorirea zilelor de naștere departe de meleagurile natale sunt o tradiție în familia lor.

Acest an a venit cu o zi specială pe care am dorit să o marcăm ca atare. Sergiu împlinește 50 de ani și am vrut să îi îndeplinesc dorința: să fie cu fetele lui undeva la cald, la plajă, cu picioarele în nisip, fără griji și primind toată dragostea noastră într-un loc de vis”, a spus Alessandra Stoicescu.

Vedeta de la Antena 1 s-a declarat îndrăgostită de destinația aleasă și consideră că Maldive reprezintă un loc ideal de mers împreună cu familia.

Îmi place mult grija pe care o au cei din acest resort de a păstra natura cât mai neatinsă, de a o proteja, asta este extraordinar și armonia cu natura dă o energie fantastică locului, energie bună pe care o simțim din plin. Sara este în al nouălea cer, se bucură din suflet, așa cum doar un copil poate să simtă, de tot ce o înconjoară. E totul nou pentru ea și descoperă entuziasmată fiecare colțișor exotic al acestui loc minunat în care ne aflăm.

Am văzut și noi, astfel, că în Maldive este perfect pentru o vacanță de familie. Ne simțim în siguranță, ceea ce este extrem de important în această perioadă, avem toate facilitățile pentru distracție în familie cu Sara, care are doi ani și patru luni, și cu Bianca, fiica lui Sergiu (n.r. – din fosta căsnicie), care are 24 de ani. Mă bucur că am ales această destinație și că Sergiu și-a petrecut această zi importantă exact așa cum și-a dorit”, a adăugat Stoicescu.