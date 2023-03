Natașa Raab (69 de ani), actrița celebră pentru interpretarea personajului Coana Chiva dintr-o reclamă la lactate are de ani buni probleme serioase de sănătate, iar starea ei, din păcate, s-a agravat.

În urmă cu câțiva doi ani, Natașa Raab, s-a retras din viața publică, deoarece a aflat că suferă de Parkinson, tulburare neurodegenerativă care îi îngreunează capacitatea de a comunica și de a se deplasa.

Starea de sănătate a actriței Natașa Raab s-a înrăutățit

Starea actriței s-a înrăutățit în ultima perioadă, iar apropiații spun acum că nu se mai poate deplasa, dar nici mânca singură.

„Nu poate deloc să mai meargă, nu mai vorbește și nici nu mai mănâncă singură. Scoate cuvinte din când în când, mai leagă fraze, dar fără o logică anume. Se află într-o clinică privată care se ocupă de pacienți cu această boală. Din păcate, pacienții care suferă de Parkinson au nevoie de îngrijiri speciale 24 din 24 de ore, este foarte greu ca cineva să aibă grijă acasă de un bolnav.

„Își dorește să fie ținută minte așa cum era înainte”

Este vizitată de prietena ei cea mai bună, însă, în rest, nu vrea să fie văzută așa. Natașa își dorește să fie ținută minte așa cum era înainte: splendidă, fină, veselă, mereu elegantă”, a spus o apropiată de a actriței., pentru cancan.ro.

Actrița a trecut printr-o dramă de neimaginat în urmă cu câțiva ani care a contribuit la agravarea problemelor de sănătate. Natașa Raab și-a pierdut soțul, care a fost răpus de cancer la vezică.

„Mi-am pierdut toată familia, pe soțul meu, medicul Vlad Guțul, și pe fratele meu. Soțul meu a murit acum doi ani, a avut cancer la vezică, s-a stins foarte repede. M-a lăsat singură, este foarte grea viața fără el, sunt foarte tristă. De la tristețe și șocul pierderii omului drag mi s-a declanșat o boală autoimună, din cauza căreia vorbesc cu greutate”, dezvăluia actrița, în trecut.

„Mi-am dorit foarte mult copii”

În urmă cu mai mulți ani, actrița a fost diagnosticată cu cancer de col uterin și a fost nevoită să treacă printr-o histerectomie. Din cauza operației, ea nu a putut avea copii niciodată.

”Ultima mea şansă de a avea copii s-a dus acum 16 ani, când am învins un cancer uterin şi am făcut o histerectomie. Imediat după aceea a venit moda cu inseminările in vitro, dar eu nu mai aveam în ce să inseminez. Nu am copii, însă am mulţi studenţi şi fini. Mi-am dorit foarte mult copii şi ultima mea şansă s-a dus atunci. Norocul meu a fost că soţul meu, fiind medic, şi-a dat seama că ceva nu este în ordine.

M-am mişcat destul de repede şi m-am operat. Cred că Doamne Doamne a fost lângă mine, la fel şi soţul meu care m-a pus să fac nişte citostatice post-operator. Acest lucru mi-a dat şanse să lupt cu aceste celule canceroase” – a spus ea, în cadrul unui interviu.

