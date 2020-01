Sore, la inchisoare, in noul videoclip regizat de ea, „Langa tine”

Intr-o celula semiobscura, cu peretii scrijeliti cu zilele ramase pana la eliberare, cu mainile legate la spate, cu hainele murdare si patate de sange, ranita, cu ochii pierduti ca dupa o tortura a martorilor, Sore spune metaforic si foarte puternic vizual povestea captivitatii intr-un trecut sau prezent dureros.

„Am ales o inchisoare ca decor principal pentru clip pentru a sugera incorsetarea in care ne tinem singuri, o inchisoare a mintii. Tot clipul este o metafora, este o calatorie spirituala, de la tortura, la evadare, la regasire. Finalul videoclipului explica simplu si curat ca noi suntem si judecatorii, dar si salvatorii nostri.”, explica artista ideea care a stat la baza creatiei ei.

Piesa „Langa tine” vorbeste despre sentimentele care se nasc in urma unei relatii toxice, despre captivitate si despre eliberare.

„Stim cu totii cum e, toti ne-am lovit de o astfel de stare la un moment dat, intr-o forma sau alta, romantica sau profesionala, iar in clip am dorit sa subliniez faptul ca doar noi suntem responsabili pentru puterea pe care o oferim altor oameni asupra noastra. Noi suntem singurii care putem opri un abuz, de orice natura, asupra noastra. Puterea este in noi si trebuie sa o constientizam, sa invatam sa ne iubim si sa ne pretuim”, declara Sore despre mesajul noii sale piese „Langa tine”.

Ghidata dupa principiul ca cel mai important nu este ce ti se intampla, ci ce inveti din ce ti se intampla, Sore isi transpune doar experientele personale in arta sa.

„Nimic din ceea ce scriu, compun, regizez, comunic nu-mi este strain. Toate experientele din viata mea se regasesc in arta mea si nu stiu daca as putea fi multumita de mine daca lucrurile ar sta altfel. Imi doresc ca cei care asculta piesa sa simta ca nu exista barometru pentru suficienta, exista doar pareri, principii si oameni diferiti. Iubirea de sine este cea mai importanta si doar ea atrage, in urma ei, respect, armonie si admiratie”, marturiseste artista Sore despre noul ei proiect.

Piesa Media Pro Music, produsa de HaHaHa Production, „Langa tine” are muzica semnata de Roland Kiss, Ionuț Cozma (John), Șerban Cazan, versurile scrise de Miruna Iova si Vlad Cireșan si videoclipul regizat de Sore.



