Îndrăgita Sonia Argint-Ionescu s-a văzut nevoită să își mute activitatea profesională acasă în ultima perioadă. Astfel a descoperit că un mobile office poate fi la îndemâna oricui – e nevoie doar de tehnologia potrivită.

Sonia, în momentul în care activitățile noastre, ale tuturor, s-au mutat acasă, tu te aflai în prag de lansare a noului sezon din „Vreau să fiu sănătos”. Cum te-a afectat faptul că a trebuit să pui pauză la filmări pe termen indefinit?

Într-adevăr, eram în toiul filmărilor pentru noul sezon al emisiunii și a fost nevoie să le întrerupem. Dar am vești bune, din 23 mai începem difuzarea de premiere, iar pe 1 iunie mă reîntorc la filmări. Asta înseamnă că toată vara vom lucra fără oprire. Ceea ce mă bucură, nu apucaserăm oricum să ne facem planuri de vacanță. Iar în vremurile astea este o bucurie să ai de lucru. Uite cum văd eu partea plină a paharului…☺ În plus, uneori poate e chiar bună o pauză de genul ăsta. Îți dai seama dacă îți place sau nu ceea ce faci. Iar mie îmi place, pentru că mi-e dor să-mi reiau activitatea din televiziune. Chiar și așa, nu pot să mă plâng nici de perioada petrecută acasă. Am rămas aproape de toate proiectele de care mă ocupam și atunci când aveam mai multă libertate. Noroc cu tehnologia, care face ca distanța să dispară ca prin magie.

Pentru tine, care ești, printre altele, și un om al televiziunii, cum a fost să te desprinzi de sfera aceasta, independent de voința ta?

Sunt un om al televiziunii, dar nu sunt un om care trăiește în televiziune. Această activitate este doar o parte din ceea ce înseamnă viața mea. Ce înseamnă până la urmă activitatea în TV? Pregătire pe un anumit subiect, machiaj/coafat, îmbrăcat, filmat ceea ce ai pregătit și apoi transmiterea rezultatului către public. Același tip de activitate l-am continuat de acasă, chiar pentru TVR, deoarece m-am implicat în diverse campanii sociale pe care le-am filmat… dar am făcut asta din propria casă, care s-a transformat într-un fel de studio. Iată, deci, că putem să lucrăm de acasă chiar și într-un astfel de domeniu despre care avem în minte un anumit tipar. Tiparele se mai schimbă. Important este ca noi să ne adaptăm cât mai repede. Iar eu mă adaptez ușor. Încă din primele zile petrecute acasă, mi-am organizat un mobile office pe gustul meu. Pentru că gadget-urile mele preferate sunt atât de ușoare, încât mă pot muta și instala cu ele în orice loc al casei. Un birou diferit în fiecare zi. Sună bine, nu-i așa?

Dacă tot ai amintit de mobile office, care sunt obiectele indispensabile pentru biroul tău de acasă?

Telefonul, tableta, o pereche de căști… și un buchet de flori. Sunt indispensabile. Și mă ajută să fiu activă și organizată, așa cum îmi place mie.

Ne poți împărtăși niște trucuri despre cum să fii mai eficientă în perioada aceasta cu ajutorul tehnologiei?

Este evident că tehnologia ocupă un loc tot mai important în viețile noastre. Un telefon inteligent, o tabletă ușor de transportat, care poate fi transformată chiar într-un computer, reprezintă gadgeturi care ne fac munca mai simplă, ne oferă mobilitate. Practic putem lucra de oriunde. Chiar și stând pe o bancă în parc atunci când vrem să ieșim din casă sau birou, dar fără a ne întrerupe activitatea. Este fantastic cum putem face ședințe la distanță, cum antrenamente serioase de sport cu antrenorul personal se pot muta pe ecranul unui dispozitiv inteligent sau cum rămânem aproape de cei dragi, chiar și atunci când suntem departe, printr-un apel video.

În această perioadă, am avut ocazia să descopăr un dispozitiv foarte cool, care ne-a făcut activitățile de acasă mai ușoare, și mie, și băieților. Huawei MatePad Pro se numește și este o tabletă care include tastatură și stylus și oferă toate funcțiile necesare pentru activități profesionale, de învățare sau relaxare. Foarte ușoară și subțire, device-ul este exact ce ne trebuie în perioada asta pentru a lucra sau învăța din pat, de pe canapea sau din curte. Și bateria rezistă! Și o zic sincer. Ce-mi mai place la ea este funcția Multi-screen Collaboration, care permite afișarea interfeței telefonului pe ecranul tabletei. De asemenea, tableta este un instrument de lucru potrivit pentru cei pasionați de grafică, design sau desen. Băieții sunt super încântați de ea; îi ajută să-și transforme ideile în schițe, cu ajutorul unui stylus performant, pe un ecran cu afișaj viu și colorat. Aa, și mai este și prima tabletă cu încărcare wireless inversă, astfel că poate încărca telefoane sau căști, spre bucuria noastră, care folosim zilnic un întreg ecosistem de dispozitive. Ce să mai, am tot ce am nevoie pentru a ține pasul cu pasiunile și activitățile de zi cu zi.

Cu ce altceva te mai ocupi în această perioadă pentru a te păstra cumva pe linia de plutire?

Am insistat să nu mă neglijez, să îmi continui rutina de sport, să rămân în contact social cu oamenii. Desigur, prin intermediul tehnologiei, care iată, acum își dovedește utilitatea din plin. Da, am avut și zile în care efectiv mă trezeam fără niciun chef, dar am eu o capacitate interioară de mobilizare fantastică mai ales în vremuri complicate. Este ceva ce vine din interiorul meu, din felul în care gândesc și văd lucrurile. Nu mă las să pic în depresie, să fiu acaparată de gânduri sumbre. Și știu ce îmi face bine. De exemplu, sportul. În zilele în care nu am chef, mă gândesc la cum mă voi simți după ce mă mișc, după ce transpir un pic… este o alegere conștientă pe care o fac. La fel se întâmplă și cu alegerea de a mă aranja prin casă, de a citi, de a vedea un film, iar lista poate continua.

Cum îți găsești motivația necesară în această perioadă – fie că vorbim de muncă, de a face sport sau de a face treburi prin casă?

Motivația nu o găsești. Ea este în tine, respectiv în mintea ta. Toată forța de mobilizare pornește din minte. De exemplu, când vine vorba despre sport, întreabă-te ”de ce vreau să fac sport? Care este scopul meu? Și, dacă știi de ce vrei cu adevărat să faci ceva, nu mai există loc de amânare. Este o chestiune de autodisciplină. Și, după cum spune și denumirea, ”auto” ține de mine, nu de altcineva.

Care crezi că este cel mai important lucru de care trebuie să ținem cont pentru a ne menține productivitatea, fie că avem job într-o companie sau că suntem freelanceri?

Am constatat de ceva vreme că munca fără oprire nu este productivă. Nu poți să fii zi de zi productiv, acceptă asta pentru că este primul pas către productivitate. Important este să ai un țel către care să faci constat pași. Planifică, acționează dar mai dă-ți și pauze în care să faci orice altceva. Avem nevoie de momente în care să ne reîncărcăm bateriile. Cum arată pentru mine un moment de respiro ideal? Mă așez pe canapea, cu tableta în brațe, și mă uit la un film bun sau la un serial care îmi dă o stare de bine. Sau ascult un podcast sau un playlist preferat. Funcționează la fel de bine.

Fiind mamă și soție, cum îți împarți timpul între ce înseamnă muncit de acasă și familie? Ce sfaturi de time management ne poți da?

Sunt departe de a mă considera o perfecțiune în gestionarea acestor roluri. Nu sunt concomitent o mamă dedicată, o soție iubitoare și o antreprenoare de succes. Le fac pe fiecare bine dar numai în anumite momente, respectiv atunci când le prioritizez. Și nu le pot prioritiza pe toate în același timp. Dar, știm cu toții, poți să devii mai bun în lumea multitasking-ului, dacă ai la îndemână dispozitive inteligente. Activitățile profesionale se mișcă mai repede atunci când ai un home office dotat cu tehnologii de ultimă oră, astfel că îmi rămâne și timp suficient de petrecut cu familia.

Care este lecția cea mai importantă pe care ai învățat-o stând acasă?

Sunt mai multe lecții pe care mi le-am confirmat cu această ocazie. Faptul că suntem ființe sociale și că nu putem trăi separat și, în același timp, că suntem puternici mai ales atunci când suntem împreună și nu trebuie să lăsăm pe nimeni să ne răpească această forță. Am mai învățat și că frica alterează rațiunea și că deseori oamenii își arată în aceste momente fețe total diferite de cele pe care le știam. Și am mai constatat despre mine că sunt un om extrem de adaptabil.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro