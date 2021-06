Smiley se implică într-o campanie națională pentru educație

Smiley a devenit proaspăt tătic, dar acest lucru nu l-a făcut să renunțe la carieră și la proiectele sale profesionale. Smiley s-a implicat recent într-o campanie națională pentru educație ce are ca scop ajutarea copiilor ce provin din zonele defavorizate ale României care au fost afectați de școala online din perioada pandemiei de COVID-19.

Ideea acestui proiect a prins contur după ce, pe rețeaua de socializare Facebook, peste 300.000 de oameni au anunțat că lucrează la casa de discuri HaHaHa Production, fondată și condusă de Smiley. Astfel, îndrăgitul artist a devenit unul dintre cei mai importanți CEO ai unei companii din România și se va folosi de acest statut pentru a ajuta tinerii să poată recupera materia pierdută în lunile în care au absentat de la școală din cauza pandemiei.

„Am fost mirat când am văzut cât de mulți oameni s-au jucat de-a angajații HaHaHa Production pe Facebook si am fost tare mândru că locul nostru de muncă este unul aspirațional pentru mulți tineri români. Dar dincolo de latura amuzantă a situației în care m-am trezit, adică aceea de a conduce o firmă cu 300 000 de angajați, ne-am dat seama că noi toți chiar am putea face lucruri mari, dacă ne unim forțele, ca o corporație adevărată. Mereu am spus că educația este cea mai bună investiție în viitorul unei societăți și că fiecare copil din România ar trebui să meargă la școală pentru a porni de la cele mai bune premise în viață. Așa că, echipa HaHaHa Production, împreună cu cei 300 000 de angajați virtuali ai săi și cu Asociația Narada vrem să facem din vara aceasta o toamna mai ”bogată” cu câteva sute de mii de copii în școlile de la sat”, a explicat Smiley, legat de acest demersul caritabil.

Smiley alături de artiști și producători din gașca de la HaHaHa Production precum Sore, Feli, Emilian, Jo, Dorian, Jean Gavril, Juno, Seredinschi, Iova, Vlad Popescu, Vlad Cireșan, Vladimir Coman Popescu, Roland Kiss, Lucian Nagy, Șerban Cazan, Florin Boka sau Toby Ibitoye vor dona pentru educația din România și îndeamnă oamenii să trimită SMS la 8845, cu textul ”ELEV”, în fiecare dintre cele 3 luni de vacanță de vară. Totul pentru ca 100.000 de copii care nu au putut face școală online să recupereze materia pierdută în pandemie și să poată începe din toamnă un nou an școlar.