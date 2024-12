Simona Pătruleasa, despre plecarea de la Kanal D: „Au mai fost tentative, dar s-a înţeles greşit că vreau să mă duc acasă şi să gătesc” / EXCLUSIV

Simona Pătruleasa a luat prin surprindere publicul în luna septembrie, atunci când a confirmat oficial plecarea sa de la Kanal D, după o colaborare de aproape 16 ani. La Fresh by Unica, vedeta ne-a vorbit deschis despre această decizie importantă din viața sa, lămurind zvonurile și clarificând faptul că nu se retrage definitiv din televiziune, ci își dorește doar să exploreze noi direcții. În continuare, Simona ne-a oferit câteva detalii și despre planurile sale pentru sărbători.

Simona Pătruleasa, despre decizia de a părăsi Kanal D

Invitată la Fresh by Unica, sinceră şi vizibil emoţionată, Simona Pătruleasa a descris ultima zi de la Kanal D, după o colaborare de aproape 16 ani.

„A fost foarte greu, mai ales ultimul jurnal, pentru că am legat prietenii, pentru că țineam și țin în continuare la colegii mei, dar după 20 de ani mă gândeam că o să vină și momentul în care o să pun punct, o să se termine, deși s-a înțeles cumva greșit că eu nu mai vreau să lucrez în televiziune. Nu, am încheiat o colaborare și atât. Mi-a fost greu pentru că e normal după 20 de ani. Nu e ușor, e totuși o perioadă foarte, foarte lungă de timp”, ne-a mărturisit Simona Pătruleasa la Fresh by Unica.

După aproape două decenii de activitate constantă în televiziune, Simona a simțit că a venit momentul pentru o schimbare. Deși acest pas a fost dificil, vedeta a subliniat că nu intenționează să părăsească definitiv lumea televiziunii, ci doar să își încheie un capitol important din carieră.

„Eu proiecte o să mai am, am și o să mai am în televiziune, dar nu știu dacă neapărat legat de știri. Vom vedea”, ne-a mai spus Simona. Deşi a plecat de la Kanal D, vedeta rămâne deschisă unor noi colaborări în televiziune, chiar dacă nu în domeniul știrilor.

„Au mai existat tentative”

Simona a declarat că această schimbare nu este una bruscă, ci mai degrabă un proces care a avut mai multe tentative în trecut.

„Au mai fost aşa tentative. M-am mai gândit și pe la 45 de ani că o să pun punct, apoi am zis că mai pot și că hai să mai vedem”, ne-a povestit prezentatoarea TV, explicând că vârsta și schimbările din viața personală au contribuit la această decizie.

„Acum că am schimbat și prefixul, s-a întâmplat și această schimbare”, a adăugat ea, făcând referire la faptul că vârsta de 50 de ani a determinat-o să se gândească mai profund la viitorul său profesional și personal.

În ceea ce privește zvonurile care au apărut după anunțul plecării sale, Simona Pătruleasa a dorit să lămurească o neînțelegere larg răspândită.

„S-a înțeles puțin greșit din comunicatul de presă, că eu vreau să mă duc acasă și să gătesc sau să mă ocup de copil”, ne-a mai spus vedeta.

Simona Pătruleasa a ţinut să clarifice că își va continua rolul de mamă și că, deși se dedică familiei sale, nu își va abandona cariera.

„Mă ocup de copil în continuare și m-am ocupat mereu chiar și când aveam jurnalele. Deci asta nu înseamnă că m-am rupt definitiv. Nu. În niciun caz. Cred că mai am foarte multe de spus și de făcut”, ne-a mai dezvăluit Simona Pătruleasa.

Cum va petrece Simona Pătruleasa sărbătorile

Chiar dacă plecarea de la Kanal D marchează o schimbare majoră în viața sa profesională, Simona a lăsat să se înțeleagă că își va păstra aceleași tradiții frumoase de Crăciun și Revelion.

„Mă simt foarte bine pentru că e perioada cea mai frumoasă din an pe care eu o iubesc foarte mult. Abia aștept Crăciunul”, ne-a mărturisit Simona Pătruleasa cu entuziasm, adăugând că a împodobit deja bradul încă din 1 decembrie, în concordanță cu tradiția sa.

„Este o perioadă frumoasă, deși puțin ciudată din anumite puncte de vedere”, a adăugat vedeta, făcând referire la faptul că este pentru prima dată după mult timp când se poate bucura liniştită de perioada aceasta.

Cât în ceea ce priveşte ce va face de sărbători, Simona a subliniat că va petrece Crăciunul și Revelionul alături de familia ei, ca de obicei.

„În ultimii ani am făcut sărbătorile împreună, deși cred că anul trecut am făcut doar Revelionul undeva și a fost tare greu, pentru că am stat până la 4 dimineața, iar atunci când pierzi o noapte, sau cel puțin în cazul meu, am nevoie de o săptămână să-mi revin”, ne-a spus vedeta.

Deși închiderea unui capitol de aproape două decenii în televiziune nu a fost ușoară, Simona Pătruleasa este deschisă către noi provocări. La Fresh by Unica, puteţi afla mai multe despre planurile vedetei, dar şi detalii despre viaţa ei personală. Emisiunea integrală poate fi vizionată exclusiv pe site-ul nostru, pe pagina noastră de YouTube și pe pagina noastră de Facebook.

