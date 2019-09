Simona Halep, schimb amuzant de replici cu producătorul emisiunii lui Ellen DeGeneres VIDEO

Andy Lassner, producătorul celebrei emisiuni a fost prezent la US Open, unde a fost trimis să ia lecții de tenis de la cele mai mari nume din tenis. Printre cei care l-au ajutat cu sfaturi s-au aflat și Simona Halep, Roger Federer, Rafael Nadal, Naomi Osaka și Novak Djokovic.

Totul a fost o glumă, iar imaginile cu sportivi au fost postate pe internet de Ellen.

„Toată lumea îl știe pe producătorul meu executiv, Andy… Este foarte, foarte, foarte, foarte, foarte mediocru. Nu în toate sensurile, dar în majoritatea. Săptămâna trecută l-am trimis la US Open să joace tenis cu cei mai buni sportivi din lume. Iată cum s-a descurcat”, a spus Ellen DeGeneres în cadrul emisiunii sale.

În acea înregistrare, Simona a avut un schimb amuzant de replici cu Lassner.

Redăm dialogul dintre Simona Halep și Andy Lassner.

Andy Lassner: Felicitări pentru succesul de la Wimbledon!

Simona Halep: Mulțumesc foarte mult!

Andy Lassner: E un lucru uriaș!

Simona Halep: Da așa este.

A fost ceva foarte special.

Andy Lassner: Ne asemănăm mult din punctul ăsta de vedere. Anul trecut nimeni nu credea că vom câștiga premiul Emmy pentru cel mai bun show, despre care sunt sigur că știi.

Simona Halep: Da, da da.

Andy Lassner: Amândoi suntem în lumina reflectoarelor și știm ce înseamnă presiunea.

.@AndyLassner got trained by the world’s biggest tennis stars at the @USOpen. Nobody mentioned anything about belts. #USOpen pic.twitter.com/2ix34Hv8mZ

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) September 9, 2019