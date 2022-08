Cum arată Simona Gherghe în costum de baie. Prezentatoarea TV rareori se afișează astfel în mediul online

Simona Gherghe (44 de ani) se află cu soțul și cu cei doi copii în vacanță în Turcia, de unde a publicat mai multe fotografii și videoclipuri în mediul online. Deși rareori se afișează astfel, prezentatoarea TV a publicat pe Instagram și o fotografie în costum de baie. Imagini în GALERIA FOTO de mai jos!

Jurnalista și soțul ei, Răzvan Săndulescu (45 de ani), au doi copii, o fiică și un fiu, Ana Georgiana (4 ani) și Vlad Ioan (2 ani). Cu toate că escapada din Turcia ar fi trebuit să fie o vacanță în doi, în ultimul moment, Simona și Răzvan au decis să-i ia și pe cei mici cu ei.

„Suntem pe cale s-o declarăm cea mai frumoasă vacanță! Gata, copiii sunt călători. Se adaptează ușor, iubesc apa și soarele, mănâncă înghețată, pizza și paste, dorm la prânz (cum nu se mai întâmpla demult acasă), vor seara la discotecă, fac și tantrumuri, mai ales când trebuie să-i scoatem cu forța din mare sau din piscină (că a apus soarele demult, nu de alta…). Sunt momente minunate, la vârste minunate, într-o vară minunată”, a mai scris jurnalista.

„Fac supă de sparanghel, de broccoli, creveți cu sos de usturoi și ulei de măsline. Îmi plac foarte mult varza călită, mazărea, ciupercile. Lucruri simple, care să nu-mi ia mai mult de trei sferturi de oră cu totul. Am observat că, dacă îmi gătesc eu, știu exact ce trebuie să folosesc. Mă feresc de condimentele astea cu multe E-uri, știu calitatea uleiului și ce trebuie să folosesc. De asemenea, am început să nu mai consum carne. Nu sunt vegetariană, dar mă simt mult mai bine dacă mănânc mai rar carne”, spunea Simona Gherghe cu ceva timp în urmă, pentru publicația Ring.

Simona este, totodată, adepta sporturilor sezoniere.

„Pe la 27 de ani am sesizat pe mine că nu mai puteam să mai mănânc chiar orice și că începeam să mă îngraș. Și atunci am început ușor, ușor în iarna aia să învăț să schiez, mergeam în fiecare weekend la schi. Când s-a terminat sezonul, m-am apucat de înot. Am învățat în vara aia să înot și mi-am obișnuit organismul cu puțin sport. Și de atunci fac tot posibilul să nu-mi lipsească sala”, a completat atunci.