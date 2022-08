Roxana Ciuhulescu (43 de ani) a ajuns recent din nou pe mâinile medicilor. Prezentatoarea TV are probleme la coloană.

Roxana Ciuhulescu, din nou pe mâinile medicilor. „Nu mă mai puteam mișca”

„Am fost anchilozată de spate, l-am vizitat pe domnul doctor Codorean pentru că nu mă mai puteam mișca. Asta e, la 1.92 metri, te dor toate. Am discopatie”, a declarat jurnalista, pentru Playtech.

Discopatia lombară este cauzată de modificările degenerative la nivelul discului intervertebral care apar în mod natural pe măsură ce înaintăm în vârstă. În cazul Roxanei, însă, cel mai probabil este o consecință a înălțimii sale.

De curând, Roxana și familia ei s-au mutat într-o nouă casă. Din martie 2018, jurnalista este căsătorită cu Silviu Bulugioiu. Cuplul are un fiu, Cezar, în vârstă de 3 ani. Din primul mariaj cu Mihai Ivănescu, Roxana mai are o fiică, Ana, în vârstă de 14 ani. Roxana și Mihai au divorțat în 2017.

„Ne-am mutat și am avut o perioadă foarte încărcată. Dimineața la birou, după-amiaza am fost ocupați cu casa. Am muncit pe rupte. Am cărat de toate”, a mai declarat Roxana, tot pentru Playtech. Pentru diminuarea durerilor de spate, prezentatoarei i s-a prescris un calmant foarte puternic.

„Nu este o casă mare. Într-o casă mică încape la fel de multă iubire ca într-una mare. O casă mare înseamnă o întreținere mare, plus că noi nu am fost niciodată adepții opulenței. Ne luăm strictul necesar. Însă stăm de ani buni cu chirie și e momentul să facem și noi acest pas. O casă cu un petec de curte acolo este exact ceea ce ne trebuie”, mai spunea Roxana înainte de mutarea în noua locuință, în emisiunea „Star News” de la Antena Stars.

Cât despre vacanțe, jurnalista a mai spus pentru Playtech: „Nu am fost nicăieri. Am profitat doar de aceste zile libere ca să mergem la munte. Nu suntem pe Valea Prahovei, ci la munții Iezer Păpușa. Aceasta este vacanța noastră”.

