Roxana Blagu a plâns la TV de dorul fiicei sale. Ce mesaj i-a transmis de ziua ei

Roxana Blagu a devenit mămică pentru a doua oară în luna iulie a acestui an, când a venit pe lume fiul ei, Sasha, dar nu se poate bucura pe deplin de rolul de mamă. Vedeta mai are o fetiță, Oana, pe care nu a mai văzut-o de șapte ani. Micuța a rămas în custodia tatălui ei, omul de afaceri, Marcel Sârbu.

Roxana Blagu, cu lacrimi în ochi de dorul fiicei sale

Cu o mare durere în suflet și cu lacrimi în ochi, Roxana Blagu i-a transmis fiicei ei, care astăzi împlinește 12 ani, un mesaj plin de emoție: „Oana împlinește 12 ani. Cu ocazia aceasta vreau să îi urez și eu La mulți ani!. Este o zi specială pentru mine, fetița mea este deja domnișoară și-mi doresc să fie bine. O iubesc enorm, chiar dacă nu am văzut-o de atâția ani și practic acum suntem străine”, a spus Roxana Blagu în cadrul unei emisiuni TV, potrivit Spynews.

Vedeta a dezvăluit că oricât de mult și-ar dori să fie în preajma fiicei sale, preferă să stea la distanță pentru a nu-i face rău: „Am zis că nu o să plâng, dar nu am mai stat împreună cu ea de șapte ani. Mi-a fost frică de situația în care sunt astăzi. Eu reușesc să o văd mai tot timpul în poze, de la distanță, încerc să evit tensiunile care s-ar putea face în jurul ei. Am fost după ea peste tot pe unde aflam că este, dar am renunțat să mai apar în fața ei pentru că mă durea să o văd tristă. Îmi doresc ca într-o zi să vadă tot ce îi scriu și să știe că am fost și voi fi lângă ea mereu”, a mărturisit Roxana Blagu.

După despărțirea de tatăl fetiței ei, artista și-a refăcut viața alături de Andrei Badiu, care în 2017 i-a devenit soț.

