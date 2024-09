Tragedia prin care trece Aida Parascan. Copiii câștigătoarei „MasterChef România”, sezon 2, au rămas fără tată. „A decedat duminica trecută!”

Aida Parascan (42 de ani), câștigătoarea sezonului doi MasterChef România, trece printr-o perioadă foarte delicată. Fostul ei partener de viață, și tatăl celor trei copii ai săi, a decedat în urmă cu o săptămână.

Tatăl copiilor Aidei Parascan a murit

Aida Parascan are trei copii – Gianina (23 de ani), Samuel (16 ani) și Emilia (13 ani) cu un bărbat de care s-a despărțit în urmă cu 11 ani. După separare, cei doi au păstrat legătura de dragul copiilor, iar aceștia își puteau vizita tatăl dacă doreau.

Aida Parascan a povestit recent că starea de sănătate a fostului ei partener s-a deteriorat brusc și a murit. Fosta câștigătoare a show-ului culinar MasterChef România, sezonul 2, spune că bărbatul avea probleme cu ficatul și după ce a făcut o pneumonie „s-a stins în două săptămâni”.

”Tatăl copiilor mei a decedat duminica trecută și a venit totul așa neașteptat, nimeni nu se aștepta la așa ceva. A avut probleme grave la ficat, iar după dintr-o pneumonie i-a scăzut imunitatea, apoi a avut probleme grave la ficat și rinichi și s-a stins în două săptămâni. Deși eram despărțiti de 11 ani, avem totuși trei copii împreună. Noi păstram legătura pentru copii. Copiii abia se întorsese de la el, că au stat o săptămână la el în vacanță” – a declarat Aida Parascan pentru spynews.ro.

Aida Parascan: „Nu știam absolut nimic de problemele lui, nici copiii nu știau nimic”

Ea a adăugat apoi că a descoperit că este ceva în neregulă cu el când acesta nu a mai răspuns la mesajele pe care ea i le trimitea. Aida l-a descris pe tatăl copiilor ei ca pe o persoană foarte activă fizic, care făcea sport și spune că nu înțelege cum de și-a pierdut viața.

”Îi trimisesem mesaj ceva legat de copii și am văzut că nu a răspuns și am zis că ok, hai o zi-două, dar după am văzut că nu mai era activ deja de o săptămână pe Whatsapp și am început să sun la diverse persoane. Am aflat că e în spital la ATI. M-am urcat a doua zi în mașină cu copiii și am plecat în Italia la el. Nu știam absolut nimic de problemele lui, nici copiii nu știau nimic.

El făcea sport, mergea cu bicicleta la muncă, nu se aștepta nimeni. El nu se simțea probabil bine, dar nici nu a mers la medic, probabil nici el nu știa”, a mai spus Aida, completând apoi că fata cea mare afost cea mai afectată de pierderea tatălui, pentru că ea a trăit mai mult alături de el.

”A fost tragic. Fata cea mare e foarte afectată, ea a trăit cel mai mult timp cu el, fiecare trăiește o despărțire diferit. Eu sunt alături de ei să-i ajut să elaboreze despărțirea asta așa fulgerătoare care ne-a luat prin surprindere pe toți. Trebuia să facă 50 de ani acum pe 6 septembrie” – a mai precizat ea.

