De la ce pornesc conflictele dintre Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu: „Ne contrazicem mult”. Ce beneficii au jurații „MasterChef”, după 12 ani în televiziune

Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu şi Sorin Bontea sunt nume mari ale bucătăriei românești, dar și ale televiziunii, grație emisiunii „MasterChef”. Deși relația lor profesională pare perfectă la prima vedere, se pare că juraţii nu ezită să-și împărtășească opiniile diferite, iar tensiunile dintre ei apar uneori în timpul filmărilor. Însă, după 12 ani de colaborare, această dinamică specială i-a transformat într-un duo imbatabil. De la ce pornesc conflictele dintre Florin Dumitrescu şi Cătălin Scărlătescu.

Florin Dumitrescu a debutat în televiziune la vârsta de 24 de ani, fiind cel mai tânăr jurat „MasterChef” din lume. Această experiență l-a propulsat direct în fața reflectoarelor și i-a deschis o cale unică spre succes. Parcursul său nu a fost însă unul lipsit de obstacole.

Într-un interviu recent pentru revista VIVA!, juratul de la „MasterChef” a povestit că de la primele zile în platoul „MasterChef” până la ziua de azi, a acumulat o vastă experiență, iar acest lucru se reflectă atât în felul în care își desfășoară activitatea pe micul ecran, cât și în relațiile pe care le are cu colegii săi.

„Bineînțeles că am avut momente în care am crezut că este o pălărie prea mare, dar probabil chiar vârsta a fost atuul meu principal. Am fost obișnuit să fac lucruri de „oameni mari încă de când eram mic, așa că am luat-o ca pe o joacă. Florin de astăzi este doar puțin mai cărunt, dar mă bucur la fel de mult de momentele frumoase și de conjunctura în care mă aflu”, a spus Florin Dumitrescu pentru VIVA!

Cât despre conflictele care există în cadrul emisiunii de la Pro TV, Florin Dumitrescu a recunoscut că cel cu care are cele mai multe divergenţe este Cătălin Scărlătescu. Deşi formează un duo emblematic în cadrul emisiunii, însă nu de puține ori au fost surprinși în mijlocul unor dezbateri aprinse.

În ciuda certurilor, cei doi jurați se respectă reciproc, iar diferențele de opinie par să fie mai degrabă un element esențial al succesului lor.

„Câteodată, mă supăr pe Cătălin pentru felul în care pune problema, dar, digerând informația, îmi dau seama că, de multe ori, are dreptate. Așa este, nu suntem prieteni, suntem mai mult de atât. Mai mult și decât parteneri, suntem un tot unitar. (…) Ne contrazicem mult, dar respectăm opinia fiecăruia dintre noi.

Cele mai multe divergențe le am, bineînțeles, cu Cătălin (zâmbește), dar conflictele se sting repede. Aceste discuții aprinse pe care noi le avem uneori sunt benefice, deoarece suntem firi creative și ne dorim tot ce este mai bun pentru noi. Uneori, ideile, indiferent cine le propune, trebuie să fie benefice pentru tot grupul”, a mai spus juratul emisiunii culinare de pe Pro TV pentru sursa menţionată anterior.

Aceste discuții nu sunt altceva decât rezultatul unor perspective diferite asupra bucătăriei, iar tensiunile dintre ei reflectă dorința de a aduce tot ce este mai bun pe masa juriului și a telespectatorilor, potrivit declaraţiilor oferite de Florin Dumitrescu.

Ce beneficii au jurații „MasterChef”, după 12 ani în televiziune

După 12 ani petrecuți împreună pe platourile de filmare, Florin, Cătălin și Sorin Bontea au reușit să se acomodeze perfect cu formatul show-ului culinar de pe PRO TV. În acest timp, jurații au devenit mai mult decât niște colegi de muncă, ci o „familie” specială, așa cum a spus chiar Cătălin Scărlătescu.

Cât despre beneficii… unul dintre cele mai interesante aspecte ale revenirii la PRO TV este faptul că, după atâția ani în televiziune, fiecare dintre ei beneficiază acum de propria cabină pe platourile de filmare.

„Ne obișnuim din nou cu dinamica diferită, dar în niște condiții superbe. După 12 ani de televiziune, fiecare dintre noi are propria cabină, deci, la filmări, la un moment dat, în pauza de masă, am reușit să mai luăm pauze unul de celălalt”, a mai spus juratul de la „MasterChef”.

Mai mult decât atât, sezonul 9 al emisiunii „MasterChef” vine cu provocări noi și o dinamică diferită, iar Florin Dumitrescu a recunoscut că este nevoie de o perioadă de reacomodare cu formatul. În acest sezon, concurenții sunt amatori, iar acest lucru oferă un alt tip de energie show-ului, cu provocări interesante și o evoluție spectaculoasă a acestora.

„Concurenții? În primul rând, sunt amatori, iar acest aspect este foarte important. Veți vedea evoluția lor firească de la o probă la alta, iar finala va fi o surpriză minunată! Nu vă spun mai multe”, a adăugat Florin Dumitrescu.

Sursa foto: Instagram

