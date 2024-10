Florin Dumitrescu, dezvăluiri inedite despre prima întâlnire cu socrii: „Când ne-am cunoscut, m-am prezentat Viorel”

Chef Florin Dumitrescu și soția lui, Cristina Sima Dumitrescu, formează un cuplu din anul 2010. Anul acesta, cuplul a aniversat 11 ani de la cununia civilă și zece de la cea religioasă. Într-un interviu recent, juratul de la MasterChef a povestit cum și-a cunoscut soția, dar și cum a decurs prima întâlnire cu socrii.

Florin Dumitrescu a spus cum a decurs prima întâlnire cu socrii

Chef Florin Dumitrescu și soția lui, Cristina Sima Dumitrescu, s-au cunoscut în restaurantul lui, la o degustare. Ulterior, juratul de la MasterChef a abordat-o pe Cristina pe Facebook, iar de atunci sunt de nedespărțit. Soții Dumitrescu s-au căsătorit civil în mai 2013, iar religios în vara anului următor, 2014. Despre cum a decurs prima lor întâlnire, vedeta de la Pro TV a vorbit pe larg într-un interviu pentru VIVA!.

„Prima noastră întâlnire a fost interesantă, pentru că ne-am complimentat reciproc meseria fără să știm ce urma să se întâmple între noi. Am servit-o cu o porție de melci și o farfurie de paste din mâncarea de personal. După care, bineînțeles, am urmărit-o pe social media, unde am început să avem o relație de prietenie bazată pe scrisori digitale! Ne-am îndrăgostit aproape pe loc, de la a doua întâlnire!”, a povestit chef Florin Dumitrescu, pentru VIVA!.

Citește și: Sărbătoriții zilei, Florin Dumitrescu și partenera de viață a lui Virgil Ianțu, Roxana Alexandru. Cum au fost surprinși de cei dragi / Foto&Video

„A fost foarte interesantă.”

Juratul de la MasterChef a povestit și cum a decurs prima întâlnire cu socrii lui, părinții Cristinei. Din păcate, tatăl Cristinei s-a stins din viață la începutul anului 2022.

„Prima întâlnire cu socrii mei a fost foarte interesantă. Tatăl Cristinei, în discuțiile dintre ei, în glumă, nu îmi spunea Florin, îmi spunea Viorel. Iar eu, când ne-am cunoscut, bineînțeles că m-am prezentat Viorel, iar de atunci l-am câștigat de partea mea. Din păcate, el nu mai este printre noi. Soacra a fost întotdeauna mai serioasă, mai în control, dar râdem de fiecare dată când îi spun că i-a pus Dumnezeu mâna în cap cu un ginere ca mine. Cristina cu părinții mei se înțelege bine, suntem cu toții o familie mare și fericită!”, a mai spus juratul de la Pro TV, pentru sursa citată.

Citește și: De ce își ține Florin Dumitrescu fiicele departe de bucătărie: „Mi-e frică să le prindă pasiunea asta”/ Exclusiv

Și-a iubit socrul ca pe un tată

În 2022, când socrul lui s-a stins din viață, Florin a spus că l-a iubit ca pe un tată.

„Socrul meu era șmecher. Super șmecher. Îl alerga pe chef Cătălin Scărlătescu cu slănină prin Vamă, în august, sau râdea cu poftă de toate tâmpeniile făcute de chef Sorin Bontea, la emisiuni. Prima dată când l-am cunoscut, m-am prezentat cu numele «Viorel», că așa mă numise el în bârfele lui. L-am iubit ca pe un tată, pentru că uneori a fost mai aproape decât tatăl meu. Eu știu că azi el este bine și nu îl plâng, pentru că nu și-ar fi dorit să-l plâng. În schimb, beau. Beau cât și-ar fi dorit el să bea, și nu orice, ci cea mai bună pălincă care există”, a scris Florin Dumitrescu la acea vreme, în mediul online.

Florin Dumitrescu și Cristina Sima Dumitrescu au împreună două fetițe, pe Ava Elisabeta, în vârstă de 11 ani, și pe Mia Victoria, în vârstă de 9.

Citește și: Florin Dumitrescu, despre întoarcerea Ginei Pistol pe micul ecran, la MasterChef: „E mână de fier” / Exclusiv

Cum este chef Florin Dumitrescu în rolul de tată

Deși nu le-a fost ușor, având în vedere carierele lor, Florin Dumitrescu și Cristina Sima Dumitrescu și-au dorit ca fetițele lor să fie crescute de ei, nu de bunici sau bone. Juratul de la MasterChef și soția lui au fost cei care le-au spus povești de noapte bună fetițelor lor, cei care le-au gătit micul dejun și care s-au asigurat că nu ratează niciun moment important din viețile lor. Florin și Cristina au apelat la ajutorul bunicilor doar atunci când a fost cu adevărat nevoie.

„Noi suntem niște părinți foarte activi în viețile copiilor noștri. Deși a fost dificil să facem slalom în programul nostru de muncă, am vrut ca fetițele noastre să fie crescute de noi, nu de bunici sau bone. (…) Ele sunt obișnuite ca noi să fim mereu împreună, mai puțin când Florin filmează”, spunea Cristina Sima Dumitrescu în urmă cu ceva timp.

Citește și: Cum arătau Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu în 2012, la primul sezon Masterchef România

De ce își ține Florin Dumitrescu fiicele departe de bucătărie

Foto: Instagram/@chefflorindumitrescu

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Răzvan Stamatiu

Urmărește-ne pe Google News