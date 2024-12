Drama care i-a marcat viața câștigătoarei MasterChef România 2024, Georgiana Ene. „Aveți un stadiu de cancer, foarte rapid!” Cum și-a descoperit cumplita boală

Georgiana Ene, câștigătoarea Masterchef 2024, i-a cucerit pe telespectatori și pe cei trei chefi din emisiune cu talentul ei culinar. Georgiana a câștigat marele premiu de 75.000 de euro și trofeul MasterChef și și-a făcut deja planurile în privința banilor pe care i-a câștigat. Dar viața nu a fost mereu roz pentru ea și a trecut printr-un moment de cumpănă în urmă cu câțiva ani.

Cine este Georgiana Ene, câștigătoarea Masterchef 2024

Georgiana Ene are 45 de ani, locuiește în Barcelona din 2015 și lucrează ca Sales Manager, gestionând echipe și clienți internaționali în cadrul firmei în care activează. Pe durata filmărilor „MasterChef”, Georgiana a făcut naveta București – Barcelona, pentru a-și îndeplini îndatoririle la locul de muncă.

„Am făcut naveta, am stat în București când au fost filmări legate, am avut 2 zile, 3 zile, apoi a trebuit să zbor la firmă. Dar eu am muncit, să ne înțelegem, aici au fost 14 – 15 ore de filmare pe zi, cu laptopul după mine în pauze și seara. A trebuit să fiu la zi. Am o echipă de vânzări, doar că oamenii au nevoie de altele.

Șefii mei… să știi că au pierdut foarte mult, milioane în perioada asta, milioane de euro. Pentru că eu nu am fost călare pe situație, călătoresc foarte mult, călătoresc aproape în fiecare săptămână. Mă duc să-mi vizitezi clienții, mă ocup de un client internațional și călătoresc foarte mult și la client. Dacă nu te duci și nu îți vede fața, în cazul meu… . nu e același lucru să-i trimiți un mail” – a declarat ea pentru Fanatik.

Cum a descoperit Georgiana Ene că are cancer în urmă cu 6 ani

Câștigătoarea MasterChef România 2024 a trecut printr-un moment de cumpănă în urmă cu câțiva ani, când a descoperit, întâmplător, că are ceva la genunchi. După un control la medic, Georgiana a aflat că are o tumoare malignă.

„Îți cam fuge pământul de sub picioare pentru că nu te aștepți. Eu aveam 39 de ani la vremea respectivă. (…)

M-am dus întâmplător la medic, la sân, ceea ce recomand tuturor să-și facă chestii de genul ăsta, pentru că am avut noroc. Am avut noroc că am descoperit la timp. Întâmplător mergeam la plajă și la plajă dându-mă cu cremă mi s-a părut că am ceva, mi s-a părut în primul weekend, mi s-a părut în al doilea, ok. M-am dus la medic pentru că avem probleme la genunchi. Am făcut volei. Și când am ajuns la medicul de familie am zis “acum că tot am ajuns aici, pentru liniștea mea, nu te uiți și aici? “. Și în momentul ăla am văzut că i s-a schimbat fața.

Am ajuns la medic, țin minte că am intrat pe ușă și-mi spune “Ia loc. Cum ești, ești bine, de astea. Avem o veste pentru tine”. Nici în momentul în care femeia a zis că avem o veste pentru tine, avem rezultatele analizelor, nu am putut să… . nici nu mi-a trecut prin cap. (…) Și s-a descoperit tumoarea că e malignă.

“Aveți un stadiu de cancer, un pic avansat, foarte rapid”. Am plecat de acolo, am sunat-o pe prietena mea cea mai bună. I-am povestit și nu-mi venea să cred. N-am plâns că și dacă e să mor, mor oricum, deci nu ai ce să faci” – a povestit ea pentru aceeași sursă.

Ce va face Georgiana Ene cu banii câștigați la MasterChef România

Georgiana Ene își dorește să investească în ea banii câștigați la celebrul show culinar. Câștigătoarea MasterChef 2024 vrea să își deschidă propriul business, dar mai întâi are de gând să studieze.

„Am un plan. Eu am zis că înainte de a-mi pune piciorul în business… (…) În primul rând vreau să investesc în mine, în niște școală, pentru că mi se pare că e o lume a bărbaților întotdeauna am zis-o, în sectorul ăsta. Și sunt prea puține femei. Vreau să fiu un șef cu Michelin femeie. Ăsta e visul meu.

Mie îmi trebuiau, în primul rând, banii. Planul ăsta se face mai greu. Banii te ajută să poți să plătești studiile, să poți să deschizi un business. Eu am ajuns până la punctul ăsta, pentru că am vrut o schimbare în viața mea. Și, dorind o schimbare în viața mea, am făcut pasul. Am ajuns până aici, e OK, eu am niște uși deschise în momentul ăsta. Nu vreau să renunț la visul ăsta. Mă ajută banii, da. Nu mi-aș dori să fac rabat de unde aș vrea să studiez”, a spus Georgiana Ene pentru Libertatea.

