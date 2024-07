Ce face Aida Parascan, fostă câștigătoare MasterChef România când nu gătește. „Nu lucrez gratis, normal!”

Aida Parascan s-a reprofilat pe plan profesional. Fosta câștigătoare a celui de-al doilea sezon Masterchef România a devenit speaker motivațional în tabere de relaxare și meditație.

Ce mai face Aida Parascan, fostă câștigătoare MasterChef România

Anul trecut, Aida Parscan anunța că organizează tabere împreună cu alți terapeuți pentru cei „care vor să se descopere”. Fosta câștigătoare MasterChef România este specializtă în Reiki și în terapia cu apă alcalină ionizată.

„Sunt bine acum. În perioada următoare o să organizez tabere pentru cei care vor să se descopere și vom să meargă în Delta Dunării și Mehedinți pentru asta. Taberele vor fi de relaxare și de meditație. Momentan, nu știu datele exacte de desfășurare a activității, dar voi anunța săptămâna asta pe pagina de Facebook, pentru că acum concretizăm totul. Eu voi sta în această tabără, până în luna septembrie.

Programul o să cuprindă cursuri de meditație, post negru cu apă sau dietă specială pentru detoxifiere, drumeții, inițieri, yoga, sound healing cu boluri tibetane și băi cu gheață. Tabara ce o să se desfășoare în perioada următoare o să fie organizată împreună cu alți terapeuți, dar fiecare cu specialitatea lui. În prezent, eu fac meditații, reiki și terapie cu apă. Adică fără mâncare doar apă alcalină ionizata”– a declarat Aida, pentru click.ro.

Aida Parascan: „Sunt foarte dezamăgită de aproape tot ce găsesc în domeniul Ho-Re-Ca”

Aida Parascan a renunțat o vreme la domeniul care a adus-o în atenția publicului – gastronomia, după ce au apărut unele neînțelegeri la ultimul loc de muncă, de unde a plecat la doar o lună după angajare. Aida începuse o colaborare profesională cu un resort de pe Clisura Dunării, dar lucrurile nu s-au concretizat așa cum și-ar fi dorit. Și colaborarea s-a încheiat.

„Pot să spun că sunt foarte dezamăgită de aproape tot ce găsesc în domeniul Ho-Re-Ca, dar am ajuns să iau toate aceste lucruri ca pe niște experiențe din care am avut de învăț și sper ca românii să înceapă să evolueze mai mult.

Acum nu mai lucrez acolo, am revenit acasă, de câteva zile. Nu trebuie neapărat să muncesc undeva acum, oricum eu fac și terapie reiki și radiestezie și de aici îmi mai câștig un bănuț. Nu lucrez gratis, normal! Nici preotul care slujește în Biserica nu slujește fără bani. Toți trăim cu bani indiferent de meserie. Nu fac nimic pe gratis” – a precizat ea, pentru aceeași sursă.

Aida Parascan a pierdut cel de-al patrulea copil acum trei ani

Fosta câștigătoare MasterChef România are trei copii – Gianina (23 de ani), Samuel (13 ani) și Emilia (16 ani), pe care îi crește singură de mai bine de 10 ani. Și spera să mai aducă pe lume un copil. Dar a pierdut sarcina în luna a cincea.

„Am fost la control acum o lună, iar medicul a zis că nu este necesar să-mi facă o ecografie. Atunci am zis că data viitoare o să merg la alt medic. Miercurea trecută am ajuns la spital, la un control de rutină, și când mi s-a pus ecograful am văzut imediat că inima lui nu mai bate. Citeşte întreaga ştire: Aida Parascan, detalii dureroase despre sarcina pierdută în luna a cincea.

Mi-a spus că a murit de ceva timp și că viața mea era în pericol, că aș fi putut să mor. De trei-patru săptămâni [murise]. Nu mai mișca și, probabil fiindcă eu eram foarte activă, și având mult lichid, îl simțeam în burtă. Nu credeam că n-am activitate” – a povestit ea, după tragedie, la Antena Stars.

Aida Parascan, acuze la adresa medicului care i-a supravegheat sarcina pierdută

Fosta MasterChef România 2013 spunea în urmă cu doi ani că medicul care i-a supravegheat sarcina a refuzat să-i facă ecografie la unul dintre controale. Aida Parascan a ajuns la un alt medic, dar din păcate, fătul murise.

„La penultima vizită… Am făcut programare cu o lună înainte, am ajuns acolo și mi s-a spus că nu e necesar să mi se facă o ecografie. Am zis că am nevoie să știu că e bine copilul și pentru muncă.

El mi-a răspuns că nu e necesar, că ecografia poate să mi-o scrie și de mână, de altfel ceea ce a și făcut. Mi-a scris o ecografie de mână, bazându-se pe ultima ecografie făcută cu o lună înainte” – a explicat ea, pentru Acces Direct.

După două săptămâni, s-a dus la medicul de familie, dar era deja prea târziu.

„M-am prezentat după aproximativ o lună [de la penultimul control]. De-asta nici nu pot să-mi dau seama dacă atunci când am fost la primul medic se întâmplase sau nu. În momentul în care mi s-a pus chestia aia pe abdomen, mi-am dat seama că inima copilului nu mai bate, că totul se vede în ceață.

Am intrat în stare de șoc, pentru că-n momentul ăla nu știi ce să crezi. În secunda următoare a venit un alt medic și măsurătoarea și mi s-a spus că de trei, patru săptămâni copilul a încetat să mai evolueze, adică inimioara lui nu mai bate. Mi-a spus că a murit de ceva timp și că viața mea era în pericol, că aș fi putut să mor” – a continuat Aida Parascan.

