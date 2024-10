Theo Rose și-a făcut breton. „După o viață de așteptare!” Artista și-a surprins fanii cu noul look: „Ce schimb brutal!”

Theo Rose și-a suprins fanii din mediul online cu o nouă schimbare spectaculoasă de look. În vârstă de 27 e ani, jurata de la „Vocea României” a postat pe rețelele de socializare o serie de fotografii cu noua înfățișare, stârnind o mulțime de reacții din partea internauților.

Cum arată Theo Rose cu noua coafură

Theo Rose a început luna octombrie cu o schimbare de coafură pe care spune că și-o dorea de mult. Artista și-a făcut breton, iar noua freză o prinde de minune.

„Am îndrăznit să cer breton după o viață de așteptare. M-am îndrăgostit de freza asta! Laura Elena (n.r. hairstilyst-ul care a tuns-o) încerca să mă pregătească pentru o perioadă de adaptare. Ce să? Nu există! Îmi place de leșin!” – a scris Theo Rose, în dreptul pozelor cu ea și noua coafură.

Așa cum era de așteptat, nu a durat mult după publicarea fotografiilor căci fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii, spunându-și părerea despre noul look al artistei. Cei mai mulți dintre ei au apreciat schimbarea.

„Vai de mine ce frumusețe de femeie”

„Ai cam rupt cu freza asta! Top!”

„OMG, aveam necoie de asta, idolul meu! Acum am curaj și eu!”

„Wow… de când visam să îmi fac și nu aveam curaj… îți stă superb!”

„Ești foarte frumoasă și te prinde de minune!”

„Ești o femeie superbă și cu breton, și fără!”

„Doamne, zici că de o viață ai freza asta, atât de bine ți se potrivește, esti divină!”

„Ce schimb brutal. În bine, bineînțeles, și ce bogăție de păr! Cea mai potrivită alegere!”

„Coafat arată perfect, vrem să vedem dupa ce îl speli dacă mai arată așa perfect!” – sunt câteva dintre comentariile fanilor.

Theo Rose și-a reluat activitatea la o lună după ce a născut

Theo Rose și iubitul ei, Anghel Damian, sunt părinții unui băiețel, Sasha Ioan, în vârstă de un an și patru luni. La doar o lună după ce a născut, Theo și-a reluat activitatea artstică, dar acest lucru a făcut-o să experimenteze burnout-ul, o afecțiune ce apare ca răspuns prelungit la factorii de stres cronici, în special la locul de muncă.

„Nu sunt bine! Burnout… Here I come! Nu sunt bine. Tot zic că am obosit, dar nu sunt în stare să schimb nimic. Corpul și mintea mea sunt în Piața Constituției și se revoltă. Cred că trebuie să fug în altă țară ca politicienii”, a transmis artista anul trecut.

“Am zis când eram cu burnout-ul atunci că nu le mai amestec niciodată. Dacă într-o zi am cântare, nu îmi mai pun și filmare sau altceva. Mi-a fost greu rău în perioada aia și cu «Clanul» și cu ‘Vocea României‘ și cu cântările. Astăzi am amestecat, acum filmez toată ziua pentru o campanie și seara cânt iară” – a mai spus Theo.

