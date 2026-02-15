Secretul siluetei Matildei Pascal‑Cojocărița. „Mă simt mult mai bine așa. Parcă sunt alt om!” Cum a dat jos 10 kg

La 67 de ani, Matilda Pascal‑Cojocărița continuă să surprindă prin eleganță, vitalitate și o siluetă demnă de prima Miss România. Artista, care a câștigat titlul în 1979 la celebrul concurs „Muncă, Tinerețe, Frumusețe”, spune că nu există miracole, ci doar disciplină, alegeri sănătoase și câteva reguli pe care le respectă cu strictețe. Rezultatul? Aproape 10 kilograme în minus și o stare de bine pe care o simte în fiecare zi.

Regimul care a transformat-o

Matilda Pascal‑Cojocărița a decis să își schimbe stilul de viață și să renunțe la alimentele care îi îngreunau organismul. Artista spune că a eliminat complet zahărul, făinoasele, prăjelile și carnea roșie, iar efectele au apărut rapid.

„Mănânc doar carne de pasăre, de la țară, și pește. Nu mai consum carne de porc și de vită. În paralel, am renunțat și la zahăr, la făinoase și evit prăjelile. Mă simt mult mai bine așa. Și mult mai ușoară. Am slăbit aproape 10 kg, parcă sunt alt om”, a povestit artista pentru click.ro.

Schimbările alimentare au ajutat-o nu doar să slăbească, ci și să își recapete energia și tonusul. Matilda Pascal‑Cojocărița spune că acum se simte mai bine ca oricând și că a găsit echilibrul care îi lipsea.

Prima Miss România își amintește începuturile: rochia care a făcut istorie

Pe lângă transformarea fizică, artista a rememorat și momentul care i-a schimbat destinul: câștigarea titlului de Miss România în 1979. A participat la concurs cu o rochie simplă, dar elegantă, care a costat doar 101 lei.

„La Miss România, în 1979, am concurat cu o rochie care costa 101 lei, pe vremea aceea. În mod normal, ar fi trebuit să merg cu o stilistă la etapa națională”, a mărturisit artista.

De atunci, eleganța și rafinamentul au rămas semnătura ei, iar modul în care se menține în formă la această vârstă este încă o dovadă a disciplinei și a respectului față de propriul corp.

Secretele unui ten impecabil la 67 de ani

Cu o altă ocazie, într-un interviu acordat pentru Unica.ro, Matilda Pascal‑Cojocărița a vorbit despre rutina ei de îngrijire și despre modul în care reușește să își mențină tenul luminos și fără riduri la 67 de ani. Artista spune că nu se bazează pe tratamente complicate, ci pe disciplină, consecvență și obiceiuri simple, respectate zi de zi.

„Nu știu dacă masca de față are mare influență la vârsta mea (râde). Merg pe jos pentru că sport în casă nu am timp să fac. Mereu îmi propun să-mi fac timp, dar drumurile nu mă lasă. Și fac ce face orice femeie, mă îngrijesc la timp. Nicio zi din viața mea nu m-am culcat fără să mă demachiez, indiferent de oră sau conjunctură. Și mai cred că de „vină” este și gena. Fără lipsă de modestie eu mă trag din niște părinți frumoși, dintr-un neam frumos.

(…) Nu cred că o să fac vreo intervenție pentru că mama a fost o femeie frumoasă, a îmbătrânit frumos. A murit la 90 de ani și tot frumoasă era. Îmi doresc să fiu o bătrânică frumoasă” – a declarat Pascal-Cojocărița.

