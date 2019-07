Roxana Vancea, complet goală la plajă. FOTO

Roxana Vancea, în vârstă de 29 de ani, are o siluetă de invidiat și pe bună dreptate să se mândrească cu formele sale parcă sculpate de un mare artist. Fosta asistentă de televiziune nu a avut nicio reținere să încarce fotografia în mediul virtual, strângând în câteva ore mii de like-uri.

View this post on Instagram A post shared by Roxana Vancea (@roxanavancea) on Jul 22, 2019 at 12:53am PDT

Roxana Vancea este pasionată de sport și face antrenamente aproape zilnic, ba chiar a urmat Universitatea Națională de Educație Fizică și sport: “Am făcut atletism şi mereu mi-am dorit să fac facultatea de sport, iar în Bucureşti am venit strict pentru acest lucru. Nu mă gândeam că o să am o carieră în televiziune şi o să ajung cunoscută. Eu privesc ceea ce fac acum ca pe o meserie. Cât eram la Neatza, eu lucram în paralel şi ca profesor de sport. Am predat la Maria Rosetti. Am renunţat la meseria de profesor, pentru că acum e mult mai OK finaciar, ca program, ca tot. Profesorii câştigă foarte puţin, dar cred că lucrul acesta îl ştim cu toţii deja”, – a declarat în trecut Roxana Vancea pentru Ring.

Sursă foto: Instagram

