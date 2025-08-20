Un nou scandal lovește familia Clejanilor, iar de această dată în centrul atenției se află Ramona, fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani. Artista și-a prins partenerul, Ady Paris, în ipostaze tandre cu o altă femeie, chiar în timpul unei nunți la care cei doi trebuiau să întrețină atmosfera muzicală. Incidentul a degenerat rapid, iar reacțiile celor implicați au fost pe măsura tensiunii.

Surpriza neplăcută de la miezul nopții

Totul s-a petrecut la sfârșitul lunii iulie, în jurul orei trei dimineața. Ramona și Ady Paris cântau împreună la un eveniment, după care artista a plecat singură la o altă nuntă. Revenirea ei neașteptată a fost momentul în care a descoperit trădarea. L-a găsit pe Ady Paris pe o canapea din lobby, îmbrățișându-se și sărutându-se cu o tânără pe nume Alexandra. Martorii spun că atmosfera s-a tensionat instantaneu, iar colegii din formație au fost nevoiți să intervină pentru a calma spiritele.

„Eram la un eveniment să cântăm împreună, dar între timp eu am plecat la o altă nuntă, care a durat câteva ore până m-am întors, iar când am venit, l-am găsit cu o domnișoară. Ei nu se așteptau să mă întorc atunci. De aici s-a pornit un mega scandal. Este ceva foarte toxic. El era cu ea pe o canapea, se țineau în brațe, se sărutau. El, când m-a văzut, a lăsat-o și a venit să îmi spună că nu este ceea ce pare” – a povestit Ramona pentru cancan.ro.

Reacția lui Ady Paris: „E obsedată de mine!”

Ady Paris nu a întârziat să își spună punctul de vedere, într-un mod care a stârnit și mai multă controversă. Într-o declarație oferită tot pentru sursa amintită anterior, acesta a afirmat că Ramona este „obsedată” de el și că situația a fost interpretată greșit. „Ea e obsedată de mine. Nu e ceea ce pare. Alexandra e doar o prietenă, nu s-a întâmplat nimic între noi. Ramona exagerează totul și face scene peste tot”, a spus Ady Paris, încercând să minimalizeze incidentul.

Ramona, însă, nu pare convinsă de explicațiile partenerului. „Simt că ea îi este amantă. M-am supărat foarte tare, m-am simțit singură și dezamăgită. Nunta sigur nu va mai avea loc, momentan”, a mai declarat artista, vizibil afectată de cele întâmplate.

Ramona de la Clejani și Ady Paris s-au cunoscut în 2022, când Ramona a fost propusă ca solistă într-o trupă cu care Ady cânta deja de zece ani. Deși la început relația lor era strict profesională, lucrurile au luat o turnură neașteptată după un eveniment unde Ady a simțit o atracție puternică față de Ramona și a sărutat-o spontan.

„Când am văzut-o venind din depărtare, a trezit ceva în mine”, a mărturisit el, acum ceva vreme, potrivit wowbiz.ro. În locul obișnuitului salut pe obraz, Ady a sărutat-o direct pe gură. „De acolo s-a înfiripat ceva”.

Ramona confirmă că între ei exista o chimie aparte încă de la început. „Era mereu atent la mine. Și acum am rămas doi prieteni, doi frați. La noi în casă nu există șef”, a spus ea, subliniind dinamica egală și apropiată dintre ei.

