  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Ramona, fiica lui Ioniță de la Clejani, și-a prins partenerul cu amanta. „Este ceva foarte toxic!” Reacția lui Ady Paris după acuzele de infidelitate

Ramona, fiica lui Ioniță de la Clejani, și-a prins partenerul cu amanta. „Este ceva foarte toxic!” Reacția lui Ady Paris după acuzele de infidelitate

Ramona, fiica lui Ioniță de la Clejani, și-a prins partenerul cu amanta. „Este ceva foarte toxic!” Reacția lui Ady Paris după acuzele de infidelitate
Raluca Vițu
.  Actualizat 20.08.2025, 15:07

Un nou scandal lovește familia Clejanilor, iar de această dată în centrul atenției se află Ramona, fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani. Artista și-a prins partenerul, Ady Paris, în ipostaze tandre cu o altă femeie, chiar în timpul unei nunți la care cei doi trebuiau să întrețină atmosfera muzicală. Incidentul a degenerat rapid, iar reacțiile celor implicați au fost pe măsura tensiunii.

Surpriza neplăcută de la miezul nopții

Totul s-a petrecut la sfârșitul lunii iulie, în jurul orei trei dimineața. Ramona și Ady Paris cântau împreună la un eveniment, după care artista a plecat singură la o altă nuntă. Revenirea ei neașteptată a fost momentul în care a descoperit trădarea. L-a găsit pe Ady Paris pe o canapea din lobby, îmbrățișându-se și sărutându-se cu o tânără pe nume Alexandra. Martorii spun că atmosfera s-a tensionat instantaneu, iar colegii din formație au fost nevoiți să intervină pentru a calma spiritele.

„Eram la un eveniment să cântăm împreună, dar între timp eu am plecat la o altă nuntă, care a durat câteva ore până m-am întors, iar când am venit, l-am găsit cu o domnișoară. Ei nu se așteptau să mă întorc atunci. De aici s-a pornit un mega scandal. Este ceva foarte toxic. El era cu ea pe o canapea, se țineau în brațe, se sărutau. El, când m-a văzut, a lăsat-o și a venit să îmi spună că nu este ceea ce pare” – a povestit Ramona pentru cancan.ro.

Citeşte şi: Cu ce se ocupă Fulgy în Dubai. Ioniță și Viorica de la Clejani au făcut dezvăluiri despre fiul lor: „Nu îi mai place în România”

Nicușor Dan a făcut senzație pe ringul de dans, la o nuntă de lângă București. Mișcările lui au întors toate privirile! Nimeni nu l-a mai văzut așa până acum! Cu zâmbetul larg pe față, șeful statului s-a rotit și a țopăit alături de băiețelul lui, Antim, în mijlocul invitaților / VIDEO
Nicușor Dan a făcut senzație pe ringul de dans, la o nuntă de lângă București. Mișcările lui au întors toate privirile! Nimeni nu l-a mai văzut așa până acum! Cu zâmbetul larg pe față, șeful statului s-a rotit și a țopăit alături de băiețelul lui, Antim, în mijlocul invitaților / VIDEO
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Margherita de la Clejani, de nerecunoscut. Fiica Vioricăi de la Clejani s-a reinventat și a revenit în atenția publicului

Citeşte şi: Ramona de la Clejani s-a logodit, însă recunoaște că „nu este totul roz”. Ce pretenții are iubitul artistei: „Am avut destul de multe discuții”

Wow, ce transformare!! Cum arăta Ella Vișan de la Insula Iubirii în urmă cu mai mulți ani, înainte de a slăbi zeci de kilograme și de a apela la operațiile estetice! Imaginile care au ieșit acum la iveală, din trecutul ei, s-au viralizat pe internet / FOTO
Wow, ce transformare!! Cum arăta Ella Vișan de la Insula Iubirii în urmă cu mai mulți ani, înainte de a slăbi zeci de kilograme și de a apela la operațiile estetice! Imaginile care au ieșit acum la iveală, din trecutul ei, s-au viralizat pe internet / FOTO
Recomandarea zilei

Reacția lui Ady Paris: „E obsedată de mine!”

Ady Paris nu a întârziat să își spună punctul de vedere, într-un mod care a stârnit și mai multă controversă. Într-o declarație oferită tot pentru sursa amintită anterior, acesta a afirmat că Ramona este „obsedată” de el și că situația a fost interpretată greșit. „Ea e obsedată de mine. Nu e ceea ce pare. Alexandra e doar o prietenă, nu s-a întâmplat nimic între noi. Ramona exagerează totul și face scene peste tot”, a spus Ady Paris, încercând să minimalizeze incidentul.

Ramona, însă, nu pare convinsă de explicațiile partenerului. „Simt că ea îi este amantă. M-am supărat foarte tare, m-am simțit singură și dezamăgită. Nunta sigur nu va mai avea loc, momentan”, a mai declarat artista, vizibil afectată de cele întâmplate.

Ramona de la Clejani și Ady Paris s-au cunoscut în 2022, când Ramona a fost propusă ca solistă într-o trupă cu care Ady cânta deja de zece ani. Deși la început relația lor era strict profesională, lucrurile au luat o turnură neașteptată după un eveniment unde Ady a simțit o atracție puternică față de Ramona și a sărutat-o spontan.

„Când am văzut-o venind din depărtare, a trezit ceva în mine”, a mărturisit el, acum ceva vreme, potrivit wowbiz.ro. În locul obișnuitului salut pe obraz, Ady a sărutat-o direct pe gură. „De acolo s-a înfiripat ceva”.

Ramona confirmă că între ei exista o chimie aparte încă de la început. „Era mereu atent la mine. Și acum am rămas doi prieteni, doi frați. La noi în casă nu există șef”, a spus ea, subliniind dinamica egală și apropiată dintre ei.

Foto – Instagram

Cele mai vândute colecții!
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
EXCLUSIV Elena, soția lui Ianis Hagi, naște astăzi un băiețel. Gică Hagi, pentru prima dată bunic
EXCLUSIV Elena, soția lui Ianis Hagi, naște astăzi un băiețel. Gică Hagi, pentru prima dată bunic
Fanatik
Victor Angelescu, accidentare șocantă! „I-a ieșit cotul prin mână!”. Momente cumplite pentru acționarul de la Rapid. Exclusiv
Victor Angelescu, accidentare șocantă! „I-a ieșit cotul prin mână!”. Momente cumplite pentru acționarul de la Rapid. Exclusiv
GSP.ro
„Sunt peste tot!” Vlogger român, șocat de mașina văzută pe străzile din Sankt Petersburg
„Sunt peste tot!” Vlogger român, șocat de mașina văzută pe străzile din Sankt Petersburg
Click.ro
Au renunțat la locul de muncă, iar acum trăiesc într-o casă pe roți, fără televizor. Câți bani cheltuiesc pe lună
Au renunțat la locul de muncă, iar acum trăiesc într-o casă pe roți, fără televizor. Câți bani cheltuiesc pe lună
TV Mania
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Citește și...
Horoscop zilnic pentru joi, 21 august 2025. Gemenii sunt înconjurați de mister
Detalii cutremurătoare despre tinerii morţi pe A! Trăiau o poveste interzisă, fata fugise de acasă, iar el era urmărit de Poliţie. El a convins-o să...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Copiii morți pe A1 și responsabilitatea autorităților. Cine știa de cazul lor
Oana Roman a răbufnit după ce i s-a reproșat că nu-și crește fiica așa cum ar trebui: „Sunteți, practic, foarte limitați”
Patricia Coțe, de la "Casa Iubirii", condamnare cu suspendare din cauza unor probleme cu legea. Ce decizie au luat judecătorii
Oana Zăvoranu trece prin clipe dificile. Vedeta, surprinsă în ipostaze emoționante
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Ozana Barabancea, o nouă GAFĂ. Și-a editat pozele atât de mult, că nici nu mai semănă cu ea. Zici că-i alt om: Pare că sunteți o figurină de ceară de la Madame Tussauds

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Oana Roman a răbufnit după ce i s-a reproșat că nu-și crește fiica așa cum ar trebui: „Sunteți, practic, foarte limitați”
Oana Roman a răbufnit după ce i s-a reproșat că nu-și crește fiica așa cum ar trebui: „Sunteți, practic, foarte limitați”
Patricia Coțe, de la "Casa Iubirii", condamnare cu suspendare din cauza unor probleme cu legea. Ce decizie au luat judecătorii
Patricia Coțe, de la "Casa Iubirii", condamnare cu suspendare din cauza unor probleme cu legea. Ce decizie au luat judecătorii
Proiecte speciale
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
„BOMBA” trecutului! Radu Vâlcan a mai fost căsătorit înainte de Adela! Fosta soție, o afaceristă superbă, mai mare ca el și plină de bani, l-a părăsit după doar 4 ani
„BOMBA” trecutului! Radu Vâlcan a mai fost căsătorit înainte de Adela! Fosta soție, o afaceristă superbă, mai mare ca el și plină de bani, l-a părăsit după doar 4 ani
Cât de bogați sunt socrii Andreei Esca. Imaginile de la Nisa i-au dat acum de gol. Ce meserie a avut, de fapt, “tatăl socru” Melkon Eram, armean la origine
Cât de bogați sunt socrii Andreei Esca. Imaginile de la Nisa i-au dat acum de gol. Ce meserie a avut, de fapt, “tatăl socru” Melkon Eram, armean la origine
Elle
Imagini inedite cu Madonna și iubitul ei, Akeem Morris, la aniversarea artistei. Cântăreața a împlinit 67 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere în Italia. FOTO
Imagini inedite cu Madonna și iubitul ei, Akeem Morris, la aniversarea artistei. Cântăreața a împlinit 67 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere în Italia. FOTO
Ramona Olaru, dezvăluiri sincere despre relații. Vedeta a vorbit deschis despre ce își dorește de la viitorul ei partener: "Mi-e frică să mai stau cu un bărbat sărac"
Ramona Olaru, dezvăluiri sincere despre relații. Vedeta a vorbit deschis despre ce își dorește de la viitorul ei partener: "Mi-e frică să mai stau cu un bărbat sărac"
Noi imagini fabuloase de la nunta Alinei Eremia. Artista a strălucit în ziua în care s-a căsătorit cu Edi Barbu. FOTO
Noi imagini fabuloase de la nunta Alinei Eremia. Artista a strălucit în ziua în care s-a căsătorit cu Edi Barbu. FOTO
DailyBusiness.ro
Ianis Hagi, în culmea fericirii. Soția sa, Elena, a născut un băiețel. Gică Hagi, pentru prima dată bunic
Ianis Hagi, în culmea fericirii. Soția sa, Elena, a născut un băiețel. Gică Hagi, pentru prima dată bunic
Musli cu fructe retras de ANSVSA din magazinele Profi din cauza nivelului de toxicitate
Musli cu fructe retras de ANSVSA din magazinele Profi din cauza nivelului de toxicitate
A1.ro
Mesajul ispitei Andrușca pentru Andrei Lemnaru, după difuzarea imaginilor intime cu logodnica lui la TV. Ce i-a transmis fata
Mesajul ispitei Andrușca pentru Andrei Lemnaru, după difuzarea imaginilor intime cu logodnica lui la TV. Ce i-a transmis fata
Oana Zăvoranu trece prin clipe dificile. Vedeta, surprinsă în ipostaze emoționante
Oana Zăvoranu trece prin clipe dificile. Vedeta, surprinsă în ipostaze emoționante
Ce a ajuns să facă Oana Lis pentru bani, ca să îi poată cumpăra medicamente lui Viorel Lis: „I-am promis că nu îl las la azil”
Ce a ajuns să facă Oana Lis pentru bani, ca să îi poată cumpăra medicamente lui Viorel Lis: „I-am promis că nu îl las la azil”
Prin ce trece familia lui Andrei Perneș la șase luni de la moartea tânărului. "E foarte ciudat ce simțim!" Sora lui primește des "semne" de la el
Prin ce trece familia lui Andrei Perneș la șase luni de la moartea tânărului. "E foarte ciudat ce simțim!" Sora lui primește des "semne" de la el
Elena Hagi a născut primul copil, un băiat! Ianis Hagi: „O să merg în postura de părinte cu mentalitatea cu care am fost și eu crescut”
Elena Hagi a născut primul copil, un băiat! Ianis Hagi: „O să merg în postura de părinte cu mentalitatea cu care am fost și eu crescut”
Observator News
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Libertatea pentru Femei
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
VIDEO nedifuzat până acum la TV: „Insula Iubirii” ia foc! Ella și Teo, sărut incendiar în public
VIDEO nedifuzat până acum la TV: „Insula Iubirii” ia foc! Ella și Teo, sărut incendiar în public
Alexia, pas uriaș în relația cu Tonghi! L-a dus la bunicii din Franța, Esca l-a adoptat deja de "ginere", imaginile astea spun tot! Ce n-o să vezi prea curând la TV
Alexia, pas uriaș în relația cu Tonghi! L-a dus la bunicii din Franța, Esca l-a adoptat deja de "ginere", imaginile astea spun tot! Ce n-o să vezi prea curând la TV
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Pensia după decesul seniorilor, impozitată. Mesajul transmis de guvern: Nu economisiți
Pensia după decesul seniorilor, impozitată. Mesajul transmis de guvern: Nu economisiți
Fumatul și dispozitivele alternative, INTERZISE în stațiile de transport, parcuri și baze sportive! Hotărârea este luată
Fumatul și dispozitivele alternative, INTERZISE în stațiile de transport, parcuri și baze sportive! Hotărârea este luată
Aplicația EPIDS este funcțională: Persoanele eligibile pot solicita online vouchere pentru energie
Aplicația EPIDS este funcțională: Persoanele eligibile pot solicita online vouchere pentru energie
Descoperire fără precedent la Notre-Dame: a fost găsită o comoară inestimabilă îngropată sub celebra catedrală
Descoperire fără precedent la Notre-Dame: a fost găsită o comoară inestimabilă îngropată sub celebra catedrală
TV Mania
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Cum arată azi Thalía, la 30 de ani de la Sărmana Maria! GALERIE FOTO și povești nespuse
Cum arată azi Thalía, la 30 de ani de la Sărmana Maria! GALERIE FOTO și povești nespuse
Karina Jianu își surprinde fanii: singurul show TV în care ar accepta să participe. Ce plan ascuns are actrița din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Karina Jianu își surprinde fanii: singurul show TV în care ar accepta să participe. Ce plan ascuns are actrița din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
Semne clare că ai fost deocheat! Leacurile pe care bătrânii le folosesc pentru a alunga rapid deochiul
Semne clare că ai fost deocheat! Leacurile pe care bătrânii le folosesc pentru a alunga rapid deochiul
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan? A dispărut de la tv de mai bine de 10 ani. Cum arată acum, la 49 de ani! Imagini ireale cu fosta vedetă
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan? A dispărut de la tv de mai bine de 10 ani. Cum arată acum, la 49 de ani! Imagini ireale cu fosta vedetă
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton