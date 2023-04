Oana Radu, despre drama din copilărie care i-a marcat viața: „Ne-a părăsit când aveam trei săptămâni!”

Oana Radu (29 de ani) se numără astăzi printre cei mai de succes artiști din showbiz-ul românesc.

Are o carieră muzicală de succes, publicul o îndrăgește enorm și a dat dovadă de o voință incredibilă în lupta cu greutatea, când a slăbit peste 60 de kilograme și și-a remodelat complet trupul.

„Sunt crescută doar de mama și bunică”

Dar mai puțin cunoscut despre ea este faptul că a avut o copilărie dificilă. Oana Radu a fost părăsită de tată pe când avea doar trei săptămâni și a fost crescută de mamă și de bunică. O bună perioadă de timp, Oana și tatăl ei s-au judecat în instanță pentru pensia alimentară.

„Sunt crescută doar de mama și bunică, tata ne-a părăsit când aveam trei săptămâni. Am reluat relațiile de curând. Am iertat. Îl iertasem de mult de fapt, dar nu m-a căutat el. Am avut un proces pentru pensia alimentară în secret, s-a rezolvat. L-am dat în judecată sau l-am acționat în judecată, pentru că avea să-mi dea niște bani din urmă, mă refer la o sumă care adunată era pensia alimentară de pe o lună și tot așa și s-a strâns o sumă măricică.”

Ne-am înțeles amiabil, urmează să îmi plătească. Dar nu pentru astea ne-am împăcat”, a mărturisit artista pentru Antena Stars.

„El a lipsit din viața mea”

Oana Radu a rămas marcată de lipsa afecțiunii din copilărie. Ea spune că atunci când era mică nu avea avea atât de multă nevoie de bani, cât avea de dragostea familiei. Artista regretă că a avut o copilărie fără tată.

„Eu când eram mică nu aveam nevoie de bani, aveam nevoie de afecțiune, carioci, jucării, iar mama nu avea atâtea posibilități. Realitatea este că ai nevoie și de tată. El a lipsit din viața mea. La un moment dat nu puteam să-mi permit nimic. Îmi ajut familia cât pot și îmi permit diverse lucruri, ofer produse și fanilor mei, diverse gentuțe sau produse de make-up”, a adăugat artista.

Oana Radu și luptele ei cu kilogramele nedorite

Cântăreața a avut mari probleme cu greutatea în trecut. Când a ajuns cunoscută publicului, ea cântărea puțin peste 120 de kilograme. După ce a ținut o dietă drastică, a ajuns la greutatea de 57 de kilograme, dar apoi s-a îngrășat din nou foarte mult. Ulterior, cu ajutorul unui plan alimentar conceput de soțul ei, antrenorul de fitness Cătălin Dobrescu, Oana a reușit să revină la o greutate normală și să se mențină.

„Lumea m-a acuzat că mi-am operat stomacul și singura dovadă pe care aș putea să aduc este un ecograf care să ateste că nu mi-am operat stomacul, însă nu cred că ar fi potrivit pentru un artist să vină să facă asta la o emisiune TV.

Am slăbit de două ori. Pentru mine toată treaba asta cu greutatea a rămas un complex. Și va mai rămâne până în momentul în care mă voi stabiliza la o anumită greutate. Acum am 70 de kilograme, dar în urmă cu trei luni aveam 104 kilograme.” – a explicat Oana Radu acum câteva luni.

