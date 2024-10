Lucian Mîndruță, adevărul despre acuzațiile că și-a înșelat soția în urmă cu aproape 15 ani: „Sunt mai multe persoane implicate”. Și-a cerut iertare de la familie în direct

Lucian Mîndruță a fost surprins sărutându-se cu o femeie care nu era soția lui, în urmă cu aproximativ un deceniu și jumătate. Despre acel episod din viața lui, care l-a afectat atât pe plan personal, cât și profesional, jurnalistul a vorbit într-un interviu recent.

Lucian Mîndruță a vorbit despre imaginile cu el sărutând altă femeie, la aproape 15 ani de la acuzațiile că și-a înșelat soția

La sfârșitul anului 2009, Lucian Mîndruță a fost filmat și fotografiat de paparazzi în compania unei femei blonde. În imaginile surprinse de revista Ciao!, fostul știrist de la Antena 1 apare sărutându-se cu presupusa amantă, o femeie blondă. În ciuda imaginilor încă existente în mediul online și a faptului că și-a cerut iertare de la soție și copii în direct la Antena 1, Lucian își susține nevinovăția.

Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Lucian Mîndruță a vorbit despre unul dintre cele mai grele momente din viața lui, când a fost surprins în timp ce îi era infidel soției, cu toate că el susține că nu despre asta ar fi fost vorba. Jurnalistul a comparat episodul cu un jaf.

„Știi, povestea asta este ca o spargere la o bancă. S-a întâmplat spargerea, a fost surprinsă de camerele de supraveghere, hoții au fugit, au fost prinși mai târziu de poliție, dar nu a trădat niciunul. Toată lumea a fost mucles și au scăpat. E, în povestea asta sunt mai multe persoane implicate. Minim trei, patru, probabil. Eu sunt unul dintre membrii bandei ca să zic așa și am jurat că nu o să-i dau în gât pe ceilalți și nu o să o fac nici acum”, a declarat Lucian Mîndruță, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

„Adevărul este că, singurul din toată povestea asta care a pierdut ceva important am fost eu.”

„Pe cine ați acoperit?”, a întrebat Denise Rifai. „Pe toți ceilalți colegi! Pe toți ceilalți colegi de bandă, ca să zic așa”, a fost răspunsul fostului prezentator de la Antena 1.

Jurnalistul admite că a avut foarte mult de pierdut de pe urma acțiunilor sale din perioada respectivă. Cel mai tare nu l-a durut că și-a pierdut locul de muncă, ci că și-a făcut partenera de viață și copiii sufere.

„Adevărul este că, singurul din toată povestea asta care a pierdut ceva important am fost eu. Nu job-ul! Nu, job-ul nu este atât de relevant. Adică este o pierdere mică. Am pierdut faptul că oricând cauți numele meu, și asta pot să facă și copiii mei acum, găsești povestea aceea. Asta este o pierdere. Fiindcă, povestea aceea are să îi urmărească pe copiii mei, acele știri din presă, toată viața lor când vor căuta, dacă vor dori să caute vreodată. Și nici măcar lor nu le pot vorbi despre asta”, a mai spus jurnalistul, la Kanal D.

„Eu am rămas din povestea asta cu o chestie foarte interesantă.”

Lucian Mîndruță a fost întrebat și cum a reușit să obțină iertarea soției după imaginile care au circulat în presă.

„Nu știu! Probabil că eram un foarte bun prezentator. Deși, nu am mai prezentat știrile la trei luni după aceea”, a glumit realizatorul de la Digi Fm.

Întrebat de moderatoare dacă acțiunile sale au meritat, Lucian Mîndruță a mai spus:

„Fiecare bucată din viață e o chestie care vine cu niște lecții la pachet. Atunci când te gândești dacă a meritat să faci un lucru sau altul, te gândești la momentul acela și la ce se întâmplă poate mai târziu, în timp, la ce înveți din asta, cu ce rămâi din povestea asta.

Eu am rămas din povestea asta cu o chestie foarte interesantă. Am descoperit că oamenilor le pasă de mine. Credeam că sunt un anonim. Și am descoperit că, dintr-odată, jumătate din presă scrie despre povestea mea. Amuzant a fost că în momentul în care am aflat că de fapt contam, nu am mai contat. Și am aflat, cu ocazia asta, cât de repede trece gloria asta lumească”.

Și-a cerut iertare de la familie în direct la Antena 1

În momentul în care a aflat că imaginile cu el și presupusa amantă vor apărea în ziare a doua zi, jurnalistul a decis să facă anunțul primul, în direct la Antena 1, la finalul jurnalului de știri.

„În seara asta îmi pare rău că trebuie să fiu o știre. Astăzi s-a întâmplat un lucru care va aduce multă durere familiei mele. Mâine un ziar din București va publica niște fotografii urâte, din punctul meu de vedere, urâte din punctul de vedere al mai multor persoane. În momentul acesta probabil că nu sunt nici un părinte foarte bun, nici un soț extraordinar. În momentul acesta sunt un om care este o știre și poate că vă răpesc timpul dumneavoastră în seara asta să vă spun o dată că familia mea este alături de mine chiar dacă am greșit enorm față de ea și apoi să îmi cer scuze Ioanei, lui Matei, Andreei și lui Mihai pentru lucrurile grele care urmează pentru ei în perioada următoare. Aș vrea doar să îi rog să rămână cu mine și dumneavoastră dacă puteți, doamnelor și domnilor”, a spus Lucian Mândruță în 2010, în direct la Antena 1.

Patru ani mai târziu a negat că a fost infidel

Patru ani mai târziu, Lucian Mîndruță nega acuzațiile de infidelitate susținând că presa nu a știut niciodată adevărul.

„Presa nu a știut niciodată adevărul. Niciodată! Nimeni nu a scris povestea adevărată. Singurii care știu povestea adevărată sunt cei implicați în ea. Persoanele despre care presa a vorbit, care nu au avut chef să povestească. Iată-mă că sunt absolut nevinovat. Apar în fața ta nevinovat. Jur!”, a declarat Lucian Mîndruță în 2014, pentru Revista Tango.

Soția l-a iertat, dar șefii nu. Ulterior episodului, Lucian Mîndruță a fost concediat. În prezent, jurnalistul este realizator de programe la Digi FM.

Lucian Mîndruță și soția lui, Ioana, de profesie medic, sunt căsătoriți din 1999 și împreună au doi băieți, pe Matei și Mihai. Din mariajul anterior, Ioana mai are o fiică, Andreea. Fiica Ioanei a absolvit ASE-ul și a fost consultant financiar la două bănci importante. Ulterior s-a angajat că agent de vânzări la galeria Artmark, specializată în licitațiile obiectelor de artă, iar în 2020 a devenit mamă pentru prima oară.

