Randi, prima reacție după ce a fost prins drogat la volan. „Sunt un biet artist”

Cântărețul Andrei Ropcea, cunoscut sub pseudonimul Randi, a fost prins drogat la volan în județul Iflov. Artistul în vârstă de 41 de ani a fost dus la IML de echipajul de poliție care l-a oprit, după ce a refuzat testarea rapidă. Ulterior, analizele au arătat că solistul consumase două substanțe interzise, cocaină și canabis. Randi a făcut și primele declarații după incident.

Prima reacție a lui Randi după ce a fost prins drogat la volan

Randi a fost tras pe dreapta de un echipaj al poliției rutiere, la un control de rutină, în urmă cu mai mult timp. Incidentul s-a petrecut la începutul anului, pe 11 februarie după-amiaza, lângă București, în Săftica. Poliția a făcut public cazul însă abia acum.

„Am fost oprit și am refuzat să fac testul care se face pe loc pentru că iau foarte multe suplimente. Beau tot felul de ceaiuri. Chestiile astea se mai încurcă uneori. Mai ies și false. Eu am cerut analiza de sânge”, a declarat artistul, potrivit observatornews.ro.

„Avocații mei o să se ocupe de asta, dacă o să fie nevoie.”

În ciuda declarațiilor de mai sus, Randi a fost depistat cu două substanțe interzise în organism. Buletinul de analize de la Medicină Legală a confirmat că artistul s-a urcat la volan drogat. A iețit pozitiv la cocaină și canabis. Până e gata ancheta, Randi are permisul suspendat.

„Am fost sfătuit să nu comentez foarte mult acum pentru că artiștii mai spun și lucruri trăsnite. Ancheta este în curs de desfășurare. Avocații mei o să se ocupe de asta, dacă o să fie nevoie. Eu sunt un biet artist, nu știu cum se procedează. Nu sunt panicat”, a mai spus Randi, pentru sursa citată.

Combinarea celor două droguri identificate în sângele artistului este extrem de periculoasă înainte de a ne urca la volanul mașinii, spun medicii.

„În cauză a fost întocmit dosar de urmărire penală, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, urmărirea penală fiind efectuată sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea”, a transmis Poliția Ilfov.

Randi a mai avut probleme cu legea

Nu este prima dată când Randi are probleme penale. În 2013, solistul ar fi fost luat pe sus de mascați împreună cu fratele lui. Cei doi frați ar fi încasat sume uriașe pentru evenimente, iar în contabilitate ar fi trecut sume derizorii. Autoritățile au vorbit la vremea respectivă de un prejudiciu de peste 100.000 de euro.

Cântărețul nu e prima persoană publică depistată la volan sub influența drogurilor. BRomania, GuessWho și Margherita de la Clejani au și ei dosare pentru această infracțiune.

Randi, Andrei Ropcea pe numele din buletin, a devenit celebru prin prisma colaborării cu Marius Moga, fost antrenor la „Vocea României” și actual jurat la „X Factor România”. Cei doi încă fac parte din trupa Morandi.

