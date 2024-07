Randi și fratele lui, Alexandru, trăiesc în aceeași curte și au banii la comun: „ E doar firesc”. Ce afacere au frații Ropcea / Exclusiv

Randi este și artist, și afacerist. Cântărețul în vârstă de 41 de ani are o relație foarte strânsă cu fratele mai mare, Alexandru Ropcea, alături de care a investit într-o locație de evenimente în satul Tâncăbești de lângă Capitală. Solistul și fratele lui locuiesc în aceeași curte și lucrează împreună atât la proiectul Morandi, trupa formată din Randi și Marius Moga, dar și în domeniul organizărilor de evenimente. În ediția Fresh by Unica din 31 iulie, artistul ne-a vorbit despre relația pe care o are cu fratele mai mare și cu cei doi nepoți, Ilinca și Andrei, dar și despre decizia de a avea banii la comun cu familia lui Alexandru.

Randi și fratele lui, Alexandru, trăiesc în aceeași curte și au banii la comun

Andrei Ropcea, cunoscut de public sub pseudonimul Randi, se află într-o etapă foarte productivă a vieții lui. Tocmai a lansat o super-piesă alături de Holly Molly, „Somnambul”, lucrează la două single-uri noi în formula Morandi și ultima lui investiție, un spațiu de evenimente lângă București, prinde contur. Invitat la Fresh by Unica, solistul ne-a vorbit despre planurile sale personale și profesionale pentru restul anului 2024, dar și despre relația specială pe care o are cu fratele mai mare și cu cei doi copii ai lui, Ilinca și Andrei.

În copilărie, Randi și Alexandru au avut o relație tipică de frați. În prezent, solistul și fratele lui mai mare au o relație „aproape perfectă”. Cei doi s-au apropiat când Randi a intrat la liceu, iar Alexandru la facultate. Acum, relația lor s-a maturizat și este atât de echilibrată încât cei doi locuiesc în aceeași curte și, mai mult decât atât, au și banii la comun.

Citește și: Randi este singur de 9 ani: „Nu iau decizii pe viață într-un mod emoțional”/ Interviu exclusiv

„El e mai matur”

„Nu mai avem contre, știm să lăsăm de la noi. Am înțeles că el e mai matur și îi accept sfaturile atunci când am nevoie de ele. Practic, trăim în aceeași curte. Dacă nu ne înțelegeam, unul dintre noi se muta (râde)”, a spus Randi, la Fresh by Unica.

Artistul crede că relația dintre el și fratele mai mare este „aproape perfectă” deoarece este de părere că întotdeauna există loc pentru îmbunătățiri.

„Îmbunătățindu-mă pe mine, tot ceea ce fac cu ceilalți o să fie cu siguranță mai matur. Mai avem un pic de loc de creștere. Cred că tot timpul e loc de creștere. Important e să accepți schimbarea, să te adaptezi și să te dezvolți emoțional”, ne-a mai spus.

Citește și: De ce nu vrea Randi să concureze la Survivor sau Asia Express. Artistul a dat cărțile pe față: „Îți faci rău”

Ce afacere au frații Ropcea

Randi și fratele lui au investit împreună într-un spațiu de evenimente în satul Tâncăbești. Anterior, frații Ropcea au deținut o locație mai mică de evenimente aproape de unde locuiesc. Au simțit nevoia de un spațiu mai mare și mai frumos, așa că l-au vândut pe cel vechi și au investit într-unul nou.

„Cam toți banii s-au dus în direcția asta. Când o să veniți acolo o să înțelegeți de ce. E un loc foarte elegant, foarte bine făcut. Și atunci când o să fim mondiali cu Morandi, tot în asta o să investesc. Îmi place să știu că am proprietăți, locuri frumoase. Nu pentru că sunt lacom. Îmi place pământul, sunt atras de natură și cred că m-aș ocupa mai bine de el decât oamenii care vin doar să facă grătare”, a spus Randi, pentru Unica.ro.

„L-am luat în câmp pentru că era un preț avantajos, e foarte frumoasă priveliștea și putem să facem gălăgieș”, a completat.

Citește și: Randi a spus de ce nu și-a întemeiat o familie până acum

„La început nu a fost ușor”

Alexandru Ropcea, fratele lui Randi, a lucrat o bună perioadă de timp în industria muzical, însă s-a retras din cauza mediului foarte stresant de lucru.

„Sunt foarte puțini oameni echilibrați în industria asta. Cei dezechilibrați l-au stresat atât de mult încât s-a reprofilat”, a explicat Randi, la Fresh by Unica.

Alexandru face în continuare parte din managementul trupei Morandi, însă este mult mai implicat în afacerea familiei cu organizări de evenimente. Deși nu le-a fost ușor la început, Randi ne-a mărturisit că el și fratele lui lucrează foarte bine împreună.

„La început nu a fost ușor. Mândria de artist e greu de controlat. Dar, odată cu dezvoltarea inteligenței emoționale, mai renunți la mândrie, artist fiind sau nu. Înveți să relaționezi. Ne-am mai calmat în momentul în care el a rupt relațiile cu lumea artistică. Era stresat și îl înțelegeam. Artiștii sunt niște copii nebuni. Trebuie să ai nervii tari și să accepți că lumea nu poate să fie cum te aștepți tu să fie”, a mai spus Randi, pentru Unica.ro.

„Am învățat că nu știu nimic. Că nu mă pricep deloc. Fratele meu se ocupă. La afaceri, economie și contracte sunt paralel. În schimb îmi doresc să creez. Când merg acolo și mai e ceva de făcut îmi vin idei”, a adăugat.

Citește și: Cum l-a afectat pe Randi izolarea. Artistul a devenit maestru în bucătărie

„E doar firesc să avem banii la comun”

Frații Ropcea au banii la comun, lucru care îl bucură foarte tare pe Randi.

„E cel mai frumos lucru. Cum ar fi să-mi fie mie bine, să am bani să-mi iau tot felul de lucruri și lor nu. Mi s-ar părea nedrept, n-aș putea să trăiesc bine. E doar firesc să avem banii la comun, curtea la comun, totul la comun”, ne-a spus solistul.

Despre relația cu cei doi nepoți, Randi ne-a mărturisit că este foarte strânsă și că el este „cel mai mișto unchi” pe care Ilinca și Andrei îl pot avea. Cântărețul crede că i-a cucerit pe cei mici cu faptul că este întotdeauna deschis să se joace cu ei, să facă jocurile lor mai amuzante sau să inventeze unele noi.

Citește și: Randi, dezvăluiri din viața personală: „Sunt dependent de diversificare”

Randi, invitat la Fresh by Unica

Tot la Fresh am mai vorbit cu Randi despre următorii pași din cariera artistică, despre viziunea lui despre căsătorie și credință, despre dragoste la prima vedere și suflete pereche, dar și despre ce măsuri a luat ca să ajungă la cel puțin 190 de ani.

Nu rata o nouă ediție Fresh by Unica în fiecare miercuri de la 19:00, pe www.unica.ro, canalul nostru oficial de YouTube și pagina de Facebook Unica.ro!

Foto: Ada Cheroiu; Instagram/@randi.music

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Bogdan Pîrlea

Urmărește-ne pe Google News