Randi este singur de 9 ani: “Nu iau decizii pe viață într-un mod emoțional”/ Interviu exclusiv

Randi se bucură de succes în muzică atât în varianta cu Morandi, alături de Marius Moga, cât și în cariera solo. Adorat de femei, celebrul artist a dezvăluit, pentru UNICA.ro, că în ultimii ani nu a mai făcut loc în viața lui vreunei femei, în calitate de iubită, deși tatăl său este nerăbdător să îi prezinte viitoarea parteneră de viață.

Cântărețul Randi a povestit, în exclusivitate pentru UNICA.ro, despre legătura specială pe care o are cu fratele lui, Alexandru, cu care este și partener la casa de producție, pe ce cheltuiește cei mai mulți bani, dar și ce planuri are cu cariera.

Randi schimbă prefixul în luna mai, când va împlini 40 de ani și se preocupă de aspectul fizic și de prelungirea tinereții.

Cui îi ești recunoscător pentru cariera pe care o ai în muzică?

În primul rând mie, pentru că am găsit puterea, motivația și curajul să muncesc chiar și atunci când părea atât de departe ceea ce-mi doream. Apoi, binențeles, mamei, pentru că m-a adus în lume și în lumea muzicii. Dacă nu i-aș mulțumi și tatălui, aș fi nedrept, pentru că a fost cu trup și suflet lângă mine pe tot acest parcus. Alex, fratele meu, a crezut și crede mult în mine și asta m-a ajutat enrom să-i dau înainte. Și apoi tuturor oamenilor care au fost și sunt în viața mea și mă fac omul care sunt.

Cine te-a sprijinit necondiționat în împlinirea acesti vis și care au fost greutățile pe care le-ai întâmpinat la început de drum, ca artist?

În primul rând a fost fratele meu, apoi, bineînțeles că părinții și toți prietenii care cred în mine și muzica mea. Radiourile sunt, de asemenea, în lista asta, pentru că fără ele nu ar fi ajuns mesajul acolo.

Ce șanse sunt ca tu și Marius Moga să refaceți MoRandi ? În ce relații ați rămas?

Noi încă funcționăm că Morandi în concerte oriunde suntem chemați, așa că Morandi încă există.

Cum arată viața ta dincolo de scenă? Cu ce îți ocupi timpul? Ce hobby-uri ai?

Viață mea, când nu sunt concerte, se rezumă la sport și apoi multă muzică. Pot să zic că mă bucur de o rutină sănătoasă și creativă.

Randi: „Tata mereu mă întreabă când aduc acasă o femeie”

Public nu te-ai mai afișat cu nicio parteneră de 9 ani, dar părinților tăi le-ai prezentat vreo iubită?

Public nu am vrut să mă afișez niciodată cu o femeie, pentru că nu am vrut să aibă stresul impactului public. Așa e, de 9 ani sunt singur pentru că la un moment dat am decis că timpul e prea valoros pentru a fi împărțit cu cine nu ar trebui să fie împărțit. Tata mereu mă întreabă când aduc acasă o femeie (n.r. zâmbește).

Ai fost vreodată la un pas de căsătorie? Ce s-a întâmplat?

Nu am mers niciodată atât de departe cu gândul sau cu intențiile. Sunt un om visător și în aceeași măsură cerebral și nu iau decizii pe viață într-un mod emoțional.

Ai doi nepoți care îți spun mereu că te iubesc și aici mă refer la copiii fratelui tău. Dar tu te simți pregătit să devii tată?

Visam acum vreo 10 ani destul de mult asta. Acum sunt mai relaxat și convins că toate se întâmplă când ești pregătit și meriți să se întâmple.

Cum era relația cu Alexandru, fratele tău în copilărie? Obișnuiai să îl acoperi în fața părinților sau dimpotrivă îl pârai?

Dacă aș spune că îl pâram mi-aș pune nisip în cap:)! Nu , nu am fost niciodată genul ăla, pentru că unele lucruri țin doar de oamenii care își ascund faptele sau care au secrete.

Cum vă înțelegeți în prezent de când sunteți parteneri la propria casă de producție muzicală?

Suntem cei mai buni prieteni, cum ar trebui să fie orice frați, indiferent dacă sunt sau nu parteneri în afaceri. Binențeles că unele dintre opiniile noastre au fost contradictorii în toți anii ăștia. Până la urmă asta înseamnă să ai propria gândire, dar am ajuns mereu într-un punct comun.

Randi: „Nu am fost niciodată strâmtorat pentru că am muncit 6 zile pe săptămână”

Ai avut vreodată probleme cu banii? Ai simțit că te-a luat valul succesului și că ai făcut investiții, pe care ulterior le-ai regretat? Sau dimpotrivă?

Cum spuneam mai sus, sunt un tip cerebral și nu mă arunc în nimic fără să despic problema ca pe o ceapă. Nu am fost niciodată strâmtorat pentru că am muncit 6 zile pe săptămână de când mă știu și am crezut mereu că prin muncă asta și gândirea pozitivă și focusată poți ajunge oriunde. Nu am făcut investiții pripite care să mă lase cu regrete, ci mai degrabă din celelalte, care îți aduc liniște financiară.

Cum vrea Randi să-și încetinească îmbătrânirea

Pe ce cheltui cei mai mulți bani în prezent?

Pe suplimente:)! Investesc în sport, sănătate, longevitate și urmăresc tot feluri de vloguri de unde aflu ce trebuie să fac și ce să cumpăr ca să fiu cât pot de energetic și să îmi încetinesc îmbătrânirea.

Care au fost evenimentele majore din viața ta care te-au tranformat în adultul de azi?

Nu cred că există ceva major. Tot ce mi se întâmplă e la fel de important și e o mică piatră în zidul vieții. Ca și în natură, totul există într-o armonie perfectă, pentru că fiecare parte din întreg e la fel de importantă ca celelalte.

Ce lecție consideri că mai ai de învățat?

Lecție, lecții, mii de lecții. Nu știu ce lecție mai am de învățat, dar sunt sigur că o să aflu atunci când o să am nevoie de acea lecție. Cred că mai am enorm de învățat și asta mă bucură. Altfel, viață ar fi tare plictisitoare.

Pe lângă muzică, scrii și scenarii de film. Ce planuri ai în acest sens?

Am pus pauză de ceva vreme la acel scenariu pentru că am un proiect pe care îl voi lansa în curând. Imediat după ce o să pun în mișcare ce am în cap, o să mă reapuc de acel scenariu. Nu va pot da detalii despre el, pentru că îmi doresc să fie o surpriză mare!

Anul acesta schimbi prefixul și vei împlini 40 de ani în luna mai. Îți este teamă de așa zisă “criză a bărbatului la 40 de ani?” Sau te-ai confruntat deja cu o astfel de situație?

Nu știu despre ce e vorba, însă cred că pot să fac față oricărei provocări. Ca să fiu sincer, cu cât mai grea este provocarea, cu atât mai mari sunt beneficiile.

“Proiectul Morandi rămâne vârful de lance”

Care este cea mai mare realizare a ta până la această vârstă atât pe plan profesional cât și personal?

Cred că proiectul Morandi rămâne vârful de lance. Sunt sigur că viitorul îmi rezervă lucruri mai mari și am și unealtă pentru a ajunge acolo. E doar vorba de timp. Pe plan personal încerc să am câte o realizare în fiecare zi. Să fiu mai bun azi decât ieri și să nu las nimic să vină în viața mea fără să mă întregească.

Randi: “Mulțumesc zi de zi pentru ce am”

Ce ți-ai mai dori și nu ai?

Am mai mult planuri decât dorințe. Simt că acum am tot ce-mi trebuie pentru a avea mai mult mâine. Poate sună filozofic, însă sensul pe care voiam să-l ating e că nu trăiesc incomplet simțind că îmi lipsește ceva. Mulțumesc zi de zi pentru ce am și în felul ăsta atrag un viitor frumos.

Ce surprize ne pregătești pe plan muzical? Ai în plan vreo colaborare cu un artist de la noi sau din străinătate? Care este trendul muzical în 2023?

Deja am făcut o colaborare cu o față foarte talentată – Olivia Addams. Următoarea piesă o să fie solo, însă cu siguranță o să urmeze piese cu alți artiști de la noi. Anul ăsta o să încerc să fac și niște colaborări internaționale cu acel proiect de care vă ziceam mai sus și în rest, livin la vida loca:)!