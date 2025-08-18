Larisa Udilă va avea o fetiță. Familia Larisei Udilă se va mări curând! Fericirea este dublă pentru părinți, care și-au dorit mult ca fiul lor să aibă o surioară. Viitoarea mămică a organizat un Gender Reveal senzațional, unde a dezvăluit sexul copilului din burtică. Atât ea, cât și soțul ei, își doreau foarte tare să aibă și o fetiță, așa că Dumnezeu le-a împlinit cel mai mare vis! Au plâns de bucurie, iar imaginile sunt foarte emoționante!

Larisa Udilă va avea o fetiță

După petrecerea de ziua fiului lor, Larisa Udilă și partenerul ei au profitat de ocazie pentru a organiza un gender reveal, având alături toți cei dragi – prieteni și familie. Momentul a fost cu atât mai special cu cât a reprezentat și cea mai mare surpriză pentru micuțul lor, care a aflat alături de cei apropiați că va avea o surioară. Bucuria și emoția au fost vizibile pe chipurile tuturor, transformând evenimentul într-o amintire de neuitat pentru întreaga familie, iar imaginile vorbesc de la sine.

Ce mesaj i-a scris Larisa Udila fiicei sale din pântece

Larisa Udilă a anunțat cu emoție că va deveni mamă de fetiță, aducând o rază de bucurie în familie și printre cei care îi urmăresc activitatea pe rețelele sociale. A fost marea ei dorință, așa că a împărtășit vestea fericită printr-un mesaj sincer, în care a dezvăluit primele emoții și planurile pentru venirea pe lume a micuței, stârnind imediat reacții calde și urări din partea fanilor și prietenilor apropiați.

„Abia te aștept, draga mea fetiță…

Toată viața am visat să am o cea mai bună prietenă,

una care să-mi semene, să mă simtă, să mă înțeleagă fără cuvinte.

Acum o am. Pe tine.

Pentru totdeauna.

Fetița mea. Bucata mea de suflet.

Mulțumesc, Doamne, că îmi împlinești dorințele pe care nici măcar nu îndrăzneam să le rostesc.

Le-ai așezat, rând pe rând, în viața mea,

ca o promisiune împlinită, ca un dar nemăsurat.

Astăzi nu mai visez la „mai mult”.

Sunt întreagă. Sunt binecuvântată. Sunt recunoscătoare.

Tot ce îmi doresc e să rămânem așa:

Cu zâmbete sincere pe buze,

Cu inimile pline de iubire,

Cu sufletul ancorat în recunoștință.

Pentru tot. Pentru Milan. Pentru EA. Pentru Ogi.”, este mesajul scris de Larisa Udilă la pozele de la Gender Reveal.

Larisa Udilă a pierdut o sarcină anul trecut

Acum radiază de fericire, însă anul trecut a trecut printr-o încercare dificilă, pierzând o sarcină. Vestea că va deveni mamă de fetiță a venit ca un dar mult așteptat, iar Larisa Udilă mărturisește că simte că Dumnezeu a așezat lucrurile în viața ei exact așa cum trebuie. Bucuria și recunoștința ei sunt evidente, iar familia și apropiații se bucură alături de ea pentru acest moment de fericire mult visat.

„Eu inițial, când am rămas însărcinată, nu eram pregătită pentru o sarcină nouă, din niciun punct de vedere. Cred că așa suntem noi femeile. Eu nu-mi doream un alt copil în momentul respectiv, dar nici nu eram contra. Nu făceam nimic să evit, dar nici nu mă gândeam că s-ar putea întâmpla. M-am gândit de foarte multe ori dacă a fost vina mea. În subconștientul meu, știam că nu eram pregătită pentru această sarcină, iar acest lucru m-a distrus.

A fost trauma vieții mele și nu doresc absolut niciunei femei să piardă o sarcină, pentru că… e greu să-ți spun asta, însă eu a trebuit să avortez cu niște pastile și să-mi văd copilul cum cade într-un vas de toaletă, înțelegi? Asta s-a întâmplat și pentru mine… eu să văd treaba asta… bine, copilul, este vorba despre embrion, dar e o chestie care are o formă a corpului și un cap, adică se vedea efectiv. A fost cea mai urâtă experiență din viața mea. Durerea fizică a fost una similară durerilor de naștere, dar în acest caz, scopul nu era unul nobil. Era durerea pierderii unui copil. Nu doresc nimănui să treacă prin așa ceva”, a declarat Larisa Udilă într-un podcast, în urmă cu mai mult timp.

Sursă foto: instagram

