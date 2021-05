Iulia Vântur, despre viața în India: „Este lecția vieții mele”

Iulia Vântur (40 de ani) a ajuns în România în urmă cu câteva zile și a mers acasă la Iași, pentru a-și revedea părinții. Artista a renunțat la cariera sa în televiziune în urmă cu mai mulți ani, pentru a se muta în India, acolo unde trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Salman Khan, unul dintre cei mai apreciați actori indieni. Invitată la Sinteza Zilei de la Antena 3, vedeta a vorbit despre viața și cariera sa departe de casă.

„Oricât de greu ar fi şi oricât de jos ajungi, din punct de vedere emoțional, nu faci decât să găsești putere pentru a te ridica şi mai sus. Am învățat că sunt puternică acolo, am învățat că mă am pe mine și asta este cea mai bună lecție, este lecția vieții mele. Indiferent de situație, oriunde aș fi în lumea asta, eu mă am pe mine și ştiu că am cu ce și știu că voi fi bine indiferent de situație.

Da, au fost momente în care aveam nevoie de părinți și aveam nevoie de prietenii mei de-o viață. Nu este ușor să trăiești într-o țară în care nu te-ai născut. Eu știam că pot, dar pentru părinții mei, una la mână pentru că sunt singurul copil, sunt fată și sunt într-o țară străină, la ei grija e și mai mare”, a mărturisit Iulia Vântur, potrivit cancan.ro.

Iulia Vântur, despre plecarea în India: „Mi-am urmat intuiția şi sufletul ”

Chiar dacă nu i-a fost ușor departe de oamenii dragi și de casă, decizia de a pleca din România a fost una asumată și nu regretă nimic.

„Dar mi-am dorit să ajung acolo. A fost o alegere pe care am făcut-o cu bună știință. Mi-am urmat intuiția şi sufletul și chiar dacă, la un moment dat, devine foarte greu, cumva ajungi într-o destinație care era menită ție, o destinație de care tu aveai nevoie, o călătorie de care tu aveai nevoie.

Călătoria asta pe care am făcut-o în India cu siguranță aveam nevoie de ea. Din punct de vedere emoțional, simt că am crescut foarte mult. Chiar și profesional, am experimentat atât de mult, am descoperit atât de mult chiar și prin experiențele astea profesionale, dar mai ales prin cele personale și așa cum spuneam: avându-te doar pe tine, înveți atât de multe despre tine, despre viață, despre oamenii din jur și înveți, de fapt, cum să îţi manageriezi viața, de fapt”, a completat ea.

Vedeta a reușit să cucerească și inimile publicului indian cu vocea ei.

„Eram într-o seară în primele mele călătorii în India cu o gașca de prieteni şi m-au rugat să cânt o piesă în română. Am ales colindul La Betleeem colo în jos, acel colind pe care îl cânt în fiecare an părinților mei de Crăciun. Le-a plăcut şi au dorit să facă o piesă şi a devenit numărul 1”, a mai spus vedeta.

