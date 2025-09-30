Imagini dezolante de la priveghiul Ioanei Popescu. Jurnalista va fi înmormântată în Cimitirul Berceni 2, alături de mama sa

Trupul neînsuflețit al jurnalistei Ioana Popescu a fost ridicat în dimineața zilei de 30 septembrie de la morga Spitalului Sfântul Ioan din București și depus la capela Cimitirului Berceni 2, acolo unde va fi înmormântată alături de mama sa, actrița Erika Octavia Negrescu.

Primele imagini de la capelă surprind un cadru sumbru și gol, fără prezența rudelor sau a apropiaților, fără flori, fără lacrimi. O tăcere apăsătoare învăluie spațiul unde, miercuri, 1 octombrie, va avea loc ceremonia de înmormântare.

Imagini dezolante de la priveghiul Ioanei Popescu

Ioana Popescu, cunoscută pentru aparițiile sale controversate în presă și showbiz, dar și pentru relațiile cu figuri marcante din lumea sportului, a murit la doar 45 de ani, în noaptea de 20 spre 21 septembrie. Deși a fost o prezență intensă în spațiul public, ultimele zile ale vieții sale au fost marcate de izolare, boală și lipsa sprijinului familial. Priveghiul de la capela Cimitirului Berceni 2 reflectă această realitate dureroasă: niciun om apropiat nu a venit să-i aducă un ultim omagiu, iar sicriul a fost depus fără coroane sau flori. Vezi AICI imaginile de la priveghi.

Mara Bănică: „Nu va fi înmormântată de stat”

Singura persoană care s-a implicat activ în organizarea înmormântării a fost jurnalista Mara Bănică, care a anunțat public că Ioana va avea parte de o slujbă creștinească, în ciuda absenței familiei. „S-a rezolvat în principiu cam tot legat de înmormântarea Ioanei. O să o scoatem din spital, o s-o ducem la un cimitir din București. Nu va fi înmormântată de stat. Va avea tot ce e creștinește atunci când se face o înmormântare, adică transport, sicriu, coliva, colacii, prescuri, tot ce se face”, a declarat Mara Bănică luni, cu o zi înainte ca trupul Ioanei să fie dus la capelă.

„Nu poate fi înmormântată ca un câine!”

După ce trupul Ioanei Popescu a fost dus la capela unde va avea loc înmormântarea, Mara Bănică a transmis un mesaj dureros despre dispariția jurnalistei și cum va fi condusă pe ultimul drum.

„Mi se pare că nimic nu e mai trist pe lumea asta decât să nu poți fi înmormântată, în situația asta, de către familie. Și Ioana are familie, care probabil va veni la acea moștenire destul de mare, dar nu au dorit să o înmormânteze, sub nicio formă”, a spus Mara Bănică.

Apoi a mărturisit că a decis să se implice personal în organizarea înmormântării Ioanei Popescu, din respect pentru memoria acesteia și pentru a-i asigura o ceremonie creștinească demnă:

„Am considerat, așa, e o fată care a fost în breasla noastră, indiferent cum ar fi fost, că nu poate fi înmormântată ca un câine. Astăzi am scos-o de la morga spitalului, am adus-o la cimitirul Berceni 2, urmează în vreo 20 de minute această slujbă de stâlpi, creștinească, va veni părintele Cărămizaru și îi mulțumesc foarte mult.”

Mama Ioanei Popescu a murit în 2023

Mama Ioanei Popescu a fost actrița Erika Octavia Negrescu, o femeie cu o personalitate puternică, dar dificilă, potrivit mărturiilor fiicei sale. În ultimii ani de viață, Erika a fost diagnosticată cu demență Alzheimer în stadiu avansat și a fost internată într-un centru de îngrijiri speciale, unde s-a stins din viață în anul 2023.

Ioana Popescu a devenit tutorele legal al mamei sale și a vorbit public despre degradarea stării acesteia. „Ea are acum demență de Alzheimer în stadiu foarte grav. A fost diagnosticată de foarte mulți medici, până și la INML a ajuns și a primit același diagnostic”, declara jurnalista la Antena Stars. Primele semne ale bolii au apărut în jurul anului 2020, când Erika începea să uite lucruri simple și nu mai știa să folosească telefonul sau telecomanda.

Moartea mamei a avut un impact devastator asupra Ioanei, care s-a confruntat cu depresie profundă și s-a refugiat în alcool. Prietenii apropiați au povestit că jurnalista s-a simțit complet singură pe lume după această pierdere, ceea ce i-a afectat grav sănătatea și echilibrul emoțional.

