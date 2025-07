Surprize neplăcute pentru fanii emisiunii „Mireasă pentru fiul meu”. Grigore și Mariana Moldovan, unul dintre cele mai apreciate cupluri formate în cadrul show-ului matrimonial, au ajuns la final de drum după 12 ani de relație, dintre care 11 au fost petrecuți în căsnicie. Cei doi au împreună un copil și păreau să aibă o familie solidă, însă în prezent sunt în plin proces de divorț.

O iubire începută în luminile reflectoarelor

Grigore și Mariana s-au cunoscut în casa MPFM, într-o perioadă în care emisiunea avea o audiență uriașă și reușea să țină publicul lipit de televizoare. Povestea lor a captivat telespectatorii: au plecat împreună din show, s-au căsătorit și au construit o viață de familie. Timp de peste un deceniu, cei doi au fost considerați un exemplu de stabilitate emoțională născută dintr-un reality show.

Anunțul despărțirii a fost făcut public de către Grigore Moldovan pe rețelele de socializare, acesta precizând că Mariana a fost cea care a luat decizia de a pune capăt căsătoriei. Vizibil afectat, Grigore a explicat:

„Da, este adevărat. Eu și soția mea am decis să divorțăm. Nu a fost decizia mea, este decizia soției mele. O să divorțăm la notar, suntem deja în proces de divorț. Luna viitoare spre sfârșit o să fie hotărârea divorțului.”

Deși nu a oferit detalii concrete despre cauzele separării, el a subliniat că a făcut tot ce a putut pentru a fi un partener dedicat:

„Eu am încercat să fiu un soț și un tată bun. Nu am jignit-o pe soția mea, nu am bătut-o, nu am înșelat-o, nu am vicii. Am fost familist, am mers la serviciu alături de soția mea.”

Conflicte cu familia Marianei – un motiv ascuns?

Grigore suspectează că influența negativă a socrilor ar fi avut un rol important în decizia Marianei de a ieși din relație.

„Este adevărat că de-a lungul timpului, eu am avut o relație nu tocmai bună cu socrii mei. Am avut conflicte, permanent, și sunt tentat să cred că ei sunt unul dintre motivele despărțirii.”

Deși separarea lor nu pare să fi fost una cu scandal, fanii cuplului resimt șocul acestei vești. Pentru mulți, Grigore și Mariana erau dovada că iubirea născută într-un format TV poate dura. Rămâne de văzut dacă cei doi vor vorbi mai deschis în viitor despre ce i-a condus spre această alegere, dar pentru moment, cuvintele lui Grigore exprimă o sinceră tristețe și confuzie.

