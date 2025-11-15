Home > Vedete > Româneşti > Gabriela Dinică, dezvăluiri emoționante la 16 ani de la moartea lui Gheorghe Dinică. „A fost cumplit! Am crezut până în ultimul moment că va fi bine!” Care a fost ultima lor conversație
La 16 ani de la dispariția marelui actor Gheorghe Dinică, văduva sa, Gabriela Dinică, a vorbit cu emoție despre ultimele clipe petrecute împreună și despre povestea lor de dragoste. Confesiunile sale readuc în atenția publicului dimensiunea umană a unuia dintre cei mai respectați artiști români, dar și durerea unei pierderi care nu s-a estompat odată cu trecerea timpului.
Gabriela Dinică a povestit că soțul ei suferea de probleme de sănătate, dar nimic nu părea să indice un final atât de apropiat.
„Soțul meu era bolnav de o perioadă de timp, dar nu a avut o boală care să-l termine (…) Putea să mai stea lângă mine (…) A fost cumplit, pentru că am crezut până în ultimul moment că va fi bine”, a mărturisit ea pentru Spynews.
Actorul s-a stins din viață pe 10 noiembrie 2009, chiar în ziua în care soția sa urma să fie sărbătorită, ceea ce a făcut pierderea și mai dureroasă. Ultima lor discuție a fost marcată de dorința lui Dinică de a se întoarce acasă: „Ultima discuție a fost să-i duc pantalonii, să-l duc acasă”, a dezvăluit Gabriela.
Gheorghe Dinică și-a întâlnit marea iubire târziu, la vârsta de 60 de ani. Cei doi s-au cunoscut în 1993, prin intermediul unor prieteni, iar actorul a fost cucerit de naturalețea și eleganța Gabrielei. „Mi-a dat prima întâlnire, după colţ, la Scala, unde se ţinea premiera de gală a filmului ‘Terente’. Mi-a adus o floare, dar mi-a cerut s-o bag în geantă. Când am dat colţul, s-a făcut coridor. Îl ţin minte şi acum pe Fănuş Neagu, care i s-a adresat lui Gheorghe: ‘Ce-i, mă, Dinică, tu, care apari mereu singur la premiere, vii acum cu o doamnă aşa drăguţă?’”, a povestit Gabriela pentru adevarul.ro.
Relația lor a fost una profundă și stabilă, iar Gabriela i-a fost sprijin în momentele grele, inclusiv în perioada în care actorul suferea de Alzheimer, boală pe care au încercat să o țină departe de ochii lumii.
După moartea actorului, Gabriela Dinică a dezvăluit că a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a-l proteja de stigmatul bolii. „Până în clipa-n care a murit, Gheorghe nu a ştiut ce boală are. Foarte puţini oameni au ştiut de boala lui şi în general în lumea asta se află foarte repede. Am încercat să-l protejez, deci automat nu am mai ieşit decât cu el. Dacă ne întâlneam cu cineva, încercam să-i amintesc într-un fel lucruri sau figuri pe care le uita din cauza bolii”, a povestit ea pentru Doamne de Poveste.
