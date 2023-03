Elena Merișoreanu, prima apariție TV după ce și-a pus proteză la picior : „A fost ca un concediu, am fost răsfățată”

La aproape trei luni de la operație, Elena Merișoreanu a vorbit, în cadrul unei intervenții televizate, despre procedura prin care a trecut. Artista a spus și cine a avut grijă de ea, în tot acest timp, făcându-i șederea acasă mult mai plăcută. În prezent, cântăreața de muzică populară încă are nevoie de recuperare.

La finalul anului 2022, celebra cântăreață a ajuns, din nou, pe masa de operație. După o perioadă în care fanii și-au făcut griji, artista a dezvăluit faptul că se simte bine și nu este motiv de îngrijorare. Mai mult decât atât, a trecut printr-o intervenție similară, în urmă cu trei ani.

Elena Merișoreanu, dezvăluiri despre operație și recuperare

După intervenția chirurgicală, artista nu mai are voie, timp de trei luni, să își lase greutatea corporală pe piciorul operat. Medicul care a operat-o i-a pus proteză pentru că nu mai avea cartilagiu la membru. După mai bine de 3 ani în care a încercat să scape de operație, artista s-a găsit nevoită să-și pună proteză și la celălalt picior.

„Trei luni doar să mă plimb, să nu merg, să nu mă las în picior. Eu mă cam tratez de vreo 3,4 ani de picior. Am făcut tot felul de… ce n-am făcut ca să nu mă operez. Nu mai aveam deloc cartilagiu. Absolut deloc. Profesorul care m-a operat și m-a tot văzut mi-a spus «Umblă unde vrei tu, du-te unde vrei, în orice colț al lumii, să știi că acel cartilagiu nu se mai reface».

Atunci am tot umblat, ba colo, ba colo, am făcut tot felul de intervenții, nimic. Până la urmă, uite că m-am hotărât. Operația, după cum știi, nu e grea. Nici n-am simțit pentru că, deși nu mi-a făcut anestezie generală, am fost foarte bine. Mi-a pus proteză”, a spus Elena Merișoreanu în emisiunea „La Măruță”

Cum se recuperează artista după operație

După intervenția chirurgicală, Elena Merișoreanu a avut nevoie de șapte zile de spitalizare. Ar fi fost nevoie să stea mai multă vreme internată, dar norocul său a fost că a făcut recuperare.

Încă din a doua zi de după operație, artista a început să meargă, cu ajutorul unui cadru. Chiar dacă se simte mai bine, cântăreața face recuperare de trei ori pe săptămână, la aproape trei luni de la procedură.

Cine a avut grijă de interpretă după operație

După ce s-a întors din spital, Elena Merișoreanu a fost îngrijită de către soțul său. Artista și Viorel Croitoru sunt căsătoriți de mai bine de 50 de ani și se sprijină reciproc, în momente dificile, așa cum a fost cel de acum. Partenerul de viață s-a ocupat de toate cele necesare, inclusiv de mâncare, în așa fel încât vedeta să se simtă ca și cum ar fi în concediu.

„A trecut repede. A fost ca un concediu, am fost răsfățată. N-am mai făcut mâncare, n-am mai făcut nimic”, a spus Elena Merișoreanu.

Sursă foto: Facebook